AI Assistant

Características clave de la v1:
📊Smart Compact Layout: Optimizado específicamente para Crypto (BTC) y Oro (XAU). Precios y Volúmenes están separados en columnas independientes. No más texto superpuesto, manteniendo su gráfico limpio y profesional.
👁️ Visibilidad de Micro-Volúmenes: Un algoritmo de renderizado forzado asegura que incluso las órdenes pendientes más pequeñas sean visibles como micro-barras, para que nunca pierda detalles de liquidez.
🛡️ Detección Inteligente de Estado:
DATOS EN VIVO: Cuando el broker proporciona datos reales de Nivel 2, el panel se ilumina en Verde, mostrando la profundidad precisa del mercado.
MODO SIN DATOS: Si la alimentación de datos se interrumpe o no es compatible, el sistema cambia automáticamente al Modo de Espera (Aviso Naranja) para mantener la interfaz de usuario intacta sin que se cuelgue.
Optimizado para: Forex , Oro (XAUUSD), y Cripto (BTCUSD).
⚠️ Descargo de responsabilidad:
Este indicador se basa en datos de Profundidad de Mercado de Nivel 2 proporcionados por su broker. Si su tipo de cuenta no soporta estos datos, el indicador no puede mostrar órdenes pendientes reales.
Cuando se muestra el Naranja"(NO DATA MODE)", significa que el sistema no puede detectar datos reales. Los gráficos mostrados en este modo sonsólo parademostración del diseño de la interfaz de usuario y no deben utilizarse para tomar decisiones de negociación.