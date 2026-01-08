RiskForge
- Utilidades
- OneUp Trading LLC
- Versión: 4.2
- Activaciones: 20
RiskForge – Panel Profesional de Gestión de Riesgo para MT5
RiskForge es una utilidad avanzada de gestión de riesgo para MetaTrader 5, diseñada para ayudar a los traders a controlar la exposición del portafolio, gestionar el drawdown y asignar el riesgo de forma eficiente entre múltiples activos.
Este panel no abre ni cierra operaciones automáticamente. Su función es proporcionar análisis en tiempo real y recomendaciones de riesgo, permitiendo tomar decisiones informadas con un enfoque profesional en la preservación del capital.
RiskForge analiza de manera continua los datos de la cuenta, la exposición abierta y las condiciones del mercado para calcular el riesgo óptimo por símbolo, teniendo en cuenta volatilidad, correlación y métricas históricas de desempeño.
Funciones Principales
-
🔒 Control de Riesgo a Nivel de Cuenta
-
Balance inicial de referencia
-
Configuración de Risk of Ruin (ROR)
-
Límite de riesgo simultáneo total
-
-
📊 Asignación de Riesgo por Activo
-
Porcentaje de riesgo individual por símbolo
-
Ajuste dinámico del riesgo mediante ATR
-
Consideración de rachas de pérdidas consecutivas
-
-
🔗 Gestión de Portafolio con Correlación
-
Análisis de correlación entre activos
-
Reducción de exposición en instrumentos correlacionados
-
Diseñado para portafolios multi-activo
-
-
📈 Dashboard Avanzado en Tiempo Real
-
Equity actual y drawdown
-
Distancia al límite de riesgo
-
Riesgo abierto vs riesgo permitido
-
Esperanza matemática (E-Mat) por símbolo
-
Indicadores de estado claros (OK / Riesgo)
-
-
⚙️ Totalmente Configurable
-
Timeframe y períodos de ATR
-
Configuración automática o manual de símbolos
-
Frecuencia de actualización del panel
-
Personalización visual (colores y tamaño de fuente)
-
Diseñado Para
-
Traders de portafolio
-
Cuentas de Prop Firms
-
Traders algorítmicos y discrecionales
-
Traders que priorizan la consistencia y la protección del capital
Notas Importantes
-
Este producto es un panel de gestión de riesgo, no una estrategia de trading.
-
No ejecuta operaciones automáticamente.
-
Se recomienda usarlo junto a Expert Advisors o trading manual.
-
Apto para cuentas demo y reales.