Trade Execution Panel

ROBOV3 – Менеджер ручного ввода ордеров с многоордерной системой, защитой и отладкой

Общий обзор

ROBOV3 – это советник с ручным исполнением и управлением сделками, разработанный для трейдеров, которые хотят полностью контролировать решения о входе в позицию, автоматизируя при этом обработку позиций, защиту и мониторинг.





Советник не генерирует торговые сигналы.

Все сделки открываются вручную через панель управления на графике.





Если у вас есть какие-либо предложения по улучшению или добавлению функций, или если вы хотите разработать другую систему советников (с электронной активацией), пожалуйста, напишите мне.





Основные функции

1. Ручное исполнение ордеров на покупку с контролем цены

Трейдер вводит желаемую цену входа в панель.





При нажатии кнопки «КУПИТЬ»:





Советник проверяет текущую цену предложения (Ask).





Если рыночная цена выше введенной цены, сделка не открывается.





Если рыночная цена равна или ниже введенной цены, сделки исполняются.





Это гарантирует, что трейдер никогда не войдет в позицию по цене хуже, чем планировалось.





2. Исполнение нескольких ордеров

При нажатии кнопки BUY советник открывает несколько позиций на покупку одновременно.





Количество ордеров контролируется параметром:





MultiOrderCount

Все ордера:





Используют одинаковый размер лота





Открываются по одной и той же рыночной цене





Используют одну и ту же логику Take Profit





Это позволяет объединять позиции без ручного повторения.





3. Take Profit на основе цены входа (логика USD)

Take Profit рассчитывается как:





TP = Цена входа + TP_USD

TP НЕ основан на цене исполнения.





Это гарантирует стабильное соотношение риска и прибыли независимо от спреда или проскальзывания.





4. Кнопка Guard – мгновенная защита прибыли

Кнопка GUARD устанавливает ручную блокировку прибыли:





Затрагиваются только прибыльные позиции на покупку.





Стоп-лосс перемещен на:





Текущая цена покупки – GuardUSD

Каждая позиция получает свой собственный динамически рассчитываемый стоп-лосс.





Это действие выполняется вручную, предоставляя трейдеру полную свободу действий в отношении момента применения защиты.





5. Мгновенное закрытие всех позиций

Кнопка «ЗАКРЫТЬ ВСЕ»:





Закрывает все открытые позиции для данного символа.





Использует асинхронное исполнение для максимальной скорости.





Разработано для быстрого выхода из позиций во время волатильности или рисковых событий.





6. Панель мониторинга в реальном времени

Панель постоянно отображает:





Общую плавающую прибыль (USD)





Количество открытых позиций





Текущий статус системы





Все значения обновляются на каждом тике.





7. Система отладки и прозрачности

Когда DebugMode = true, советник отображает:





Результаты активации Guard (прибыль, значение стоп-лосса, ответ брокера)





Значения конфигурации трейлинга





Отслеживание прибыли в реальном времени





Это делает советника полностью наблюдаемым и диагностируемым, исключая скрытое поведение.





Чего этот советник НЕ делает

❌ Нет автоматических торговых сигналов





❌ Нет мартингейла





❌ Нет сетки





❌ Нет принудительного трейлинг-стопа





❌ Нет скрытой логики или эскалации риска





Каждое действие явно, видимо и контролируется трейдером.





Предполагаемые варианты использования

ROBOV1 v3 идеально подходит для:





Ручных скальперов





Трейдеров, торгующих на новостях





Трейдеров, торгующих золотом и криптовалютами





Трейдеров, которым нужна скорость и контроль





Трейдеров, предпочитающих принимать решения вручную с автоматическим исполнением





Философия дизайна

«Трейдер решает, когда входить в сделку.

Советник решает, насколько быстро и чисто будет управляться сделка».