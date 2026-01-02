Pips Engineer

🔧 Pips Engineer - Intelligenter Präzisionshandelsindikator (MT4)

Pips Engineer ist ein professioneller MT4-Indikator, der entwickelt wurde, um klare, genaue und nicht nachmalende Handelssignale unter realen Marktbedingungen zu liefern.
Er analysiert fortlaufend die Preisbewegung und das Marktmomentum, um Händlern zu helfen, mit hoher Wahrscheinlichkeit Einstiegspunkte zu identifizieren.

Pips Engineer wurde für Scalping-, Intraday- und Trendfolgestrategien entwickelt. Er eliminiert unnötige Komplexität und konzentriert sich auf das, was wirklich zählt: Präzision und Konsistenz.

🚀 Hauptmerkmale

✅ S IGNALE WERDEN NICHT NEU GEZEICHNET

  • Signale ändern sich nie, nachdem sie erschienen sind

  • Keine Neuberechnung bei historischen Balken

  • Was Sie auf dem Chart sehen, ist genau das, was im Live-Handel passiert

Echtzeit-Handels-Signale

  • Keine verspäteten oder verzögerten Signale

  • Kein Warten auf mehrere Kerzenbestätigungen

  • Perfekt geeignet für Scalping-Strategien

Klare BUY & SELL Pfeil-Signale

  • Leicht ablesbare Pfeile direkt auf dem Chart

  • Keine Verwirrung, keine Über-Analyse

Automatische Stop Loss & Take Profit Levels

  • SL- und TP-Linien werden automatisch nach einem Signal gezogen

  • Die Kursniveaus werden deutlich auf dem Chart angezeigt

  • Sofortige Visualisierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses

Eingebautes Alarmsystem

  • Popup-Warnungen

  • Mobile Benachrichtigungen (optional)

  • E-Mail-Benachrichtigungen (optional)

🎯 Für wen ist Pips Engineer geeignet?

✔️ Scalper
✔️ Trendfolger
✔️ Anfänger (saubere und einfache Struktur)
✔️ Professionelle Trader (strategiebereit)
✔️ Trader, die eine EA-Bestätigung oder manuelle Handelsunterstützung suchen

⚙️ Vollständig anpassbar

  • Einstellbare Stop Loss & Take Profit Abstände

  • Aktivieren oder Deaktivieren von Signalfiltern

  • Funktioniert auf allen Währungspaaren und Zeitrahmen

  • Vollständig kompatibel mit Forex, Gold (XAUUSD) und Indizes

🧠 Intelligente technische Logik

Pips Engineer kombiniert Trendrichtung, Preisverhalten und Momentum-Ausrichtung, um Signale zu generieren.
Diese intelligente Filterlogik hilft dabei:

🔹 Schwache Setups zu eliminieren
🔹 Falsche Signale in schwankenden Märkten zu reduzieren
🔹 Saubere und wahrscheinliche Trades zu erfassen

📌 Wichtiger Hinweis

Pips Engineer ist kein "heiliger Gral", sondern ein professionelles Handelswerkzeug.
Um die besten Ergebnisse zu erzielen, wird ein angemessenes Risikomanagement und eine angemessene Positionsgröße dringend empfohlen.


