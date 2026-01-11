M5 Scalp Wick Entry Arrows

M5 Scalp Wick Entry Arrows

Индикатор отображает на графике два независимых вида стрелок. Оба типа стрелок рассчитываются строго по данным таймфрейма M5, при этом сам индикатор можно устанавливать на любой таймфрейм для удобного просмотра и анализа. Стрелки помогают быстро отмечать потенциально важные моменты, не перегружая график лишними линиями. В настройках доступны размер стрелок и их цвета. Протестировано на XAUUSD (золото) и EURUSD.

