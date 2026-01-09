Trade Execution Panel
ROBOV3 - Gestor Manual de Entradas con Multi-Orden, Sistema de Guardia y Depuración
Visión General
ROBOV3 es un Asesor Experto de ejecución y gestión manual de operaciones diseñado para traders que desean un control total sobre las decisiones de entrada mientras automatizan la gestión, protección y monitorización de posiciones.
El EA no genera señales de trading.
Todas las operaciones se abren manualmente a través del panel de control del gráfico.
Características principales
1. Ejecución de Compra Manual con Control de Precio
-
El operador introduce un precio de entrada deseado en el panel.
-
Cuando se pulsa el botón COMPRAR:
-
El EA comprueba el precio de venta actual.
-
Si el precio de mercado está por encima del precio introducido, la operación no se abre.
-
Si el precio de mercado es igual o inferior al precio introducido, la operación se ejecuta.
-
Esto asegura que el trader nunca entre a un precio peor del previsto.
2. Ejecución Multi-Orden
-
Cuando se pulsa COMPRAR, el EA abre múltiples posiciones de compra simultáneamente.
-
El número de órdenes es controlado por la entradaMultiOrderCount
-
Todas las órdenes:
-
Utilizan el mismo tamaño de lote
-
Se abren al mismo precio de mercado
-
Comparten la misma lógica de Take Profit
-
Esto permite el apilamiento de posiciones sin repetición manual.
3. Take Profit basado en el precio de entrada (Lógica USD)
-
Take Profit se calcula como:TP = Precio de Entrada + TP_USD
-
El TP NO se basa en el precio de ejecución.
-
Esto garantiza una planificación consistente de riesgo/recompensa independientemente del spread o deslizamiento.
4. Botón Guard - Protección Instantánea de Ganancias
-
El botón GUARD aplica un bloqueo manual de beneficios:
-
Sólo afecta a las posiciones de compra rentables.
-
El Stop Loss se mueve a:Precio de Oferta Actual - GuardUSD
-
-
Cada posición recibe su propio SL calculado dinámicamente.
-
Esta es una acción manual, dando al operador total discreción sobre cuándo se aplica la protección.
5. Cerrar todas las posiciones al instante
-
El botón CERRAR TODO:
-
Cierra todas las posiciones abiertas para el símbolo.
-
Utiliza ejecución asíncrona para máxima velocidad.
-
-
Diseñado para salidas rápidas durante eventos de volatilidad o riesgo.
6. Panel de seguimiento en tiempo real
El panel muestra continuamente:
-
Beneficio flotante total (USD)
-
Número de posiciones abiertas
-
Estado actual del sistema
Todos los valores se actualizan en cada tick.
7. Sistema de depuración y transparencia
Cuando DebugMode = true , el EA muestra:
-
Resultados de la activación de la guardia (beneficio, valor del SL, respuesta del broker)
-
Valores de configuración de arrastre
-
Seguimiento de beneficios en tiempo real
Esto hace que el EA sea totalmente observable y diagnosticable, eliminando comportamientos ocultos.
Lo que este EA NO hace
-
❌ No hay señales de comercio automático
-
❌ No martingala
-
❌ No grid
-
❌ No forzado trailing stop
-
❌ Sin lógica oculta ni aumento del riesgo
Cada acción es explícita, visible y controlada por el operador.
Caso de uso previsto
ROBOV1 v3 es ideal para:
-
Operadores manuales
-
Operadores de noticias
-
Operadores de oro y criptomonedas
-
Traders que quieren velocidad + control
-
Traders que prefieren decisiones manuales con ejecución automatizada
Filosofía de diseño
"El trader decide cuándo entrar.
El EA decide lo rápido y limpio que se gestiona la operación".