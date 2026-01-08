RiskForge

RiskForge – Panel Profesional de Gestión de Riesgo para MT5

RiskForge es una utilidad avanzada de gestión de riesgo para MetaTrader 5, diseñada para ayudar a los traders a controlar la exposición del portafolio, gestionar el drawdown y asignar el riesgo de forma eficiente entre múltiples activos.

Este panel no abre ni cierra operaciones automáticamente. Su función es proporcionar análisis en tiempo real y recomendaciones de riesgo, permitiendo tomar decisiones informadas con un enfoque profesional en la preservación del capital.

RiskForge analiza de manera continua los datos de la cuenta, la exposición abierta y las condiciones del mercado para calcular el riesgo óptimo por símbolo, teniendo en cuenta volatilidad, correlación y métricas históricas de desempeño.

Funciones Principales

  • 🔒 Control de Riesgo a Nivel de Cuenta

    • Balance inicial de referencia

    • Configuración de Risk of Ruin (ROR)

    • Límite de riesgo simultáneo total

  • 📊 Asignación de Riesgo por Activo

    • Porcentaje de riesgo individual por símbolo

    • Ajuste dinámico del riesgo mediante ATR

    • Consideración de rachas de pérdidas consecutivas

  • 🔗 Gestión de Portafolio con Correlación

    • Análisis de correlación entre activos

    • Reducción de exposición en instrumentos correlacionados

    • Diseñado para portafolios multi-activo

  • 📈 Dashboard Avanzado en Tiempo Real

    • Equity actual y drawdown

    • Distancia al límite de riesgo

    • Riesgo abierto vs riesgo permitido

    • Esperanza matemática (E-Mat) por símbolo

    • Indicadores de estado claros (OK / Riesgo)

  • ⚙️ Totalmente Configurable

    • Timeframe y períodos de ATR

    • Configuración automática o manual de símbolos

    • Frecuencia de actualización del panel

    • Personalización visual (colores y tamaño de fuente)

Diseñado Para

  • Traders de portafolio

  • Cuentas de Prop Firms

  • Traders algorítmicos y discrecionales

  • Traders que priorizan la consistencia y la protección del capital

Notas Importantes

  • Este producto es un panel de gestión de riesgo, no una estrategia de trading.

  • No ejecuta operaciones automáticamente.

  • Se recomienda usarlo junto a Expert Advisors o trading manual.

  • Apto para cuentas demo y reales.


Otros productos de este autor
Musahi
OneUp Trading LLC
5 (2)
Asesores Expertos
Construido y basado en un concepto realista y estructurado de day trading, este EA aplica una lógica de ruptura utilizada comúnmente en entornos profesionales. Su objetivo es capturar movimientos direccionales del mercado tras periodos de consolidación, sin emplear técnicas de alto riesgo como la martingala o la cuadrícula. Estrategia El sistema funciona colocando órdenes pendientes en los extremos de un rango definido (por ejemplo, entre las 08:00 y las 09:00). Esta técnica busca aprovechar ru
NebulaX
OneUp Trading LLC
Asesores Expertos
NebulaX – Expert Advisor de Mean Reversion Multi-Activo NebulaX es un Expert Advisor de mean reversion totalmente automatizado , diseñado para operar múltiples activos con una gestión de riesgo estricta y una lógica sistemática basada en probabilidades estadísticas. El EA identifica condiciones de sobreextensión del precio mediante filtros de momentum y tendencia, ejecutando operaciones únicamente cuando la probabilidad de reversión a la media es favorable. La gestión de las posiciones se reali
