XAU AutoTrader
- Experten
- Moreno Dainese
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Überblick
XAU AutoTrader ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verwendet eine bewährte Ausbruchsstrategie, die auf dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über mehrere Zeitrahmen hinweg basiert.
Hauptmerkmale
- Multi-Timeframe-Analyse: Berechnet Unterstützungs-/Widerstandsniveaus in den Zeitrahmen D1, H4, H1, M30 und M15
- Automatische Lot-Größe: Risikobasierte Positionsgrößenberechnung oder Option für feste Lots
- Smart Trailing Stop: Prozentualer Trailing Stop zur Gewinnsicherung
- Nachrichten-Filter: Pausiert den Handel automatisch bei wichtigen Nachrichtenereignissen
- Wochenend-Schutz: Schließt Positionen vor dem Wochenende, um Gaps zu vermeiden
- Handelszeiten-Filter: Anpassbare Handelssitzungszeiten
- Spread-Kontrolle: Verhindert den Handel, wenn der Spread zu hoch ist
- Visuelles Dashboard: Echtzeit-Informationspanel mit Drag & Drop-Funktionalität
Wie es funktioniert
Der EA identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mithilfe einer Multi-Timeframe-Analyse. Er platziert schwebende Orders (Buy Stop bei Widerstand, Sell Stop bei Unterstützung), um Ausbruchsbewegungen abzufangen. Wenn der Kurs ein Niveau durchbricht, wird die Order mit einem vordefinierten Stop-Loss und Take-Profit auf der Grundlage von Prozentberechnungen ausgelöst.
Empfohlene Einstellungen
- Symbol: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: H1 (empfohlen)
- Mindesteinlage: $200
- Konto-Typ: Absicherungskonto
- Makler: Niedriger Spread-Broker empfohlen (< 30 Punkte)
Eingabe-Parameter
- Risikoprozentsatz pro Handel
- Stop Loss / Take Profit Prozentsätze
- Trailing Stop Einstellungen
- Handelszeiten-Anpassung
- Einstellungen für Nachrichtenfilter
- Optionen für die Schließung am Wochenende
- Multi-Timeframe-Level-Auswahl
Haftungsausschluss
Der Handel mit Devisen und Gold birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die in Backtests oder Screenshots gezeigten Ergebnisse spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Handelsergebnisse wider. Sie sollten nur mit Geld handeln, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Durch die Nutzung dieses Expert Advisors erkennen Sie an, dass Sie allein für Ihre Handelsentscheidungen und daraus resultierende Gewinne oder Verluste verantwortlich sind.