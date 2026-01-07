Trading Lab Trade Panel

TradingLab Trade Panel - Produktbeschreibung TradingLab Trade Panel - Professionelle All-in-One Handelsschnittstelle

Übersicht

Das TradingLab Trade Panel ist ein umfassendes Handels-Overlay, das mehrere manuelle Operationen durch eine einzige, intuitive Schnittstelle ersetzt. Es wurde für diskretionäre und systematische Händler gleichermaßen entwickelt und kombiniert visuelle Orderplatzierung, automatisiertes Risikomanagement, fortschrittliche Positionskontrollen und flexible Trailing-Strategien - alles in einem eleganten, von TradingView inspirierten dunklen Design.

Wichtigste Merkmale

Visuelle Orderplatzierung

  • Ziehen und Ablegen von Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Linien direkt auf Ihrem Chart
  • Neuberechnung der Losgröße in Echtzeit, wenn Sie das Preisniveau anpassen
  • Automatische Erkennung des Auftragstyps (Markt, Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit)
  • Genaue Anzeige von Risiko und Gewinn vor der Ausführung

Automatisiertes Risikomanagement

  • Auswahl des Risikoprozentsatzes mit einem Klick (0,5%, 1%, 2%)
  • Einstellbarer Schieberegler von 0,1% bis 10% Risiko pro Handel
  • Automatische Losgröße basierend auf Kontokapital und Stop-Loss-Abstand
  • Gewinn-Risiko-Verhältnis-Sperre sorgt für Disziplin beim Anpassen der Stops
  • Spread-Überwachung mit visuellen Alarmen, wenn sich die Bedingungen verschlechtern

Fortgeschrittenes Positionsmanagement

  • Optionen zur teilweisen Schließung: 25%, 50% oder 75% Positionsreduzierung
  • Ein-Klick-Break-Even zum Sichern von Gewinnen
  • Sofortige Umkehrung von Positionen mit angepassten Parametern
  • Korbhandel: Schließen Sie alle Gewinner oder alle Verlierer mit einem Klick
  • Filtersteuerung zur Verwaltung bestimmter Positionen nach magischer Zahl

Trailing-Stop-Strategien

  • Einfaches Trailing mit festem Pip-Abstand
  • Candle High/Low Trailing zu den letzten Swing-Punkten

Professionelle Dashboard-Schnittstelle

  • 5 integrierte Registerkarten: Handel, Positionen, Exposure, Optionen, Info
  • Zusammenklappbare Marktbeobachtung mit 30-Symbol-Übersicht und Positionsindikatoren
  • Kontoinformationen und Exposure-Aufschlüsselung in Echtzeit
  • Hotkey-Unterstützung für blitzschnelle Operationen (B=Buy, S=Sell, C=Close All)
  • Beibehaltung der Positionen über mehrere Sitzungen hinweg

Vorteile

  • Zeitersparnis: Ausführen von Geschäften, Verwalten von Positionen und Anpassen des Risikos über ein einziges Bedienfeld
  • Reduzierung von Fehlern: Automatisierte Berechnungen eliminieren manuelle Rechenfehler
  • Bleiben Sie diszipliniert: RR-Lock und Break-even-Funktionen schützen Ihr Konto
  • Handeln Sie intelligenter: Die visuelle Schnittstelle hilft Ihnen, das Risiko zu erkennen, bevor Sie handeln.
  • An die Märkte anpassen: Wählen Sie die Trailing-Strategie, die zu den aktuellen Bedingungen passt

Ideal für

  • Daytrader, die eine schnelle Orderausführung benötigen
  • Swing-Trader, die mehrere Positionen verwalten
  • Algorithmische Trader, die visuelle Kontrollen wünschen
  • Alle Händler, die ein professionelles Risikomanagement wünschen

Anforderungen

  • MetaTrader 5
  • Live- oder Demokonto bei einem beliebigen MT5-Broker
  • Keine externen Abhängigkeiten oder kostenpflichtigen Bibliotheken
