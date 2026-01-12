TradingLab Trade Panel Pro ist ein umfassender, allumfassender Handelsbegleiter, der Ihr MetaTrader 5-Erlebnis optimiert. Egal, ob Sie ein Daytrader, Swingtrader oder Positionshändler sind, dieser leistungsstarke Expert Advisor bietet Ihnen die Werkzeuge, die Sie benötigen, um Trades schneller auszuführen, Risiken effektiver zu verwalten und Ihr Kapital vor übermäßigen Drawdowns zu schützen.





Lesen SieHIER die Gebrauchsanweisung





Wichtigste Merkmale

Visuelle Orderplatzierung

Platzieren Sie Aufträge direkt auf Ihrem Chart mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Schnittstelle. Ziehen Sie einfach die Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Linien, um Ihre Handelsparameter festzulegen. Beobachten Sie in Echtzeit, wie Losgrößen, Risikobeträge und potenzielle Gewinnberechnungen sofort aktualisiert werden.

Fortschrittliches Risikomanagement

Prozentuale Risikogröße - Automatische Berechnung von Losgrößen auf der Grundlage Ihrer Risikotoleranz

- Automatische Berechnung von Losgrößen auf der Grundlage Ihrer Risikotoleranz Schnelle Risikovoreinstellungen - Zugriff auf die Risikoeinstellungen 0,5 %, 1 % und 2 % mit einem Mausklick

- Zugriff auf die Risikoeinstellungen 0,5 %, 1 % und 2 % mit einem Mausklick R:R-Risiko-Rechner - Legen Sie Ihr Rendite-Risiko-Verhältnis fest und speichern Sie es für eine konsistente Positionsgrößenbestimmung

- Legen Sie Ihr Rendite-Risiko-Verhältnis fest und speichern Sie es für eine konsistente Positionsgrößenbestimmung Echtzeit-Risikoanzeige - Sehen Sie Ihren potenziellen Gewinn und Verlust in Dollar, bevor Sie Trades platzieren

Positionsverwaltung

Teilweise Positionsschließung - Schließen Sie 25%, 50% oder 75% Ihrer Position, um Gewinne zu sichern

- Schließen Sie 25%, 50% oder 75% Ihrer Position, um Gewinne zu sichern Break-Even-Funktion - Verschieben Sie den Stop-Loss mit einem Klick auf den Einstiegskurs

- Verschieben Sie den Stop-Loss mit einem Klick auf den Einstiegskurs Positionsumkehr - Positionen sofort schließen und umkehren

- Positionen sofort schließen und umkehren Bulk-Close-Operationen - Schließen Sie alle Gewinner, Verlierer oder alle Positionen auf einmal

- Schließen Sie alle Gewinner, Verlierer oder alle Positionen auf einmal Exposure Dashboard - Zeigen Sie aggregierte Positionsdaten für alle Symbole an

Tarnmodus (verborgene SL/TP)

Schützen Sie Ihre Handelsstrategie vor der Beobachtung durch den Broker mit virtuellen Aufträgen, die Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Levels verbergen, bis die Position eröffnet wird. Die Funktionen umfassen:

Versteckte schwebende Aufträge

Unterstützung von OCO-Aufträgen (One-Cancels-Other)

Visuelle Schnittstelle zur Auftragsverwaltung

Intelligente Trailing Stops

Vier Trailing-Stop-Modi, die zu jeder Handelsstrategie passen:

Einfacher Modus - Trailing mit festem Abstand und Aktivierungslevel

- Trailing mit festem Abstand und Aktivierungslevel Candle High/Low - Trailing zu den letzten Kerzenextremen

- Trailing zu den letzten Kerzenextremen ATR-basiert - Dynamisches Trailing auf Basis der Marktvolatilität

- Dynamisches Trailing auf Basis der Marktvolatilität On/Off Toggle - Steuern Sie das Trailing unabhängig für jeden Handel

Drawdown-Schutz

Schützen Sie Ihr Konto vor katastrophalen Verlusten mit automatischen Drawdown-Limits:

Tägliches Verlustlimit - Automatische Positionsschließung, wenn die tägliche Verlustschwelle erreicht ist

- Automatische Positionsschließung, wenn die tägliche Verlustschwelle erreicht ist Equity Floor - Absoluter Equity Level Trigger für zusätzlichen Schutz

- Absoluter Equity Level Trigger für zusätzlichen Schutz Visuelle Warnungen - Farbcodierte Warnungen bei Annäherung an Limits

Automatisches Rollover-Management

Einstellen und vergessen. Schließen Sie Positionen automatisch vor Wochenend-Swaps und öffnen Sie sie wieder, wenn der Markt wieder anläuft. Perfekt für Händler, die Swap-Gebühren vermeiden möchten, ohne ihre Positionen aufgeben zu müssen.

Integration des Wirtschaftskalenders

Bleiben Sie mit der integrierten ForexFactory-Kalenderintegration über marktbewegende Ereignisse informiert:

Wichtige Nachrichtenereignisse werden in Ihrem Chart angezeigt

Vertikale Linien markieren die Zeitpunkte von Nachrichten

Konfigurierbare Warnungen vor wichtigen Ankündigungen

Anpassbare Sound-Warnungen

Verpassen Sie niemals ein kritisches Handelsereignis:

Benachrichtigungen bei Orderauffüllung

Spread-Warnungen

Aktivierungen von Trailing-Stops

Ablehnung von Aufträgen

Break-even-Treffer

Lautstärkeregelung für jeden Alarmtyp

Professionelle Benutzeroberfläche

Dunkles/helles Thema - Wählen Sie das Erscheinungsbild, das zu Ihrer Handelsumgebung passt

- Wählen Sie das Erscheinungsbild, das zu Ihrer Handelsumgebung passt Zusammenklappbare Abschnitte - Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und konzentriert

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und konzentriert Fünf intuitiv zu bedienende Registerkarten - Handel, Positionen, Stealth, Optionen, Aktien - sorgen für Effizienz

- Handel, Positionen, Stealth, Optionen, Aktien - sorgen für Effizienz Hotkey-Unterstützung - Führen Sie Trades mit Tastaturkürzeln aus

Wer sollte dieses Panel verwenden?

Trader-Typ Vorteile Daytrader Schnelle Ausführung, Risikomanagement mit einem Klick, Trailing Stops Swing-Trader OCO-Aufträge, Rollover-Management, übersichtliche visuelle Schnittstelle Scalper Schnelle Teilschließungen, Spread-Warnungen, Hotkey-Unterstützung Algorithmische Trader Virtuelle Aufträge, Drawdown-Schutz, Multi-Pair-Management Manuelle Trader Visuelle Auftragserteilung, Risikokalkulatoren, Chart-Integration

Technische Anforderungen

Plattform: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Build: 2000 oder höher

2000 oder höher Betriebssystem: Windows 10/11

Windows 10/11 Internet: Erforderlich für wirtschaftliche Kalenderfunktionen

Installation

Kopieren Sie die EA-Datei in Ihren MQL5/Experts-Ordner Kopieren Sie die Include-Bibliotheken in Ihren MQL5/Include/TradingPanel-Ordner Kompilieren Sie in MetaTrader 5 Ziehen Sie den EA per Drag & Drop auf ein beliebiges Diagramm Aktivieren Sie AutoTrading

Was ist enthalten

Expert Advisor-Datei (.mq5)

Komplette Bibliothek von Include-Dateien

Ausführliches Benutzerhandbuch

Konfigurationshandbuch

Warum sollten Sie sich für TradingLab Trade Panel Pro entscheiden?

✓ All-in-One Lösung - Keine Notwendigkeit für mehrere Indikatoren und EAs ✓ Professionelle Qualität - Entwickelt für ernsthafte Trader ✓ Risikofokussiert - Eingebauter Schutz, um Ihr Kapital zu schützen ✓ Einfach zu bedienen - Intuitive Oberfläche erfordert minimale Lernkurve ✓ Vollständig anpassbar - Konfigurieren Sie jeden Aspekt, um Ihre Strategie anzupassen ✓ Regelmäßige Updates - Kontinuierliche Verbesserungen und Funktionserweiterungen

Risiko-Offenlegung

Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Dieses Produkt ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung des Handelsmanagements und garantiert keine Gewinne. Üben Sie stets ein angemessenes Risikomanagement und testen Sie es auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.

TradingLab Trade Panel Pro - Handeln Sie intelligenter, nicht härter