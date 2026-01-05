RA CRT Engine Institutional Liquidity EA

RA CRT Engine - Modelo de ejecución de liquidez institucional para XAUUSD

Lógica de negociación de nivel profesional basada en la Teoría del Rango de Velas y Estructuras de Inversión de Liquidez

RA CRT Engine es un sistema de negociación de estilo institucional totalmente automatizado para XAUUSD (Oro), diseñado en torno a la Teoría del Rango de Velas (CRT) y las inversiones de liquidez. Ha sido desarrollado y refinado a través de extensas pruebas y simulaciones en vivo - con un enfoque en la calidad del comercio, la lógica estructural, y la gobernanza del riesgo, no trucos de ajuste de curvas.

Este sistema está diseñado para operadores que valoran la disciplina, la lógica estructural y la ejecución repetible, en lugar de entradas aleatorias o trucos minoristas sobreoptimizados.

Concepto básico de la estrategia - Teoría del rango de velas (CRT)

El motor RA CRT opera en torno a un sencillo principio institucional:

Los mercados buscan liquidez, la asaltan y luego la invierten.

El EA construye sus decisiones en torno a velas completamente cerradas del marco de tiempo superior (H1 y H4):

Se define un rango CRT de referencia: CRT High = Máximo de la vela cerrada

CRT Low = Mínimo de la vela cerrada El precio debe barrer la liquidez más allá de un lado de la CRT Debe producirse una recuperación dentro del rango Un desplazamiento real / Cambio de Estructura de Mercado (MSS) debe confirmar la intención Sólo entonces puede ejecutarse una operación, en la dirección de la inversión estructural.

No hay martingala, rejilla, promedio o lógica suave.

Cada entrada debe satisfacer reglas estructurales fijas y deterministas.

Esto garantiza que el EA sólo opere cuando aparezca un claro comportamiento de manipulación e inversión, no durante una consolidación o ruido.

Lógica de salida dura - Sin exposición al riesgo durante la noche

A través de rigurosas pruebas, el ciclo de vida más rentable ha demostrado ser:

Forzar el cierre de TODAS las posiciones diariamente a las 23:45 hora del servidor.

Esto proporciona tres grandes ventajas:

✔ Evita los costes de swap y financiación en Oro

✔ Evita el riesgo de exposición nocturna

✔ Convierte la estrategia en un sistema intradiario estructurado.

Esta regla se probó por minuto a lo largo de toda la sesión de 24 horas y superó sistemáticamente los resultados:

- Dejando las operaciones abiertas durante la noche

- Cerrando a otras horas fijas

- Reglas de salida suaves sin disciplina hard-flat

Esta es ahora una característica bloqueada del EA.

Gestión de operaciones - Estructurada, no emocional

RA CRT Engine soporta:

Escalado estructural de TP

(disponible en preajustes seleccionados)

Cuando se activa, el sistema:

Comienza a acumular beneficios en el extremo de la CRT

Asegura salidas parciales adicionales a medida que el precio se extiende

Avanza el stop loss estructuralmente hasta: Punto de equilibrio Rango medio Más allá del rango



Esto alinea la lógica de salida con la misma estructura de liquidez que impulsó la entrada.

Para los usuarios avanzados, también hay preajustes con el escalonamiento TP desactivado para los enfoques de exposición total de alto impulso.

Gestión del riesgo y sistemas de seguridad

La gestión del riesgo es un principio básico del diseño.

El EA incluye:

✔ Tamaño de riesgo porcentual real

✔ Límites de uso de margen (para evitar el apalancamiento excesivo)

✔ Validación de spread, nivel de congelación y distancia de stop

✔ Límite máximo de operaciones por día

✔ Controlador de pérdidas diario opcional

✔ Aplanamiento diario duro a las 23:45

No hay martingala, sin rejilla, sin promediar hacia abajo, sin cobertura de apilamiento, sin piramidación oculta.

Cada operación es independiente, como debe ser.

¿Qué instrumentos y plazos?

✔ Optimizado para XAUUSD (Oro)

✔ Ejecución en gráfico M5

✔ Lógica de señales derivada de H1 & H4

Este sistema está diseñado específicamente para el comportamiento de la liquidez del Oro y no se debe esperar que se comporte de manera idéntica en otros símbolos a menos que se pruebe por separado.

Perfiles preestablecidos

Para adaptarse a diferentes apetitos de riesgo, tengo perfiles preestablecidos que puedo enviar por correo electrónico a los compradores.

Puede solicitarlos por correo electrónico: julius.koponen@gmail.com

Perfil Prop - Disciplina Risk-First

Riesgo más bajo, margen máximo estricto, banca estructurada y alineación HTF.

Diseñado para la supervivencia del estilo Prop.

Perfil Medio - Crecimiento Equilibrado vs Reducción

Riesgo moderado, volatilidad controlada, características de curva estables.

Perfiles alto/máximo - Rendimiento avanzado

Utilización de mayor riesgo, mayor tamaño de la posición, y opcional:

- escalera OFF

- o gobernador HTF OFF

(para usuarios dispuestos a aceptar una varianza de drawdown materialmente mayor).

Cada perfil comparte la misma lógica de negociación, sólo difieren la superficie de riesgo y las características de gestión.

Registro y transparencia

Todas las decisiones se registran y razonan, incluyendo:

✔ Niveles de CRT utilizados

✔ Progresión del estado de la señal de entrada

✔ Cálculos de tamaño

✔ Progresión de la escalera de TP y SL

✔ Eventos de aplanamiento forzado

Siempre sabrá por qué se produjo una operación y por qué se cerró.

Notas de Backtesting

Cuando haga pruebas:

Utilice datos reales Asegúrese de que los ajustes de spread y comisión son correctos Pruebe el historial continuo (periodo mínimo 2023-2025)

Las pruebas retrospectivas de Gold DEBEN configurarse correctamente; de lo contrario, los resultados no reflejarán la ejecución real.

Para quién es este EA

Este sistema es un ajuste fuerte para:

✔ Traders que creen en la estructura de mercado basada en la liquidez

✔ Traders sistemáticos que buscan una ejecución determinista limpia

✔ Usuarios que valoran el control del riesgo por encima de la exposición al estilo de las apuestas

✔ Traders cómodos con el desarrollo de curvas de renta variable de varios meses.

Este no es un EA de juguete - es un modelo de ejecución estructurado.

Aviso importante

Este EA no garantiza beneficios.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Todas las operaciones conllevan riesgos, incluida la pérdida parcial o total del capital.

Se espera que los usuarios:

- Comprendan el riesgo

- Prueben antes de implementar

- Utilicen el tamaño de lote adecuado

- Acepten los ciclos de reducción de pérdidas

Se trata de una herramienta profesional, no de asesoramiento financiero.

Configuración recomendada

✔ XAUUSD

✔ Gráfico M5

✔ Broker ECN

✔ Alojamiento VPS para tiempo de actividad 24/5

✔ Depósito mínimo recomendado depende del tamaño del lote / apalancamiento

✔ Utilice los preajustes incluidos tal cual o ajústelos cuidadosamente.

Notas finales - Lo que hace RA CRT motor diferente

Este EA se basa en los primeros principios, no el ruido de la señal de ajuste de curvas:

✓ Lógica de incursión de liquidez

✓ Confirmación estructural de MSS

✓ Modelo de referencia de rango de velas (CRT) fijo

✓ Disciplina de salida de tiempo probada

✓ Registro transparente

✓ Controles de riesgo estrictos

✓ Sin martingala

✓ Sin cuadrícula

✓ Sin tonterías

Refleja cómo los traders disciplinados y guiados por reglas abordan el Oro - y automatiza esa lógica con disciplina de ejecución institucional.





Todas las capturas de pantalla a continuación son de backtests de 3 años. 2.1.2023-31.12.2025. 100k capital inicial, 1:100 apalancamiento.

Tengo todos los presets para estos resultados y se pueden solicitar por correo electrónico: julius.koponen@gmail.com. Ponte en contacto conmigo y estaré encantado de enviártelos.