TradingLab Trade Panel Pro

TradingLab Trade Panel Pro ist ein umfassender, allumfassender Handelsbegleiter, der Ihr MetaTrader 5-Erlebnis optimiert. Egal, ob Sie ein Daytrader, Swingtrader oder Positionshändler sind, dieser leistungsstarke Expert Advisor bietet Ihnen die Werkzeuge, die Sie benötigen, um Trades schneller auszuführen, Risiken effektiver zu verwalten und Ihr Kapital vor übermäßigen Drawdowns zu schützen.


Lesen SieHIER die Gebrauchsanweisung


Wichtigste Merkmale

Visuelle Orderplatzierung

Platzieren Sie Aufträge direkt auf Ihrem Chart mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Schnittstelle. Ziehen Sie einfach die Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Linien, um Ihre Handelsparameter festzulegen. Beobachten Sie in Echtzeit, wie Losgrößen, Risikobeträge und potenzielle Gewinnberechnungen sofort aktualisiert werden.

Fortschrittliches Risikomanagement

  • Prozentuale Risikogröße - Automatische Berechnung von Losgrößen auf der Grundlage Ihrer Risikotoleranz
  • Schnelle Risikovoreinstellungen - Zugriff auf die Risikoeinstellungen 0,5 %, 1 % und 2 % mit einem Mausklick
  • R:R-Risiko-Rechner - Legen Sie Ihr Rendite-Risiko-Verhältnis fest und speichern Sie es für eine konsistente Positionsgrößenbestimmung
  • Echtzeit-Risikoanzeige - Sehen Sie Ihren potenziellen Gewinn und Verlust in Dollar, bevor Sie Trades platzieren

Positionsverwaltung

  • Teilweise Positionsschließung - Schließen Sie 25%, 50% oder 75% Ihrer Position, um Gewinne zu sichern
  • Break-Even-Funktion - Verschieben Sie den Stop-Loss mit einem Klick auf den Einstiegskurs
  • Positionsumkehr - Positionen sofort schließen und umkehren
  • Bulk-Close-Operationen - Schließen Sie alle Gewinner, Verlierer oder alle Positionen auf einmal
  • Exposure Dashboard - Zeigen Sie aggregierte Positionsdaten für alle Symbole an

Tarnmodus (verborgene SL/TP)

Schützen Sie Ihre Handelsstrategie vor der Beobachtung durch den Broker mit virtuellen Aufträgen, die Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Levels verbergen, bis die Position eröffnet wird. Die Funktionen umfassen:

  • Versteckte schwebende Aufträge
  • Unterstützung von OCO-Aufträgen (One-Cancels-Other)
  • Visuelle Schnittstelle zur Auftragsverwaltung

Intelligente Trailing Stops

Vier Trailing-Stop-Modi, die zu jeder Handelsstrategie passen:

  • Einfacher Modus - Trailing mit festem Abstand und Aktivierungslevel
  • Candle High/Low - Trailing zu den letzten Kerzenextremen
  • ATR-basiert - Dynamisches Trailing auf Basis der Marktvolatilität
  • On/Off Toggle - Steuern Sie das Trailing unabhängig für jeden Handel

Drawdown-Schutz

Schützen Sie Ihr Konto vor katastrophalen Verlusten mit automatischen Drawdown-Limits:

  • Tägliches Verlustlimit - Automatische Positionsschließung, wenn die tägliche Verlustschwelle erreicht ist
  • Equity Floor - Absoluter Equity Level Trigger für zusätzlichen Schutz
  • Visuelle Warnungen - Farbcodierte Warnungen bei Annäherung an Limits

Automatisches Rollover-Management

Einstellen und vergessen. Schließen Sie Positionen automatisch vor Wochenend-Swaps und öffnen Sie sie wieder, wenn der Markt wieder anläuft. Perfekt für Händler, die Swap-Gebühren vermeiden möchten, ohne ihre Positionen aufgeben zu müssen.

Integration des Wirtschaftskalenders

Bleiben Sie mit der integrierten ForexFactory-Kalenderintegration über marktbewegende Ereignisse informiert:

  • Wichtige Nachrichtenereignisse werden in Ihrem Chart angezeigt
  • Vertikale Linien markieren die Zeitpunkte von Nachrichten
  • Konfigurierbare Warnungen vor wichtigen Ankündigungen

Anpassbare Sound-Warnungen

Verpassen Sie niemals ein kritisches Handelsereignis:

  • Benachrichtigungen bei Orderauffüllung
  • Spread-Warnungen
  • Aktivierungen von Trailing-Stops
  • Ablehnung von Aufträgen
  • Break-even-Treffer
  • Lautstärkeregelung für jeden Alarmtyp

Professionelle Benutzeroberfläche

  • Dunkles/helles Thema - Wählen Sie das Erscheinungsbild, das zu Ihrer Handelsumgebung passt
  • Zusammenklappbare Abschnitte - Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und konzentriert
  • Fünf intuitiv zu bedienende Registerkarten - Handel, Positionen, Stealth, Optionen, Aktien - sorgen für Effizienz
  • Hotkey-Unterstützung - Führen Sie Trades mit Tastaturkürzeln aus

Wer sollte dieses Panel verwenden?

Trader-Typ Vorteile
Daytrader Schnelle Ausführung, Risikomanagement mit einem Klick, Trailing Stops
Swing-Trader OCO-Aufträge, Rollover-Management, übersichtliche visuelle Schnittstelle
Scalper Schnelle Teilschließungen, Spread-Warnungen, Hotkey-Unterstützung
Algorithmische Trader Virtuelle Aufträge, Drawdown-Schutz, Multi-Pair-Management
Manuelle Trader Visuelle Auftragserteilung, Risikokalkulatoren, Chart-Integration

Technische Anforderungen

  • Plattform: MetaTrader 5
  • Build: 2000 oder höher
  • Betriebssystem: Windows 10/11
  • Internet: Erforderlich für wirtschaftliche Kalenderfunktionen

Installation

  1. Kopieren Sie die EA-Datei in Ihren MQL5/Experts-Ordner
  2. Kopieren Sie die Include-Bibliotheken in Ihren MQL5/Include/TradingPanel-Ordner
  3. Kompilieren Sie in MetaTrader 5
  4. Ziehen Sie den EA per Drag & Drop auf ein beliebiges Diagramm
  5. Aktivieren Sie AutoTrading

Was ist enthalten

  • Expert Advisor-Datei (.mq5)
  • Komplette Bibliothek von Include-Dateien
  • Ausführliches Benutzerhandbuch
  • Konfigurationshandbuch

Warum sollten Sie sich für TradingLab Trade Panel Pro entscheiden?

All-in-One Lösung - Keine Notwendigkeit für mehrere Indikatoren und EAs ✓ Professionelle Qualität - Entwickelt für ernsthafte Trader ✓ Risikofokussiert - Eingebauter Schutz, um Ihr Kapital zu schützen ✓ Einfach zu bedienen - Intuitive Oberfläche erfordert minimale Lernkurve ✓ Vollständig anpassbar - Konfigurieren Sie jeden Aspekt, um Ihre Strategie anzupassen ✓ Regelmäßige Updates - Kontinuierliche Verbesserungen und Funktionserweiterungen

Risiko-Offenlegung

Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Dieses Produkt ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung des Handelsmanagements und garantiert keine Gewinne. Üben Sie stets ein angemessenes Risikomanagement und testen Sie es auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.

TradingLab Trade Panel Pro - Handeln Sie intelligenter, nicht härter

