MTR es un experto en trading para aquellos que no están dispuestos a pagar con sus nervios y su salud en la búsqueda de beneficios, sino que recibirán tranquilidad y fiabilidad. Todo lo que necesita es paciencia, y mientras no se exceda en los riesgos, el algoritmo se encargará de los grandes movimientos que a veces se producen, haciendo que los operadores lo pierdan todo.

Puede que el robot no proporcione grandes rendimientos, pero puede proporcionar unos ingresos razonables manteniendo la estabilidad y una buena noche de sueño. El experto opera en el EURUSD H4 y también se puede utilizar en el D1.

Si aún así elige otros pares de divisas, aunque no lo recomiendo, entonces elija una dirección con un SWAP positivo, ya que las operaciones a plazo se realizan a medio plazo a partir de un día, y aquí el tiempo estará de su lado.

¡Le deseo buena suerte y beneficios!

