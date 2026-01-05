Session Range
- Indicadores
- Sergei Vardakov
- Versión: 1.0
Session Range Lite es un indicador gratuito para MetaTrader 5 (MT5 ) diseñado para trazar automáticamente los máximos y mínimos de la sesión asiática en el gráfico.
El indicador destaca el rango de la sesión asiática y los niveles de precios clave que se utilizan comúnmente para el comercio de ruptura, retests, y el análisis de la estructura del mercado intradía.
Principales características:
-
Cálculo automático del Máximo y el Mínimo de la sesión asiática
-
Visualización clara del rango de la sesión
-
Niveles horizontales máximos y mínimos
-
Etiquetas de precios con los valores exactos de los niveles
-
Comportamiento estable al desplazar y ampliar el gráfico
-
Funciona con todos los símbolos y marcos temporales de MT5
-
Sin repintado
Más adecuado para:
-
negociación intradía
-
estrategias de ruptura de rangos
-
análisis diario de la estructura del mercado
-
negociación manual sin señales automatizadas
Este indicador no es un Asesor Experto y no coloca operaciones. Sólo proporciona información objetiva del mercado, permitiendo a los operadores tomar sus propias decisiones.
Session Range Lite es una versión gratuita.
Funciones avanzadas como sesiones adicionales (Londres, Nueva York), alertas y estadísticas están previstas para futuras versiones.
👉 Si encuentra este indicador útil, por favor considere dejar una reseña en la página del producto - sus comentarios ayudan a un mayor desarrollo.