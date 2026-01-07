Trading Lab Trade Panel
- Utilitys
- Nasimul Haque Choudhury
- Version: 1.0
TradingLab Trade Panel - Produktbeschreibung TradingLab Trade Panel - Professionelle All-in-One Handelsschnittstelle
Übersicht
Das TradingLab Trade Panel ist ein umfassendes Handels-Overlay, das mehrere manuelle Operationen durch eine einzige, intuitive Schnittstelle ersetzt. Es wurde für diskretionäre und systematische Händler gleichermaßen entwickelt und kombiniert visuelle Orderplatzierung, automatisiertes Risikomanagement, fortschrittliche Positionskontrollen und flexible Trailing-Strategien - alles in einem eleganten, von TradingView inspirierten dunklen Design.
Wichtigste Merkmale
Visuelle Orderplatzierung
- Ziehen und Ablegen von Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Linien direkt auf Ihrem Chart
- Neuberechnung der Losgröße in Echtzeit, wenn Sie das Preisniveau anpassen
- Automatische Erkennung des Auftragstyps (Markt, Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit)
- Genaue Anzeige von Risiko und Gewinn vor der Ausführung
Automatisiertes Risikomanagement
- Auswahl des Risikoprozentsatzes mit einem Klick (0,5%, 1%, 2%)
- Einstellbarer Schieberegler von 0,1% bis 10% Risiko pro Handel
- Automatische Losgröße basierend auf Kontokapital und Stop-Loss-Abstand
- Gewinn-Risiko-Verhältnis-Sperre sorgt für Disziplin beim Anpassen der Stops
- Spread-Überwachung mit visuellen Alarmen, wenn sich die Bedingungen verschlechtern
Fortgeschrittenes Positionsmanagement
- Optionen zur teilweisen Schließung: 25%, 50% oder 75% Positionsreduzierung
- Ein-Klick-Break-Even zum Sichern von Gewinnen
- Sofortige Umkehrung von Positionen mit angepassten Parametern
- Korbhandel: Schließen Sie alle Gewinner oder alle Verlierer mit einem Klick
- Filtersteuerung zur Verwaltung bestimmter Positionen nach magischer Zahl
Trailing-Stop-Strategien
- Einfaches Trailing mit festem Pip-Abstand
- Candle High/Low Trailing zu den letzten Swing-Punkten
Professionelle Dashboard-Schnittstelle
- 5 integrierte Registerkarten: Handel, Positionen, Exposure, Optionen, Info
- Zusammenklappbare Marktbeobachtung mit 30-Symbol-Übersicht und Positionsindikatoren
- Kontoinformationen und Exposure-Aufschlüsselung in Echtzeit
- Hotkey-Unterstützung für blitzschnelle Operationen (B=Buy, S=Sell, C=Close All)
- Beibehaltung der Positionen über mehrere Sitzungen hinweg
Vorteile
- Zeitersparnis: Ausführen von Geschäften, Verwalten von Positionen und Anpassen des Risikos über ein einziges Bedienfeld
- Reduzierung von Fehlern: Automatisierte Berechnungen eliminieren manuelle Rechenfehler
- Bleiben Sie diszipliniert: RR-Lock und Break-even-Funktionen schützen Ihr Konto
- Handeln Sie intelligenter: Die visuelle Schnittstelle hilft Ihnen, das Risiko zu erkennen, bevor Sie handeln.
- An die Märkte anpassen: Wählen Sie die Trailing-Strategie, die zu den aktuellen Bedingungen passt
Ideal für
- Daytrader, die eine schnelle Orderausführung benötigen
- Swing-Trader, die mehrere Positionen verwalten
- Algorithmische Trader, die visuelle Kontrollen wünschen
- Alle Händler, die ein professionelles Risikomanagement wünschen
Anforderungen
- MetaTrader 5
- Live- oder Demokonto bei einem beliebigen MT5-Broker
- Keine externen Abhängigkeiten oder kostenpflichtigen Bibliotheken