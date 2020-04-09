Easy Trading Manager
- Utilitys
- Supattra Sumethasorn
- Version: 1.0
Englisch
Easy Trading Manager ist ein Expert Advisor, der das Handelsmanagement vereinfacht und es Händlern ermöglicht, Handelsparameter schnell festzulegen und anzupassen, ohne Aufträge manuell zu ändern.
Er unterstützt sowohl den automatischen als auch den halbautomatischen Modus und ist damit ideal für Händler geeignet, die mit dem System ihre Gewinne schützen, das Risiko reduzieren und eine flexible Kontrolle haben möchten.
Wichtigste Merkmale
-
Automatischer Modus - Automatische Anwendung von TP-, SL-, Trailing Stop- und Break-even-Einstellungen auf neue Orders
-
Semi-Auto-Modus - Manuelle Anpassung von TP/SL/Trailing/BE nur für ausgewählte Orders
-
On-Chart-Bedienfeld für schnelle und einfache Parameteranpassungen
-
Getrennte Verwaltung für Kauf- und Verkaufspositionen
-
Vollständig anpassbare Trailing TP Start, Trailing Distance, BE Start und BE Offset
-
Geeignet für Scalping und Swing-Trading, wo Präzision und Geschwindigkeit entscheidend sind
Vorteile
-
Spart Zeit bei der Auftragsverwaltung
-
Verbessert die Genauigkeit beim Ausstieg und die Handelsdisziplin
-
Hilft, Risiken zu kontrollieren und Gewinne systematisch zu sichern