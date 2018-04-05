



CMFX KuberX es un potente, totalmente automatizado Oro (XAUUSD) Asesor de Expertos construido utilizando una combinación probada de MACD y RSI, diseñado para capturar la tendencia de alta probabilidad se mueve con el control disciplinado de riesgo.





Este EA es fácil de usar, plug-and-play, y diseñado para los comerciantes que quieren un rendimiento constante sin constante gráfico de observación.

🔥 ¿Por qué CMFX KuberX?





✔ Diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro)

Estrategia basada en la tendencia - evita el scalping al azar

✔ Confluencia MACD + RSI para una fuerte confirmación de entrada.

Optimizado para M5 y M15 marcos de tiempo

Configuración mínima requerida

✔ Compra única - sin cuotas mensuales

💰 Directrices de capital y riesgo

Saldo inicial mínimo: 250 $.

Capital circulante recomendado: $1000+ (Para una curva de capital más suave, un mejor manejo de las detracciones y rentabilidad a largo plazo)





Aunque el EA puede empezar a operar a partir de 250 $, un capital más elevado mejora significativamente el rendimiento y la estabilidad.

⚙️ Configuración de Trading (Muy Importante)





📌 Símbolo: XAUUSD solamente

📌 Plazos:

M5 (5 Minutos ) - entradas de tendencia más rápidas.

M15 (15 Minutos ) - rendimiento estable y óptimo.





📌 Tipo de estrategia:

➡️ EA seguidor de tendencias

➡️ Operaciones sólo cuando la estructura del mercado se alinea

➡️ Evita el exceso de operaciones en condiciones agitadas

Personalización

El tamaño del lote se puede ajustar en función del tamaño de la cuenta y el apetito de riesgo

Toda la lógica crítica está preoptimizada y bloqueada por seguridad

Para la personalización avanzada o requisitos especiales, los compradores pueden ponerse en contacto conmigo directamente





Esto asegura que el EA se mantiene estable y protegido al tiempo que ofrece flexibilidad cuando sea necesario.

🧠 ¿Para quién es este EA?





✅ Los comerciantes que prefieren Oro (XAUUSD)

✅ Traders que buscan la automatización de establecer y olvidar

✅ Profesionales ocupados que no pueden monitorizar gráficos todo el día

✅Operadores que buscan retiradas constantes a lo largo del tiempo

✅ Aquellos que valoran el trading tendencial por encima del arriesgado scalping

🏦 Filosofía de negociación





CMFX KuberX no es una martingala, rejilla, o EA de juego.

Está construido para:

Disciplina

Confirmación de tendencias

Sostenibilidad a largo plazo





Conéctelo, deje que opere y retire beneficios periódicamente .

Precios y disponibilidad





🔥 Precio de lanzamiento - Solo por tiempo limitado

💡 El precio aumentará en futuras versiones a medida que crezcan los datos de rendimiento y la demanda





✔ Compra una vez

✔ Usar para siempre

✔ Actualizaciones gratuitas incluidas

📩 Soporte y contacto





Para:

Orientación sobre el tamaño del lote

Optimización del capital

Ajustes avanzados

Integración de la cartera





➡️ Los compradores pueden contactarme directamente después de la compra

⚠️ Descargo de responsabilidad





Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Utilice una gestión adecuada del riesgo y opere sólo con el capital que pueda permitirse invertir.

CMFX KuberX - Comercio de oro como un rey. 👑