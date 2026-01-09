Trade Execution Panel

ROBOV3 - Gestor Manual de Entradas con Multi-Orden, Sistema de Guardia y Depuración

Visión General

ROBOV3 es un Asesor Experto de ejecución y gestión manual de operaciones diseñado para traders que desean un control total sobre las decisiones de entrada mientras automatizan la gestión, protección y monitorización de posiciones.

El EA no genera señales de trading.
Todas las operaciones se abren manualmente a través del panel de control del gráfico.


Características principales

1. Ejecución de Compra Manual con Control de Precio

  • El operador introduce un precio de entrada deseado en el panel.

  • Cuando se pulsa el botón COMPRAR:

    • El EA comprueba el precio de venta actual.

    • Si el precio de mercado está por encima del precio introducido, la operación no se abre.

    • Si el precio de mercado es igual o inferior al precio introducido, la operación se ejecuta.

Esto asegura que el trader nunca entre a un precio peor del previsto.

2. Ejecución Multi-Orden

  • Cuando se pulsa COMPRAR, el EA abre múltiples posiciones de compra simultáneamente.

  • El número de órdenes es controlado por la entrada

    MultiOrderCount

  • Todas las órdenes:

    • Utilizan el mismo tamaño de lote

    • Se abren al mismo precio de mercado

    • Comparten la misma lógica de Take Profit

Esto permite el apilamiento de posiciones sin repetición manual.

3. Take Profit basado en el precio de entrada (Lógica USD)

  • Take Profit se calcula como:

    
        
    
            
    
                
    
            
    
        
    


        
    
            TP = Precio de Entrada + TP_USD

  • El TP NO se basa en el precio de ejecución.

  • Esto garantiza una planificación consistente de riesgo/recompensa independientemente del spread o deslizamiento.

4. Botón Guard - Protección Instantánea de Ganancias

  • El botón GUARD aplica un bloqueo manual de beneficios:

    • Sólo afecta a las posiciones de compra rentables.

    • El Stop Loss se mueve a:

      Precio de Oferta Actual - GuardUSD

  • Cada posición recibe su propio SL calculado dinámicamente.

  • Esta es una acción manual, dando al operador total discreción sobre cuándo se aplica la protección.

5. Cerrar todas las posiciones al instante

  • El botón CERRAR TODO:

    • Cierra todas las posiciones abiertas para el símbolo.

    • Utiliza ejecución asíncrona para máxima velocidad.

  • Diseñado para salidas rápidas durante eventos de volatilidad o riesgo.

6. Panel de seguimiento en tiempo real

El panel muestra continuamente:

  • Beneficio flotante total (USD)

  • Número de posiciones abiertas

  • Estado actual del sistema

Todos los valores se actualizan en cada tick.

7. Sistema de depuración y transparencia

Cuando DebugMode = true , el EA muestra:

  • Resultados de la activación de la guardia (beneficio, valor del SL, respuesta del broker)

  • Valores de configuración de arrastre

  • Seguimiento de beneficios en tiempo real

Esto hace que el EA sea totalmente observable y diagnosticable, eliminando comportamientos ocultos.

Lo que este EA NO hace

  • ❌ No hay señales de comercio automático

  • ❌ No martingala

  • ❌ No grid

  • ❌ No forzado trailing stop

  • ❌ Sin lógica oculta ni aumento del riesgo

Cada acción es explícita, visible y controlada por el operador.

Caso de uso previsto

ROBOV1 v3 es ideal para:

  • Operadores manuales

  • Operadores de noticias

  • Operadores de oro y criptomonedas

  • Traders que quieren velocidad + control

  • Traders que prefieren decisiones manuales con ejecución automatizada

Filosofía de diseño

"El trader decide cuándo entrar.
El EA decide lo rápido y limpio que se gestiona la operación".


