TradingLab Trade Panel Pro es un completo, todo-en-uno compañero de comercio diseñado para agilizar su experiencia de MetaTrader 5. Si usted es un comerciante del día, comerciante del oscilación, o comerciante de la posición, este Asesor Experto de gran alcance proporciona las herramientas que necesita para ejecutar operaciones más rápido, gestionar el riesgo de manera más eficaz, y proteger su capital de detracciones excesivas.





Características principales

Colocación visual de órdenes

Coloque órdenes directamente en su gráfico con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar. Basta con arrastrar las líneas de entrada, stop loss y recogida de beneficios para establecer los parámetros de la operación. Observe en tiempo real cómo se actualizan los tamaños de los lotes, las cantidades de riesgo y los cálculos de recompensa potencial.

Gestión avanzada del riesgo

Tamaño del riesgo basado en porcentajes : calcule automáticamente el tamaño de los lotes en función de su tolerancia al riesgo.

: calcule automáticamente el tamaño de los lotes en función de su tolerancia al riesgo. Preajustes rápidos de riesgo : acceso con un solo clic a los ajustes de riesgo del 0,5%, 1% y 2%.

: acceso con un solo clic a los ajustes de riesgo del 0,5%, 1% y 2%. Calculadora de Ratio R:R - Establezca su ratio recompensa/riesgo y fíjelo para un tamaño de posición consistente.

- Establezca su ratio recompensa/riesgo y fíjelo para un tamaño de posición consistente. Visualización del riesgo en tiempo real: vea sus pérdidas y ganancias potenciales en dólares antes de realizar operaciones.

Gestión de posiciones

Cierre parcial de posiciones : cierre el 25%, el 50% o el 75% de su posición para asegurar los beneficios.

: cierre el 25%, el 50% o el 75% de su posición para asegurar los beneficios. Función de punto de equilibrio - Mueva el stop loss al precio de entrada con un solo clic

- Mueva el stop loss al precio de entrada con un solo clic Inversión de posiciones - Cierre e invierta posiciones al instante

- Cierre e invierta posiciones al instante Operaciones de cierre masivo : cierre todas las posiciones ganadoras, perdedoras o todas a la vez.

: cierre todas las posiciones ganadoras, perdedoras o todas a la vez. Panel de exposición: vea los datos de posición agregados de todos los símbolos.

Modo oculto (SL/TP ocultos)

Proteja su estrategia de negociación de la observación del broker con órdenes virtuales que ocultan sus niveles de stop loss y take profit hasta que se abre la posición. Las características incluyen:

Órdenes pendientes ocultas

Soporte de órdenes OCO (One-Cancels-Other)

Interfaz visual de gestión de órdenes

Trailing Stops inteligentes

Cuatro modos de trailing stop para adaptarse a cualquier estrategia de negociación:

Modo Simple - Trailing de distancia fija con nivel de activación

- Trailing de distancia fija con nivel de activación Candle High/Low - Seguimiento de los extremos de velas recientes

- Seguimiento de los extremos de velas recientes Basado en ATR - Trailing dinámico basado en la volatilidad del mercado

- Trailing dinámico basado en la volatilidad del mercado Conmutación On/Off - Controla el trailing de forma independiente para cada operación

Protección Drawdown

Proteja su cuenta de pérdidas catastróficas con límites de reducción automatizados:

Límite de pérdida diario - Cierre automático de la posición cuando se alcanza el umbral de pérdida diario

- Cierre automático de la posición cuando se alcanza el umbral de pérdida diario Equity Floor - Activación absoluta del nivel de equidad para una protección adicional

- Activación absoluta del nivel de equidad para una protección adicional Avisos visuales: alertas codificadas por colores cuando se acerca a los límites.

Gestión de refinanciación automatizada

Configúrelo y olvídese. Cierre automáticamente las posiciones antes de los swaps del fin de semana y vuelva a abrirlas cuando se reanude el mercado. Perfecto para los operadores que quieren evitar cargos por swaps sin abandonar sus posiciones.

Integración del calendario económico

Manténgase informado sobre los acontecimientos del mercado con la integración del calendario de ForexFactory:

Noticias de gran impacto mostradas en su gráfico

Líneas verticales que marcan las horas de las noticias

Alertas configurables antes de anuncios importantes

Alertas sonoras personalizables

No se pierda ningún acontecimiento importante:

Notificaciones de órdenes completadas

Avisos de spread

Activaciones de trailing stop

Rechazos de órdenes

Alertas de punto muerto

Control de volumen para cada tipo de alerta

Interfaz de usuario profesional

Tema oscuro/claro - Elija el aspecto que mejor se adapte a su entorno de negociación

- Elija el aspecto que mejor se adapte a su entorno de negociación Secciones plegables - Mantenga su espacio de trabajo limpio y centrado

- Mantenga su espacio de trabajo limpio y centrado Cinco pestañas intuitivas - Operaciones, Posiciones, Stealth, Opciones, Capital - organizadas para una mayor eficiencia

- Operaciones, Posiciones, Stealth, Opciones, Capital - organizadas para una mayor eficiencia Compatibilidad con teclas de acceso rápido - Ejecute operaciones con atajos de teclado

Quién debería utilizar este panel

Tipo de operador Beneficios Operadores diarios Ejecución rápida, gestión de riesgos con un solo clic, trailing stops Swing Traders Órdenes OCO, gestión de rollover, interfaz visual limpia Scalpers Cierres parciales rápidos, alertas de diferenciales, compatibilidad con teclas de acceso rápido Operadores algorítmicos Órdenes virtuales, protección contra caídas, gestión de pares múltiples Operadores manuales Colocación visual de órdenes, calculadoras de riesgo, integración de gráficos

Requisitos técnicos

Plataforma: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Compilación: 2000 o superior

2000 o superior Sistema operativo Windows 10/11

Windows 10/11 Internet: Necesario para las funciones de calendario económico

Instalación

Copie el archivo EA en su carpeta MQL5/Experts Copie las librerías Include en su carpeta MQL5/Include/TradingPanel Compilar en MetaTrader 5 Arrastre y suelte el EA en cualquier gráfico Activar AutoTrading

Qué incluye

Archivo del Asesor Experto (.mq5)

Biblioteca completa de archivos de inclusión

Manual de usuario detallado

Guía de configuración

Por qué elegir TradingLab Trade Panel Pro?

✓ Solución Todo en Uno - No hay necesidad de múltiples indicadores y EAs ✓ Grado Profesional - Diseñado para traders serios ✓ Enfocado al Ries go - Protecciones incorporadas para preservar su capital ✓ Fácil de Usar - Interfaz intuitiva que requiere una curva de aprendizaje mínima ✓ Totalmente Personalizable - Configure cada aspecto para que coincida con su estrategia ✓ Actualizaciones Regulares - Mejoras continuas y adiciones de características.

Divulgación de riesgos

Operar con instrumentos financieros implica un riesgo sustancial de pérdida. Este producto es una herramienta de ayuda en la gestión de operaciones y no garantiza beneficios. Siempre practique una gestión adecuada del riesgo y pruebe en una cuenta demo antes de operar en vivo.

TradingLab Trade Panel Pro - Opere de forma más inteligente, no más fuerte