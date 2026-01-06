Pips Engineer MT5
- Indikatoren
- Meryem Sabir
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
🔧 Pips Engineer - Intelligenter Präzisionshandelsindikator (MT5)
Pips Engineer ist ein professioneller MT4-Indikator, der entwickelt wurde, um unter realen Marktbedingungenklare, präzise und nicht nachmalende Handelssignale zu liefern.
Er analysiert kontinuierlich Preisbewegungen und Marktmomentum, um Händlern zu helfen,Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.
Pips Engineer wurde fürScalping-, Intraday- und Trendfolgestrategien entwickelt. Er eliminiert unnötige Komplexität und konzentriert sich auf das, was wirklich zählt:Präzision und Konsistenz.
🚀 Hauptmerkmale
✅ S IGNALE WERDEN NICHT NEU GEZEICHNET
-
Signale ändern sich nie, nachdem sie erschienen sind
-
Keine Neuberechnung bei historischen Balken
-
Was Sie auf dem Chart sehen, ist genau das, was im Live-Handel passiert
✅ Echte Non-Repaint-Signale
- Alle Kauf- und Verkaufssignale werden bei Kerzenschluss bestätigt und ändern sich nicht, werden nicht neu gezeichnet und verschwinden nicht. Was Sie auf dem Chart sehen, ist genau das, was passiert ist.
- Keine verspäteten oder verzögerten Signale
- Kein Warten auf mehrere Kerzenbestätigungen
- Perfekt geeignet für Scalping-Strategien
✅ Klare BUY & SELL Pfeilsignale
-
Leicht lesbare Pfeile direkt auf dem Chart
-
Keine Verwirrung, keine Über-Analyse
✅ Automatische Stop Loss & Take Profit Levels
-
SL- und TP-Linien werden automatisch nach einem Signal gezogen
-
Die Kursniveaus werden deutlich auf dem Chart angezeigt
-
Sofortige Visualisierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses
✅ Eingebautes Alarmsystem
-
Popup-Warnungen
-
Mobile Benachrichtigungen (optional)
-
E-Mail-Benachrichtigungen (optional)
🎯 Für wen ist Pips Engineer geeignet?
✔️ Scalper
✔️ Trendfolger
✔️ Anfänger (saubere und einfache Struktur)
✔️ Professionelle Trader (strategiebereit)
✔️ Trader, die eine EA-Bestätigung oder manuelle Handelsunterstützung suchen
⚙️ Vollständig anpassbar
-
Einstellbare Stop Loss & Take Profit Abstände
-
Aktivieren oder Deaktivieren von Signalfiltern
-
Funktioniert auf allen Währungspaaren und Zeitrahmen
-
Vollständig kompatibel mit Forex, Gold (XAUUSD) und Indizes
🧠 Intelligente technische Logik
Pips Engineer kombiniertTrendrichtung, Preisverhalten und Momentum-Ausrichtung, um Signale zu generieren.
Diese intelligente Filterlogik hilft,:
🔹 Schwache Setups zu eliminieren
🔹 Falsche Signale in schwankenden Märkten zu reduzieren
🔹 Saubere und wahrscheinliche Trades zu erfassen
📌 Wichtiger Hinweis
Pips Engineer ist kein "heiliger Gral", sondern ein professionelles Handelswerkzeug.
Für beste Ergebnisse wird ein angemessenes Risikomanagement und eine angemessene Positionsgröße dringend empfohlen.