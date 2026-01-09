Trade Execution Panel

ROBOV3 - Manual Entry Manager mit Multi-Order, Guard & Debug System

Allgemeiner Überblick

ROBOV3 ist ein Expert Advisor für die manuelle Handelsausführung und -verwaltung, der für Händler entwickelt wurde, die volle Kontrolle über Einstiegsentscheidungen haben möchten und gleichzeitig die Positionsbearbeitung, den Schutz und die Überwachung automatisieren möchten.

Der EA generiert keine Handelssignale.

Alle Trades werden manuell über das On-Chart-Kontrollfeld eröffnet.

Wenn Sie irgendwelche Funktionen haben, die ich verbessern oder hinzufügen soll, oder wenn Sie ein anderes EA-System (Expert Advisor) entwickeln möchten, schreiben Sie mir bitte.

Kernfunktionen