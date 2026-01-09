Trade Execution Panel

ROBOV3 - Gestor Manual de Entradas con Multi-Orden, Sistema de Guardia y Depuración

Visión General

ROBOV3 es un Asesor Experto de ejecución y gestión manual de operaciones diseñado para traders que desean un control total sobre las decisiones de entrada mientras automatizan la gestión, protección y monitorización de posiciones.

El EA no genera señales de trading.

Todas las operaciones se abren manualmente a través del panel de control del gráfico.

Características principales