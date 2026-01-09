XAU AutoTrader - Gold Trading Expert Advisor Signal

Überblick

XAU AutoTrader ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verwendet eine bewährte Ausbruchsstrategie, die auf dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über mehrere Zeitrahmen hinweg basiert.

Hauptmerkmale

Multi-Timeframe-Analyse : Berechnet Unterstützungs-/Widerstandsniveaus in den Zeitrahmen D1, H4, H1, M30 und M15

: Berechnet Unterstützungs-/Widerstandsniveaus in den Zeitrahmen D1, H4, H1, M30 und M15 Automatische Lot-Größe : Risikobasierte Positionsgrößenberechnung oder Option für feste Lots

: Risikobasierte Positionsgrößenberechnung oder Option für feste Lots Smart Trailing Stop : Prozentualer Trailing Stop zur Gewinnsicherung

: Prozentualer Trailing Stop zur Gewinnsicherung Nachrichten-Filter : Pausiert den Handel automatisch bei wichtigen Nachrichtenereignissen

: Pausiert den Handel automatisch bei wichtigen Nachrichtenereignissen Wochenend-Schutz : Schließt Positionen vor dem Wochenende, um Gaps zu vermeiden

: Schließt Positionen vor dem Wochenende, um Gaps zu vermeiden Handelszeiten-Filter : Anpassbare Handelssitzungszeiten

: Anpassbare Handelssitzungszeiten Spread-Kontrolle : Verhindert den Handel, wenn der Spread zu hoch ist

: Verhindert den Handel, wenn der Spread zu hoch ist Visuelles Dashboard: Echtzeit-Informationspanel mit Drag & Drop-Funktionalität

Wie es funktioniert

Der EA identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mithilfe einer Multi-Timeframe-Analyse. Er platziert schwebende Orders (Buy Stop bei Widerstand, Sell Stop bei Unterstützung), um Ausbruchsbewegungen abzufangen. Wenn der Kurs ein Niveau durchbricht, wird die Order mit einem vordefinierten Stop-Loss und Take-Profit auf der Grundlage von Prozentberechnungen ausgelöst.

Empfohlene Einstellungen

Symbol : XAUUSD (Gold)

: XAUUSD (Gold) Zeitrahmen : H1 (empfohlen)

: H1 (empfohlen) Mindesteinlage : $200

: $200 Konto-Typ : Absicherungskonto

: Absicherungskonto Makler: Niedriger Spread-Broker empfohlen (< 30 Punkte)

Eingabe-Parameter

Risikoprozentsatz pro Handel

Stop Loss / Take Profit Prozentsätze

Trailing Stop Einstellungen

Handelszeiten-Anpassung

Einstellungen für Nachrichtenfilter

Optionen für die Schließung am Wochenende

Multi-Timeframe-Level-Auswahl

Haftungsausschluss

Der Handel mit Devisen und Gold birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die in Backtests oder Screenshots gezeigten Ergebnisse spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Handelsergebnisse wider. Sie sollten nur mit Geld handeln, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Durch die Nutzung dieses Expert Advisors erkennen Sie an, dass Sie allein für Ihre Handelsentscheidungen und daraus resultierende Gewinne oder Verluste verantwortlich sind.