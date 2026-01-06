



CMFX KuberX ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Expert Advisor für Gold (XAUUSD), der auf einer bewährten Kombination aus MACD und RSI basiert. Er wurde entwickelt, um hochwahrscheinliche Trendbewegungen mit disziplinierter Risikokontrolle zu erfassen .





Dieser EA ist einfach zu bedienen, Plug-and-Play, und für Händler, die konsistente Leistung ohne ständige Chart-Beobachtung wollen entwickelt .

🔥 Warum CMFX KuberX?





✔ Ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt

✔ Trendbasierte Strategie - vermeidet zufälliges Scalping

✔ MACD + RSI-Konfluenz für eine starke Einstiegsbestätigung

✔ Optimiert für M5 & M15 Zeitrahmen

✔ Minimale Konfiguration erforderlich

✔ Einmaliger Kauf - keine monatlichen Gebühren

💰 Kapital- und Risikorichtlinien

Mindeststartguthaben: $250

Empfohlenes Betriebskapital: $1000+ (Für eine glattere Eigenkapitalkurve, bessere Handhabung des Drawdowns und langfristige Rentabilität)





Der EA kann zwar schon ab 250 $ in den Handel einsteigen, aber ein höheres Kapital verbessert die Leistung und Stabilität erheblich.

⚙️ Trading Setup (sehr wichtig)





📌 Symbol: Nur XAUUSD

📌 Zeitrahmen:

M5 (5 Minuten) - schnellere Trendeingänge

M15 (15 Minuten) - stabile, optimale Leistung





📌Strategie-Typ:

➡️ Trendfolge-EA

➡️ Handelt nur, wenn die Marktstruktur übereinstimmt

➡️ Vermeidet übermäßiges Handeln in unruhigen Bedingungen

🔧 Anpassung

Die Losgröße kann je nach Kontogröße und Risikobereitschaft angepasst werden

Alle kritischen Logiken sind voroptimiert und zur Sicherheit gesperrt

Für erweiterte Anpassungen oder spezielle Anforderungen können Käufer mich direkt kontaktieren





Dies stellt sicher, dass der EA stabil und geschützt bleibt, während er bei Bedarf immer noch Flexibilität bietet.

🧠 Für wen ist dieser EA?





✅ Händler, die Gold (XAUUSD) bevorzugen

✅ Händler, die nach einer "Set-and-forget"-Automatisierungsuchen

✅ Vielbeschäftigte Profis, die nicht den ganzen Tag Charts überwachen können

✅ Händler, die im Laufe der Zeit gleichmäßige Auszahlungenanstreben

✅ Diejenigen, die den Trendhandel dem risikoreichen Scalpingvorziehen

🏦 Handelsphilosophie





CMFX KuberX ist kein Martingal-, Grid- oder Gambling-EA.

Es ist gebaut für:

Disziplin

Trendbestätigung

Langfristige Nachhaltigkeit





Stecken Sie ihn ein, lassen Sie ihn handeln und nehmen Sie regelmäßig Gewinne mit .

🚀 Preise & Verfügbarkeit





🔥 Einführungspreis - nur für begrenzte Zeit

💡 Preis wird in zukünftigen Versionen steigen, wenn Leistungsdaten und Nachfrage wachsen





✔ Einmal kaufen

✔ Für immer verwenden

✔ Kostenlose Updates inklusive

📩 Unterstützung & Kontakt





Für:

Anleitung zur Losgröße

Kapitaloptimierung

Erweiterte Einstellungen

Portfolio-Integration





➡️ Käufer können mich gerne direkt nach dem Kauf anpingen

⚠️ Risikohinweis





Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Setzen Sie ein angemessenes Risikomanagement ein und handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können zu investieren.

CMFX KuberX - Handeln Sie mit Gold wie ein König. 👑