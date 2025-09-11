Madrid Ribbon
- Indikatoren
- Mohammad Taher Halimi Tabrizi
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
Kategorie: Trendindikator
Plattform: MetaTrader 5
Typ: Level-Indikator
Zeitrahmen: Alle
Trader Styles: Scalping, Day Trading, Swing Trading
Märkte: Alle
Beschreibung
Das Madrid Ribbon ist ein auf gleitenden Durchschnitten basierendes Trendvisualisierungstool. Es kombiniert mehrere exponentielle oder einfache gleitende Durchschnitte in einer Bandstruktur, die sich an Marktveränderungen anpasst. Der Indikator hebt die Trendrichtung, mögliche Wiedereinstiegszonen und Bereiche, in denen Umkehrungen auftreten können, hervor.
Hauptmerkmale:
-
Dynamische Trendanzeige - Mehrere gleitende Durchschnitte bilden ein Band, das den aktuellen Trend widerspiegelt.
-
Farbkodierung.
-
Kalkfarben: Aufwärtstrend
-
Grün: Warnung vor einem Rückschlag oder einer möglichen Umkehrung
-
Rot: Abwärtstrend
-
Kastanienbraun: Höchststand oder Warnung vor einer möglichen Umkehrung
-
-
Konfigurierbare Einstellungen - Benutzer können zwischen exponentiellen oder einfachen gleitenden Durchschnitten wählen.
-
Klare Visualisierung - Entwickelt für eine übersichtliche Darstellung, mit besten Ergebnissen auf dunklen Chart-Hintergründen.
Wie es funktioniert:
-
Mehrere gleitende Durchschnitte werden zu einem Band überlagert.
-
Die Farbe des Bandes ändert sich je nach dem vorherrschenden Momentum.
-
Pullback- und potenzielle Umkehrzonen werden hervorgehoben, um zusätzlichen Kontext für die Entscheidungsfindung zu liefern.
Mögliche Anwendungen:
-
Identifizierung des vorherrschenden Markttrends.
-
Hervorhebung möglicher Wiedereinstiegspunkte bei Rücksetzern.
-
Aufspüren von Bereichen, in denen sich Umkehrungen entwickeln könnten.
-
Unterstützung von Trendfolgestrategien für Devisen, Kryptowährungen, Aktien und Indizes.