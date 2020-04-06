MTR ist ein Handelsexperte für diejenigen, die nicht bereit sind, auf der Jagd nach Gewinn mit ihren Nerven und ihrer Gesundheit zu bezahlen. Stattdessen erhalten Sie Ruhe und Zuverlässigkeit. Alles, was Sie brauchen, ist Geduld, und solange Sie die Risiken nicht überschreiten, wird der Algorithmus mit den großen Bewegungen umgehen, die manchmal auftreten, wodurch Händler alles verlieren.

Der Roboter bietet zwar keine hohen Renditen, aber er kann ein angemessenes Einkommen erzielen und gleichzeitig für Stabilität und einen ruhigen Schlaf sorgen. Der Experte handelt auf dem EURUSD H4 und kann auch auf dem D1 verwendet werden.

Wenn Sie sich dennoch für andere Währungspaare entscheiden, obwohl ich das nicht empfehle, dann wählen Sie eine Richtung mit einem positiven SWAP, da Time Trades mittelfristig ab einem Tag und darüber gemacht werden, und hier wird die Zeit auf Ihrer Seite sein.

Ich wünsche Ihnen viel Glück und Gewinn!

