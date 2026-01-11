M5 Scalp Wick Entry Arrows
- Индикаторы
- Pavel Belyaev
- Версия: 1.31
Индикатор отображает на графике два независимых вида стрелок. Оба типа стрелок рассчитываются строго по данным таймфрейма M5, при этом сам индикатор можно устанавливать на любой таймфрейм для удобного просмотра и анализа. Стрелки помогают быстро отмечать потенциально важные моменты, не перегружая график лишними линиями. В настройках доступны размер стрелок и их цвета. Протестировано на XAUUSD (золото) и EURUSD.