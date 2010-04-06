Oni Strength Pro - マルチアセット・トレンド分析ダッシュボード

「私自身、これを使ってから驚くほど迷いがなくなり絶好調なので、ついにMT5版のリリースを決めました！」





■ 製品概要 Oni Strength Proは、通貨強弱分析とマルチアセット監視を統合した、MT5専用の最高峰トレンド分析ユーティリティです。

最大の目玉は、**「銘柄選びの完全自動化」**です。 システムが全監視銘柄をリアルタイムでスキャンし、現在最もトレンドが強く、利益の期待値が高い「買いTOP3」「売りTOP3」の合計6銘柄を自動選出し、パネル最上段に強制表示します。

あなたはもう、何十ものチャートを切り替えてチャンスを探す必要はありません。ツールを起動した瞬間、その時にトレードすべき銘柄が目の前に提示されます。

■ なぜ、Oni Strength Proが選ばれるのか？（圧倒的なメリット）

1. 【革命的】「何をトレードすべきか」が、ひと目で分かる これが本製品最大の強みです。

迷いを排除： 多数の銘柄の中から、「今、一番伸びている銘柄（買い）」と「今、一番売られている銘柄（売り）」を自動で各3つずつピックアップします。

時短トレード： 忙しい方でも、チャートを開いた瞬間に「これとこれを狙えばいい」という答えが出ているため、分析時間を9割削減できます。

機会損失ゼロ： 人間では見逃してしまうような、マイナー通貨やCFD銘柄の急変動も、システムが逃さず捉えてランキング形式で提示します。

2. ハイブリッド・モニタリングシステム（相対と絶対の統合） 市場の異なる特性に合わせた2つの独立した分析ロジックを搭載しています。

通貨強弱マトリクス： 8大通貨の強弱を相対的に分析し、最強・最弱ペアを特定します。

マルチアセット・モニター： ゴールド、ビットコイン、日経225、原油など、FX以外の銘柄も絶対的なトレンド強度で監視します。

3. True MTF ロジック（ダマシの排除） M15、H1、H4、D1の4つの主要時間枠の方向性をリアルタイムで照合します。短期的なノイズ（一時的な逆行）を徹底的にフィルタリングし、全ての時間軸が一致した「鉄板のトレンド局面」のみを数値化して知らせます。

4. コックピットHUDとワンクリック操作 チャートの視認性を妨げないコンパクトなデザイン（幅270px）を採用。

トレンドの数値化： 移動平均線、RSI、ADXを複合計算し、トレンド強度を「-100%から+100%」でスコアリング。

瞬時にチャート切替： 自動表示された「買い3・売り3」のボタンを押すだけで、対象チャートへ瞬時にジャンプ。分析からエントリーまで数秒で完結します。

5. 完全ノーリペイント・シグナル 矢印シグナルは、ローソク足確定時に固定されます。リペイント（再描画）は一切ないため、過去チャートでの検証結果がそのままリアルトレードの信頼性に直結します。

■ 推奨されるトレードフロー（極めてシンプルです）

答えを見る： パネル最上部に**自動表示された「買い3銘柄」「売り3銘柄」**を確認します。これが現在の本命トレンドです。 クリック： 気になる銘柄のボタンを押し、チャートを表示させます。 エントリー： 矢印シグナルと押し目・戻り目を確認し、トレードを開始します。

■ テクニカル仕様

対応プラットフォーム： MetaTrader 5(MT5)

対応銘柄： 通貨ペア、貴金属(GOLD等)、株価指数、仮想通貨、エネルギー

通知機能： アラート、プッシュ通知、メール

リペイント： なし（No-repaint）

■ セットアップに関する注意点 CFD銘柄（GOLDやBTC等）がパネルに反映されない場合は、MT5の「気配値表示」ウィンドウ上で右クリックし、「すべて表示」を選択してください。

■ リスク免責事項 投資には高いリスクが伴います。本製品は過去のデータを統計的に処理して表示するものであり、将来の結果を保証するものではありません。実際の資金を投入する前に、必ずデモ口座での十分な検証を行ってください。