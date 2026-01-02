🔧 Pips Engineer - Intelligenter Präzisionshandelsindikator (MT4)

Pips Engineer ist ein professioneller MT4-Indikator, der entwickelt wurde, um klare, genaue und nicht nachmalende Handelssignale unter realen Marktbedingungen zu liefern.

Er analysiert fortlaufend die Preisbewegung und das Marktmomentum, um Händlern zu helfen, mit hoher Wahrscheinlichkeit Einstiegspunkte zu identifizieren.

Pips Engineer wurde für Scalping-, Intraday- und Trendfolgestrategien entwickelt. Er eliminiert unnötige Komplexität und konzentriert sich auf das, was wirklich zählt: Präzision und Konsistenz.

🚀 Hauptmerkmale

✅ S IGNALE WERDEN NICHT NEU GEZEICHNET

Signale ändern sich nie, nachdem sie erschienen sind

Keine Neuberechnung bei historischen Balken

Was Sie auf dem Chart sehen, ist genau das, was im Live-Handel passiert

✅ Echtzeit-Handels-Signale

Keine verspäteten oder verzögerten Signale

Kein Warten auf mehrere Kerzenbestätigungen

Perfekt geeignet für Scalping-Strategien

✅ Klare BUY & SELL Pfeil-Signale

Leicht ablesbare Pfeile direkt auf dem Chart

Keine Verwirrung, keine Über-Analyse

✅ Automatische Stop Loss & Take Profit Levels

SL- und TP-Linien werden automatisch nach einem Signal gezogen

Die Kursniveaus werden deutlich auf dem Chart angezeigt

Sofortige Visualisierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses

✅ Eingebautes Alarmsystem

Popup-Warnungen

Mobile Benachrichtigungen (optional)

E-Mail-Benachrichtigungen (optional)

🎯 Für wen ist Pips Engineer geeignet?

✔️ Scalper

✔️ Trendfolger

✔️ Anfänger (saubere und einfache Struktur)

✔️ Professionelle Trader (strategiebereit)

✔️ Trader, die eine EA-Bestätigung oder manuelle Handelsunterstützung suchen

⚙️ Vollständig anpassbar

Einstellbare Stop Loss & Take Profit Abstände

Aktivieren oder Deaktivieren von Signalfiltern

Funktioniert auf allen Währungspaaren und Zeitrahmen

Vollständig kompatibel mit Forex, Gold (XAUUSD) und Indizes

🧠 Intelligente technische Logik

Pips Engineer kombiniert Trendrichtung, Preisverhalten und Momentum-Ausrichtung, um Signale zu generieren.

Diese intelligente Filterlogik hilft dabei:

🔹 Schwache Setups zu eliminieren

🔹 Falsche Signale in schwankenden Märkten zu reduzieren

🔹 Saubere und wahrscheinliche Trades zu erfassen

📌 Wichtiger Hinweis