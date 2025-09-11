Madrid Ribbon

SuperTrend Kivanc Ozbilgic Mohammad Taher Halimi Tabrizi Indikatoren

Hier ist eine weitere Version des berühmten Super Trend Indikators, der von Kivanc Ozbilgic modifiziert wurde. Ich habe den Code von Trading View erhalten und ihn in MT4 Sprache umgewandelt. Dies ist eine großartige Gelegenheit für Trading View-Benutzer, die auf MT4 umsteigen wollen, um diesen Indikator zu testen und auch ihre eigenen EAs auf der Grundlage zu erstellen. Es gibt viel mehr Eingaben als der Standard-Supertrend und es gibt auch Auf-/Abwärtspfeile mit Alarmen.