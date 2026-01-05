Session Range

Session Range Lite es un indicador gratuito para MetaTrader 5 (MT5 ) diseñado para trazar automáticamente los máximos y mínimos de la sesión asiática en el gráfico.

El indicador destaca el rango de la sesión asiática y los niveles de precios clave que se utilizan comúnmente para el comercio de ruptura, retests, y el análisis de la estructura del mercado intradía.

Principales características:

  • Cálculo automático del Máximo y el Mínimo de la sesión asiática

  • Visualización clara del rango de la sesión

  • Niveles horizontales máximos y mínimos

  • Etiquetas de precios con los valores exactos de los niveles

  • Comportamiento estable al desplazar y ampliar el gráfico

  • Funciona con todos los símbolos y marcos temporales de MT5

  • Sin repintado

Más adecuado para:

  • negociación intradía

  • estrategias de ruptura de rangos

  • análisis diario de la estructura del mercado

  • negociación manual sin señales automatizadas

Este indicador no es un Asesor Experto y no coloca operaciones. Sólo proporciona información objetiva del mercado, permitiendo a los operadores tomar sus propias decisiones.

Session Range Lite es una versión gratuita.
Funciones avanzadas como sesiones adicionales (Londres, Nueva York), alertas y estadísticas están previstas para futuras versiones.

👉 Si encuentra este indicador útil, por favor considere dejar una reseña en la página del producto - sus comentarios ayudan a un mayor desarrollo.


