Este indicador es un port de MQL5 inspirado en el concepto "Cyclic Smoothed RSI" desarrollado originalmente por Dr_Roboto y popularizado por LazyBear y LuxAlgo en TradingView.

El RSI Cíclico Suavizado (cRSI) es un oscilador diseñado para abordar las dos principales limitaciones del RSI estándar: retraso y niveles fijos de sobrecompra/sobreventa. Al utilizar el procesamiento digital de señales (DSP) basado en los ciclos del mercado, el cRSI reduce el ruido sin sacrificar la capacidad de respuesta.

Incorpora bandas adaptativas que se expanden y contraen con la volatilidad del mercado. Esto permite que el indicador siga siendo eficaz tanto en condiciones de mercado tendencial (alta volatilidad) como lateral (baja volatilidad), donde los niveles fijos estándar (70/30) suelen fallar.

Componentes clave

Línea cRSI (negra): La línea principal del oscilador, suavizada utilizando la lógica del ciclo-periodo.

Línea de señal (WMA - Morado): Media móvil ponderada del cRSI. Los cruces entre el cRSI y la línea de señal indican cambios de impulso a corto plazo.

Bandas adaptativas (Verde/Rojo): Límites superior e inferior dinámicos que se ajustan a los rangos de precios recientes.

Superposición VWMA (gráfico principal): Una media móvil ponderada por volumen trazada sobre el gráfico de precios para proporcionar contexto de tendencia.

Cómo utilizarlo: Escenarios prácticos

1. Los mercados oscilan entre una volatilidad baja (compresión) y una volatilidad alta (expansión). Las Bandas Adaptativas visualizan este ciclo.

Compresión: Cuando las bandas superior e inferior se acercan, indica que el mercado está entrando en un "squeeze" de baja volatilidad. Esto es a menudo un precursor de un movimiento significativo del precio. Señal: Esté atento a la ruptura del cRSI de las bandas comprimidas. Esto suele marcar el inicio de una nueva tendencia.

Expansión: Cuando las bandas se amplían significativamente, la volatilidad es alta. Si la línea del cRSI permanece "clavada" en la banda superior o inferior durante la expansión, se confirma una tendencia fuerte. Evite las operaciones contra tendencia durante estas expansiones.

2. En un mercadolateral, el precio carece de una dirección clara. Las Bandas Adaptativas se contraen automáticamente para ajustarse al rango, proporcionando niveles dinámicos de soporte y resistencia.







3. El indicador detecta y etiqueta automáticamente cuatro tipos de divergencias para ayudarle a identificarretrocesos o continuaciones de tendencia.

Divergencia regular (posible cambio de tendencia) Alcista: El precio hace un mínimo inferior, pero el cRSI hace un mínimo superior. Esto sugiere que la presión de venta se está desvaneciendo y una reversión al alza es probable. Bajista: El precio hace un máximo más alto, pero el cRSI hace un máximo más bajo. Esto sugiere que la presión de compra se está desvaneciendo y una reversión a la baja es probable.

Divergencia Oculta (Continuación de la Tendencia)

Alcista Oculta: El precio hace un mínimo más alto (en una tendencia alcista), pero el cRSI hace un mínimo más bajo. Esto sugiere que la caída es una oportunidad de compra para la continuación de la tendencia.



Oculto Bajista: El precio hace un máximo más bajo (en una tendencia bajista), pero el cRSI hace un máximo más alto. Esto indica un "enfriamiento" en el oscilador durante una tendencia bajista y sugiere que la tendencia bajista continuará.

(Sólo porque vea divergencia (bajista o bajista oculta) no significa que el precio vaya a bajar. A menudo el precio continúa subiendo a través de los osos, así que tome nota y eso es normal)

Confirmación de la tendencia: Utilice la VWMA para filtrar las señales del oscilador. Si la VWMA está inclinada hacia arriba (Verde), busque principalmente señales de compra. Si está inclinada hacia abajo (Rojo), busque principalmente señales de Venta.

Parámetros de Entrada (pueden ser modificados en propiedades)

InpDomCycle: La Longitud del Ciclo Dominante (Por defecto: 10). Controla la sensibilidad del suavizado de ciclo.

InpCrsiMaLen: Longitud de la Línea de Señal (WMA).

InpShowVWMA : Activa/desactiva la superposición del gráfico principal.

InpTopBottomLookback: Sensibilidad para detectar máximos y mínimos en los cálculos de divergencia.

El indicador incluye una Media Móvil Ponderada por Volumen (VWMA) opcional para el gráfico principal.

Nota: Esta herramienta es un port de la estrategia RSI Suavizado Cíclico originalmente diseñada para TradingView. El indicador por si solo no es perfecto, por favor utilícelo responsablemente cuando lo integre en su estrategia de trading.





Descargo de responsabilidad