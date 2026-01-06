Pips Engineer MT5

🔧 Pips Engineer - Indicador de Trading de Precisión Inteligente (MT5)

Pips Engineer es un indicador profesional de MT4 diseñado para ofrecerseñales de trading claras, precisas y sin repintar en condiciones reales de mercado.
Analiza continuamente la acción del precio y el momentum del mercado para ayudar a los traders a identificarpuntos de entrada de alta probabilidad con confianza.

Construido parascalping, intradía y estrategias de seguimiento de tendencias, Pips Engineer elimina la complejidad innecesaria y se centra en lo que realmente importa:precisión y consistencia.

Características principales

S EÑALES NO REPINTADAS

  • Las señales nunca cambian después de aparecer

  • No hay recálculo en las barras históricas

  • Lo que se ve en el gráfico es exactamente lo que sucede en el trading en vivo

✅ S eñales reales sin repintado

  • Todas las señales de Compra y Venta se confirman al cierre de la vela y nunca cambian, repintan o desaparecen. Lo que ves en el gráfico es exactamente lo que sucedió.
  • No hay señales retrasadas
  • No hay que esperar a múltiples confirmaciones de velas
  • Perfectamente adecuado para las estrategias de scalping

S eñales claras de flecha de COMPRA y VENTA

  • Flechas fáciles de leer directamente en el gráfico

  • Sin confusiones ni análisis excesivos

Niveles automáticos de Stop Loss y Take Profit

  • Las líneas SL y TP se dibujan automáticamente después de una señal

  • Los niveles de precios se muestran claramente en el gráfico

  • Visualice al instante las relaciones entre riesgo y recompensa

Sistema de alertas integrado

  • Alertas emergentes

  • Notificaciones móviles (opcional)

  • Alertas por correo electrónico (opcional)

🎯 ¿Para quién es Pips Engineer?

✔️ Scalpers
✔️ Seguidores de tendencias
✔️ Traders principiantes (estructura limpia y simple)
✔️ Traders profesionales (preparados para estrategias)
✔️ Traders que buscan confirmación EA o soporte manual de operaciones.

⚙️ Totalmente personalizable

  • Distancias de Stop Loss y Take Profit ajustables

  • Activar o desactivar filtros de señal

  • Funciona en todos los pares de divisas y marcos temporales

  • Totalmente compatible con Forex, Oro (XAUUSD) e índices

🧠 Lógica de Ingeniería Inteligente

Pips Engineer combinala dirección de la tendencia, el comportamiento del precio y la alineación del momentum para generar señales.
Esta lógica de filtrado inteligente ayuda a:

🔹 Eliminar los setups débiles
🔹 Reducir las señales falsas en mercados oscilantes
🔹 Capturar operaciones más limpias y de mayor probabilidad.

📌 Aviso Importante

Pips Engineer no es un "santo grial", sino una herramienta de trading profesional.
Se recomienda encarecidamente una adecuada gestión del riesgo y dimensionamiento de las posiciones para obtener los mejores resultados.


Otros productos de este autor
TrendlyOP
Meryem Sabir
Indicadores
TrendlyOP - Indicador profesional MT4 sin repintado TrendlyOP es un indicador MT4 de grado profesional construido para operadores que rechazan repintados, retrasos o señales poco fiables. Entrega señales de compra y venta claras y en tiempo real en las que puedes confiar-exactamente cuando las necesitas. 100% Sin Repintado y Sin Recálculo TrendlyOP nunca repinta y nunca recalcula señales pasadas. Una vez que una señal aparece en su gráfico, se bloquea para siempre. Sin trucos. Sin retrospect
LongTerm SupplyDemand
Meryem Sabir
Indicadores
Indicador de Oferta y Demanda a Largo Plazo - Descripción El Indicador de Oferta y Demanda a Largo Plazo es una herramienta profesional de MT4 diseñada para los operadores que desean realizar un seguimiento de las zonas de soporte y resistencia de los marcos temporales superiores en los marcos temporales inferiores. Identifica las zonas de oferta y demanda formadas en el marco temporal H4 y las muestra claramente en los gráficos M15, M5 y M1, ofreciendo a los operadores una visión precisa de l
FREE
SupportResistancePro
Meryem Sabir
Indicadores
Soporte Resistencia Pro - Descripción del Indicador Support Resistance Pro es un potente indicador MT4 diseñado para operadores que confían en estrategias basadas en el soporte-resistencia. Construido para uso profesional, el indicador identifica automáticamente tanto los niveles de soporte y resistencia recién formados como los históricos con gran precisión. El indicador escanea continuamente la estructura del mercado para mostrar las zonas más relevantes. Cuando se rompe un nivel de soporte o
OrderBlockRetest
Meryem Sabir
Indicadores
OrderBlock Retest Alert - Descripción del Indicador OrderBlock Retest Alert es un indicador avanzado de MT4 que identifica zonas históricas de soporte y resistencia y alerta a los operadores cuando estos niveles se vuelven a probar. Permite a los usuarios actuar en oportunidades de reevaluación de alta probabilidad en el momento en que se producen. El indicador muestra automáticamente todos los niveles históricos de soporte y resistencia válidos en el gráfico. Cualquier nivel que se rompa o inva
TrendFlower
Meryem Sabir
Indicadores
Indicador MT4 Flor de Tendencia Trend Flower es un indicador profesional de señales de Compra y Venta desarrollado para la plataforma MetaTrader 4. Genera señales de entrada precisas con niveles predefinidos de Stop Loss y Take Profit , permitiendo a los traders actuar con claridad, disciplina y confianza. Características principales S eñales verdaderas sin repunte Todas las señales de Compra y Venta se confirman al cierre de la vela y nunca cambian, repintan o desaparecen . Lo que ves en
Pips Engineer
Meryem Sabir
Indicadores
Pips Engineer - Indicador de Trading de Precisión Inteligente (MT4) Pips Engineer es un indicador profesional MT4 diseñado para entregar señales de trading claras, precisas y sin repintar en condiciones reales de mercado. Analiza continuamente la acción del precio y el impulso del mercado para ayudar a los operadores a identificar puntos de entrada de alta probabilidad con confianza . Construido para scalping, intradía y estrategias de seguimiento de tendencias , Pips Engineer elimina la comp
TrendlyOP MT5
Meryem Sabir
Indicadores
TrendlyOP - Indicador profesional MT5 sin repintado TrendlyOP es un indicador MT4 de grado profesional construido para operadores que rechazan repintados, retrasos o señales poco fiables. Entrega señales de compra y venta claras y en tiempo real en las que puedes confiar-exactamente cuando las necesitas. 100% Sin Repintado y Sin Recálculo TrendlyOP nunca repinta y nunca recalcula señales pasadas . Una vez que una señal aparece en su gráfico, se bloquea para siempre. Sin trucos. Sin retrospect
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario