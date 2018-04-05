CMFX KuberX
- Asesores Expertos
- Chethan V
- Versión: 1.8
- Activaciones: 5
CMFX KuberX - XAUUSD Tendencia Trading EA (MACD + RSI)
CMFX KuberX es un potente, totalmente automatizado Oro (XAUUSD) Asesor de Expertos construido utilizando una combinación probada de MACD y RSI, diseñado para capturar la tendencia de alta probabilidad se mueve con el control disciplinado de riesgo.
Este EA es fácil de usar, plug-and-play, y diseñado para los comerciantes que quieren un rendimiento constante sin constante gráfico de observación.
🔥 ¿Por qué CMFX KuberX?
✔ Diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro)
Estrategia basada en la tendencia - evita el scalping al azar
✔ Confluencia MACD + RSI para una fuerte confirmación de entrada.
Optimizado para M5 y M15 marcos de tiempo
Configuración mínima requerida
✔ Compra única - sin cuotas mensuales
💰 Directrices de capital y riesgo
-
Saldo inicial mínimo: 250 $.
-
Capital circulante recomendado: $1000+
(Para una curva de capital más suave, un mejor manejo de las detracciones y rentabilidad a largo plazo)
Aunque el EA puede empezar a operar a partir de 250 $, un capital más elevado mejora significativamente el rendimiento y la estabilidad.
⚙️ Configuración de Trading (Muy Importante)
📌 Símbolo: XAUUSD solamente
📌 Plazos:
-
M5 (5 Minutos ) - entradas de tendencia más rápidas.
-
M15 (15 Minutos ) - rendimiento estable y óptimo.
📌 Tipo de estrategia:
➡️ EA seguidor de tendencias
➡️ Operaciones sólo cuando la estructura del mercado se alinea
➡️ Evita el exceso de operaciones en condiciones agitadas
Personalización
-
El tamaño del lote se puede ajustar en función del tamaño de la cuenta y el apetito de riesgo
-
Toda la lógica crítica está preoptimizada y bloqueada por seguridad
-
Para la personalización avanzada o requisitos especiales, los compradores pueden ponerse en contacto conmigo directamente
Esto asegura que el EA se mantiene estable y protegido al tiempo que ofrece flexibilidad cuando sea necesario.
🧠 ¿Para quién es este EA?
✅ Los comerciantes que prefieren Oro (XAUUSD)
✅ Traders que buscan la automatización de establecer y olvidar
✅ Profesionales ocupados que no pueden monitorizar gráficos todo el día
✅Operadores que buscan retiradas constantes a lo largo del tiempo
✅ Aquellos que valoran el trading tendencial por encima del arriesgado scalping
🏦 Filosofía de negociación
CMFX KuberX no es una martingala, rejilla, o EA de juego.
Está construido para:
-
Disciplina
-
Confirmación de tendencias
-
Sostenibilidad a largo plazo
Conéctelo, deje que opere y retire beneficios periódicamente.
Precios y disponibilidad
🔥 Precio de lanzamiento - Solo por tiempo limitado
💡 El precio aumentará en futuras versiones a medida que crezcan los datos de rendimiento y la demanda
✔ Compra una vez
✔ Usar para siempre
✔ Actualizaciones gratuitas incluidas
📩 Soporte y contacto
Para:
-
Orientación sobre el tamaño del lote
-
Optimización del capital
-
Ajustes avanzados
-
Integración de la cartera
➡️ Los compradores pueden contactarme directamente después de la compra
⚠️ Descargo de responsabilidad
Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Utilice una gestión adecuada del riesgo y opere sólo con el capital que pueda permitirse invertir.