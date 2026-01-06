Pips Engineer MT5

🔧 Pips Engineer - Indicador de Trading de Precisión Inteligente (MT5)

Pips Engineer es un indicador profesional de MT4 diseñado para ofrecerseñales de trading claras, precisas y sin repintar en condiciones reales de mercado.

Analiza continuamente la acción del precio y el momentum del mercado para ayudar a los traders a identificarpuntos de entrada de alta probabilidad con confianza.

Construido parascalping, intradía y estrategias de seguimiento de tendencias, Pips Engineer elimina la complejidad innecesaria y se centra en lo que realmente importa:precisión y consistencia.

Características principales

✅ S EÑALES NO REPINTADAS

Las señales nunca cambian después de aparecer

No hay recálculo en las barras históricas

Lo que se ve en el gráfico es exactamente lo que sucede en el trading en vivo

✅ S eñales reales sin repintado

Todas las señales de Compra y Venta se confirman al cierre de la vela y nunca cambian, repintan o desaparecen . Lo que ves en el gráfico es exactamente lo que sucedió.

y . Lo que ves en el gráfico es exactamente lo que sucedió. No hay señales retrasadas

No hay que esperar a múltiples confirmaciones de velas

Perfectamente adecuado para las estrategias de scalping

✅ S eñales claras de flecha de COMPRA y VENTA

Flechas fáciles de leer directamente en el gráfico

Sin confusiones ni análisis excesivos

Niveles automáticos de Stop Loss y Take Profit

Las líneas SL y TP se dibujan automáticamente después de una señal

Los niveles de precios se muestran claramente en el gráfico

Visualice al instante las relaciones entre riesgo y recompensa

Sistema de alertas integrado

Alertas emergentes

Notificaciones móviles (opcional)

Alertas por correo electrónico (opcional)

🎯 ¿Para quién es Pips Engineer?

✔️ Scalpers

✔️ Seguidores de tendencias

✔️ Traders principiantes (estructura limpia y simple)

✔️ Traders profesionales (preparados para estrategias)

✔️ Traders que buscan confirmación EA o soporte manual de operaciones.

⚙️ Totalmente personalizable

Distancias de Stop Loss y Take Profit ajustables

Activar o desactivar filtros de señal

Funciona en todos los pares de divisas y marcos temporales

Totalmente compatible con Forex, Oro (XAUUSD) e índices

🧠 Lógica de Ingeniería Inteligente

Pips Engineer combinala dirección de la tendencia, el comportamiento del precio y la alineación del momentum para generar señales.

Esta lógica de filtrado inteligente ayuda a:

🔹 Eliminar los setups débiles

🔹 Reducir las señales falsas en mercados oscilantes

🔹 Capturar operaciones más limpias y de mayor probabilidad.

📌 Aviso Importante