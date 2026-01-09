Trade Execution Panel
- Utilitys
- Cem Aytemiz
- Version: 3.1
- Aktivierungen: 5
ROBOV3 - Manual Entry Manager mit Multi-Order, Guard & Debug System
Allgemeiner Überblick
ROBOV3 ist ein Expert Advisor für die manuelle Handelsausführung und -verwaltung, der für Händler entwickelt wurde, die volle Kontrolle über Einstiegsentscheidungen haben möchten und gleichzeitig die Positionsbearbeitung, den Schutz und die Überwachung automatisieren möchten.
Der EA generiert keine Handelssignale.
Alle Trades werden manuell über das On-Chart-Kontrollfeld eröffnet.
Wenn Sie irgendwelche Funktionen haben, die ich verbessern oder hinzufügen soll, oder wenn Sie ein anderes EA-System (Expert Advisor) entwickeln möchten, schreiben Sie mir bitte.
Kernfunktionen
Alle Trades werden manuell über das On-Chart-Kontrollfeld eröffnet.
1. Manuelle Kaufausführung mit Preiskontrolle
-
Der Händler gibt einen gewünschten Einstiegspreis in das Panel ein.
-
Wenn die BUY-Taste gedrückt wird:
-
Der EA prüft den aktuellen Briefkurs.
-
Wenn der Marktpreis über dem eingegebenen Preis liegt, wird der Handel nicht eröffnet.
-
Wenn der Marktpreis gleich oder niedriger als der eingegebene Preis ist, wird der Handel ausgeführt.
-
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Händler nie zu einem schlechteren Preis als beabsichtigt einsteigt.
2. Multi-Order-Ausführung
-
Wenn BUY gedrückt wird, eröffnet der EA mehrere Kaufpositionen gleichzeitig.
-
Die Anzahl der Aufträge wird durch die Eingabe gesteuert:MultiOrderCount
-
Alle Aufträge:
-
Verwenden die gleiche Lotgröße
-
Öffnen zum gleichen Marktpreis
-
teilen sich die gleiche Take Profit Logik
-
Dies ermöglicht das Stapeln von Positionen ohne manuelle Wiederholungen.
3. Take Profit basierend auf dem Einstiegskurs (USD-Logik)
-
Der Take Profit wird wie folgt berechnet:TP = Eingetragener Einstiegskurs + TP_USD
-
Der TP basiert NICHT auf dem Ausführungskurs.
-
Dies garantiert eine konsistente Risiko-/Ertragsplanung unabhängig von Spread oder Slippage.
4. Guard-Button - Sofortige Gewinnabsicherung
-
Der GUARD-Button wendet eine manuelle Gewinnsperre an:
-
Nur profitable Kaufpositionen sind davon betroffen.
-
Der Stop-Loss wird auf verschoben:Aktueller Geldkurs - GuardUSD
-
-
Jede Position erhält ihren eigenen, dynamisch berechneten SL.
-
Dies ist eine manuelle Aktion, die dem Händler die volle Entscheidungsfreiheit darüber gibt, wann der Schutz angewendet wird.
5. Sofortiges Schließen aller Positionen
-
Die Schaltfläche ALLE SCHLIESSEN:
-
Schließt alle offenen Positionen für das Symbol.
-
Verwendet asynchrone Ausführung für maximale Geschwindigkeit.
-
-
Entwickelt für den schnellen Ausstieg bei Volatilität oder Risikoereignissen.
6. Echtzeit-Überwachungspanel
Das Panel zeigt kontinuierlich an:
-
Gleitender Gesamtgewinn (USD)
-
Anzahl der offenen Positionen
-
Aktueller Systemstatus
Alle Werte werden bei jedem Tick aktualisiert.
7. Debug & Transparenz System
Wenn DebugMode = true, zeigt der EA an:
-
Ergebnisse der Wächteraktivierung (Gewinn, SL-Wert, Reaktion des Brokers)
-
Nachlaufende Konfigurationswerte
-
Gewinnverfolgung in Echtzeit
Dies macht den EA vollständig beobachtbar und diagnostizierbar und eliminiert verstecktes Verhalten.
Was dieser EA NICHT tut
-
❌ Keine automatischen Handelssignale
-
❌ Kein Martingal
-
❌ Kein Raster
-
❌ Kein erzwungener Trailing-Stop
-
❌ Keine versteckte Logik oder Risikoeskalation
Jede Aktion ist explizit, sichtbar und wird vom Händler kontrolliert.
Vorgesehener Anwendungsfall
ROBOV1 v3 ist ideal für:
-
Manuelle Scalper
-
Nachrichtenhändler
-
Gold- und Krypto-Händler
-
Trader, die Geschwindigkeit und Kontrolle wünschen
-
Trader, die manuelle Entscheidungen mit automatischer Ausführung bevorzugen
Design-Philosophie
"Der Trader entscheidet, wann er einsteigt.
Der EA entscheidet, wie schnell und wie sauber der Handel abgewickelt wird."