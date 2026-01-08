RiskForge – Panel Profesional de Gestión de Riesgo para MT5

RiskForge es una utilidad avanzada de gestión de riesgo para MetaTrader 5, diseñada para ayudar a los traders a controlar la exposición del portafolio, gestionar el drawdown y asignar el riesgo de forma eficiente entre múltiples activos.

Este panel no abre ni cierra operaciones automáticamente. Su función es proporcionar análisis en tiempo real y recomendaciones de riesgo, permitiendo tomar decisiones informadas con un enfoque profesional en la preservación del capital.

RiskForge analiza de manera continua los datos de la cuenta, la exposición abierta y las condiciones del mercado para calcular el riesgo óptimo por símbolo, teniendo en cuenta volatilidad, correlación y métricas históricas de desempeño.

Funciones Principales

🔒 Control de Riesgo a Nivel de Cuenta Balance inicial de referencia Configuración de Risk of Ruin (ROR) Límite de riesgo simultáneo total

📊 Asignación de Riesgo por Activo Porcentaje de riesgo individual por símbolo Ajuste dinámico del riesgo mediante ATR Consideración de rachas de pérdidas consecutivas

🔗 Gestión de Portafolio con Correlación Análisis de correlación entre activos Reducción de exposición en instrumentos correlacionados Diseñado para portafolios multi-activo

📈 Dashboard Avanzado en Tiempo Real Equity actual y drawdown Distancia al límite de riesgo Riesgo abierto vs riesgo permitido Esperanza matemática (E-Mat) por símbolo Indicadores de estado claros (OK / Riesgo)

⚙️ Totalmente Configurable Timeframe y períodos de ATR Configuración automática o manual de símbolos Frecuencia de actualización del panel Personalización visual (colores y tamaño de fuente)



Diseñado Para

Traders de portafolio

Cuentas de Prop Firms

Traders algorítmicos y discrecionales

Traders que priorizan la consistencia y la protección del capital

Notas Importantes