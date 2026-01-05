Range Oscillator

"Übersicht
Range Oscillator ist ein dynamischer Marktoszillator, der visualisiert, wie weit der Preis im Verhältnis zu seiner Gleichgewichtsspanne gehandelt wird. Anstatt sich auf traditionelle Schwellenwerte für Überkauft/Überverkauft zu verlassen, verwendet er eine adaptive Bereichserkennung und eine Heatmap, um zu zeigen, wo der Preis innerhalb eines volatilitätsangepassten Bandes handelt.

Der Oszillator bildet die Marktbewegung als Wärmezone ab, die hervorhebt, wenn sich der Kurs den oberen oder unteren Bereichsgrenzen nähert, und signalisiert potenzielle Ausbruchs- oder Mittelwertumkehrbedingungen. (Abbildung 1)

Höhepunkte
  • Adaptive Range-Erkennung auf Basis von ATR und gewichteten Kursbewegungen.
  • Farbgebung, die den Volatilitätsdruck und die Tendenz der Richtung visualisiert.
  • Klare Übergangszonen zur Erkennung von Trendverschiebungen und Gleichgewichtspunkten.
"Funktionsweise

Range Detection
Der Indikator identifiziert eine dynamische Preisspanne anhand zweier Hauptparameter:
  • Mindestlänge der Spanne: Die Anzahl der Balken, die erforderlich ist, um zu bestätigen, dass eine gültige Spanne existiert.

  • Range Width Multiplier: Vergrößert oder verkleinert den erkannten Bereich proportional zum ATR (Average True Range).

Dieser Ansatz stellt sicher, dass sich der Oszillator automatisch sowohl an Trend- als auch an Schwankungsmärkte anpasst, ohne dass eine manuelle Neukalibrierung erforderlich ist.

Berechnung des gewichteten Mittelwerts
Anstelle eines einfachen gleitenden Durchschnitts berechnet das Skript einen gewichteten Gleichgewichtsmittelwert auf der Grundlage der Größe der aufeinanderfolgenden Kerzenbewegungen:
  • Größere Kursveränderungen werden stärker gewichtet, wodurch die jüngste Volatilität betont wird.

O szillatorformel
Sobald der Bereich und der Gleichgewichtsmittelwert definiert sind, berechnet der Oszillator: 
Osc = 100 * (Close - Mean) / RangeATR

Dadurch wird der Preisabstand im Verhältnis zur dynamischen Spanne normalisiert, was zu konsistenten Messwerten in volatilen und ruhigen Phasen führt.

" Heatmap-Logik
Der Range Oscillator enthält eine integrierte Heatmap-Engine, die jeden Oszillatorwert auf der Grundlage der Intensität der jüngsten Preisinteraktion farblich kennzeichnet:
  • Starke zinsbullische Zonen: Leuchtendes Grün - der Preis erfährt kaum Widerstand nach oben.
  • Schwache zinsbullische Zonen: Gedämpftes Grün - Fortsetzung des Aufwärtstrends, jedoch mit geringem Zögern.
  • Übergangszonen: Blau - Bereiche der Unsicherheit oder Trendverschiebung.
  • Schwache bärische Zonen: Kastanienbraun - Abwärtsdruck, aber schwaches Momentum.
  • Starke bärische Zonen: Leuchtend rot - starke Abwärtsfortsetzung mit geringem Widerstand.



Trend- und Momentumbestätigung
Wenn der Oszillator über +0 bleibt und grün gefärbt ist, deutet dies auf anhaltenden Aufwärtsdruck hin. (Abbildung2)

Bereichsausbrüche
Wenn die Oszillatorlinie über +100 oder unter -100 ausbricht, überschreitet der Kurs seinen normalen Volatilitätsbereich, was oft auf ein Ausbruchspotenzial oder eine extreme Erschöpfung hinweist. (Abbildung 3 und 4)

Mean Reversion Trades
Achten Sie darauf, dass der Oszillator nach Erreichen eines Extremwerts wieder in Richtung Null kreuzen kann. Diese Übergänge (oft durch blaue Farbtöne gekennzeichnet) können frühe Umkehrungen oder Rücksetzer anzeigen. (Abbildung 5)

Divergenz
Nutzen Sie die Höchst- und Tiefstwerte des Oszillators im Verhältnis zum Kursgeschehen, um versteckte Stärke oder Schwäche vor der nächsten Bewegung zu erkennen. (Abbildung 6)


"Einstellungen
  • Minimum Range Length: Anzahl der Bars, die zur Bestätigung eines gültigen Bereichs erforderlich sind.
  • Range Width Multiplier: Vergrößert oder verkleinert die Range-Breite auf Basis der ATR.
  • Number of Heat Levels: Anzahl der im Oszillator verwendeten Gradientenbänder.
  • Einstellungen für Benachrichtigungen



Weitere Produkte dieses Autors
Real SMC same with Lux method for MT5
Minh Truong Pham
5 (3)
Indikatoren
Dieser All-in-One-Indikator zeigt die Marktstruktur in Echtzeit an (interne & Swing BOS / CHoCH), Orderblöcke, Premium- & Discount-Zonen, gleiche Hochs & Tiefs und vieles mehr... und ermöglicht Händlern, ihre Charts automatisch mit weit verbreiteten Preisaktionsmethoden zu markieren. Nach der Veröffentlichung unseres Fair Value Gap-Skripts erhielten wir zahlreiche Anfragen aus unserer Community, weitere Funktionen in der gleichen Kategorie zu veröffentlichen. "Smart Money Concepts" (SMC) ist ei
SuperTrend AI Clustering by Lux
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der SuperTrend AI-Indikator ist ein neuartiger Ansatz, um die Lücke zwischen der maschinellen Lernmethode K-Means-Clustering und technischen Indikatoren zu schließen. In diesem Fall wenden wir K-Means-Clustering auf den berühmten SuperTrend-Indikator an. ANWENDUNG Benutzer können den SuperTrend AI Trailing Stop ähnlich wie den regulären SuperTrend-Indikator interpretieren. Die Verwendung höherer Minimum/Maximum-Faktoren führt zu längerfristigen Signalen. (Abbildung 1) Die für jedes Signal ang
Higher Timeframe Candle for MT4
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der Indikator zeigt Kerzen mit höherem Zeitrahmen für die technische Analyse von ICT Höhere Zeitrahmen reduzieren das "Rauschen", das in niedrigeren Zeitrahmen enthalten ist, und liefern ein klareres, genaueres Bild der Marktbewegungen. Durch die Untersuchung höherer Zeitrahmen können Sie Trends, Umkehrungen und Schlüsselbereiche von Unterstützung und Widerstand besser erkennen. Der Indikator für höhere Zeitrahmenkerzen überlagert die Daten höherer Zeitrahmen direkt auf Ihrem aktuellen Chart
SV Squeeze momentun with BB and Keltner channel
Minh Truong Pham
Indikatoren
Dies ist eine Ergänzung des effektiven SV Squeeze-Momentums , das das Bolliger-Band und den Keltner-Kanal zum Chartfenster hinzufügt. Der Squeeze-Indikator für MT5, der von John Carter eingeführt wurde, ist ein volatilitätsbasiertes Tool. Unabhängig davon können wir den Squeeze-Indikator auch als Momentum-Indikator betrachten, da viele Trader ihn nutzen, um die Richtung und Stärke von Kursbewegungen zu identifizieren. Tatsächlich zeigt der Tradingview Squeeze-Indikator an, wann ein Finanzinstrum
FREE
Hull Butterfly Oscillator
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der Hull Butterfly Oscillator (HBO) ist ein Oszillator, der aus der Differenz zwischen einem regulären Hull Moving Average ( HMA ) und einem anderen Oszillator mit horizontal gespiegelten Koeffizienten gebildet wird . Die Niveaus werden aus den kumulierten Mittelwerten des absoluten Wertes des Oszillators ermittelt. Diese werden verwendet, um Punkte zu erhalten, die potenzielle Umkehrpunkte anzeigen . Dieser Indikator zeichnet eine Linie in einem separaten Fenster und einen blauen Punkt (für ein
Entry smc model back to basic MT4
Minh Truong Pham
4.2 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator bietet die Möglichkeit, das SMC-Muster zu erkennen, im Wesentlichen eine verkürzte Version des Wyckoff-Modells. Sobald das Muster von RTO bestätigt wird, stellt es eine bedeutende Investitionsmöglichkeit dar. Es gibt zahlreiche Indikatoren, die sich auf SMC über den Markt hinaus beziehen, aber dies ist der erste Indikator, der Muster nutzt, um spezifische Aktionen von BigBoy zu identifizieren, um den Markt zu steuern. Aktualisierung 2024-03-08: Hinzufügen der Funktion TP by RR.
SV Divergence All with confirm
Minh Truong Pham
Indikatoren
Detect Divergenz (klassisch, versteckt) Preis und alle Oszillator-Indikator gehören: RSI, CCI, MACD, OSMA, Stochastic, Momentum, Awesome Oscillator (AO), Accelerator Oscillator (AC), Williams Percent Range (WPR), Relative Vigor Index (RVI), Rate of Change (ROC). Bestätigen Sie die Umkehrung mit dochianischen Kanälen, um die Signalqualität zu verbessern. Von einer Divergenz spricht man, wenn sich der Kurs eines Vermögenswerts in die entgegengesetzte Richtung eines technischen Indikators (z. B. ei
Real SMC same with Lux method
Minh Truong Pham
4 (2)
Indikatoren
Dieser All-in-One-Indikator zeigt die Marktstruktur in Echtzeit an (interne & Swing BOS / CHoCH), Orderblöcke, Premium- & Discount-Zonen, gleiche Hochs & Tiefs und vieles mehr... und ermöglicht Händlern, ihre Charts automatisch mit weit verbreiteten Preisaktionsmethoden zu markieren. Nach der Veröffentlichung unseres Fair Value Gap-Skripts erhielten wir zahlreiche Anfragen aus unserer Community, weitere Funktionen in derselben Kategorie zu veröffentlichen. //------------------------------------
Protected highs lows and trend detected MT4
Minh Truong Pham
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator stellt einen alternativen Ansatz zur Ermittlung der Marktstruktur dar. Die verwendete Logik ist von Lernmaterial abgeleitet, das von DaveTeaches (auf X) erstellt wurde Upgrade v1.10: Option hinzufügen, um geschützte Hoch-/Tiefwerte in den Puffer zu legen (Abbildung 11, 12) Bei der Quantifizierung der Marktstruktur ist es üblich, fraktale Hochs und Tiefs zu verwenden, um "signifikante" Swing-Pivots zu identifizieren. Wenn der Kurs durch diese Pivots schließt, können wir einen M
SV Harmozup Pattern
Minh Truong Pham
Indikatoren
Das Konzept der Harmonic Patterns wurde 1932 von H.M. Gartley entwickelt. Gartley schrieb über ein 5-Punkte-Muster (XABCD) (bekannt als Gartley) in seinem Buch Profits in the Stock Market. Dieser Indikator scannt und warnt, wenn der 4. Punkt (C) abgeschlossen ist und sagt voraus, wo D sein sollte. Zu den traditionellen Gartley-Mustern gehören das BAT-Muster, das Gartley-Muster, das Schmetterlingsmuster, das Krabbenmuster, das tiefe Krabbenmuster und das Hai-Muster. Jedes Muster hat seinen eigen
Bolligerband RSI ADX advance auto trade
Minh Truong Pham
2.5 (2)
Experten
Dies ist ein Forex Scalping Trading System, das auf den Bollinger Bändern basiert. Paare:Major Zeitrahmen: 1M oder höher. Spread max:0,0001. Indikatoren (nur ein Vorschlag) Bollinger Bänder (20, 2); ADX (14 Periode); RSI (7 Perioden). Sie sollten dieses System nur zwischen 2 Uhr morgens und 5 Uhr nachts EST, 8 Uhr morgens und 12 Uhr nachts EST und 19.30 Uhr bis 22 Uhr EST handeln. Handeln Sie nicht 30 Minuten vor einer orangefarbenen oder roten Meldung und nicht eine Stunde danach. Setup: Der K
FREE
Nadaraya Watson envelope for MT5
Minh Truong Pham
Indikatoren
Dieser Indikator baut auf dem zuvor veröffentlichten Nadaraya-Watson Estimator auf. Hier haben wir einen Hüllkurvenindikator erstellt, der auf Kernel-Glättung mit integrierten Warnungen aus den Kreuzungen zwischen den Preis- und Hüllkurvenextremen basiert. Anders als der Nadaraya-Watson Estimator folgt dieser Indikator einer konträren Methodik. Bitte beachten Sie, dass der Indikator neu gezeichnet werden kann. Die Dreiecksbeschriftungen sind so gestaltet, dass der Indikator in Echtzeitanwendunge
Sessions by LUX in MT5
Minh Truong Pham
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt an, wann die vom Benutzer eingestellten Sitzungen aktiv sind, und liefert verschiedene Tools + Metriken, wobei der Schlusskurs innerhalb der aktiven Sitzungen als Eingabe verwendet wird. Benutzer haben die Möglichkeit, bis zu 4 Sitzungszeiten zu ändern. Der Indikator wird zunehmend ungenauer, wenn der Zeitrahmen des Charts größer als 1 Stunde ist. Einstellungen Sitzungen Sitzung aktivieren: Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren aller mit einer bestimmten benu
Smart Market structure concept MT4 version
Minh Truong Pham
Indikatoren
Alles über Smart Money Concepts Strategie: Markt-Struture: Interner oder Swing BOS, CHoCH; Orderblock; Liquity gleich; Fair Value Gap mit folgendem Eingriff, Ausgeglichene Preisspanne; Level mit Vormonats-, Wochen-, Tageslevel oder im Tageslevel (PMH, PWH, PDH, HOD); BuySell Stops Liquidität (BSL, SSL); Liquiditätsleere Long Wicks; Premium und Discount; Kerzenmuster ... "Smart Money Concepts" (SMC) ist ein relativ neuer, aber dennoch weit verbreiteter Begriff unter Price Action Traders, die vers
Trendlines with Breaks MT4
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der Indikator liefert Pivotpunkt-basierte Trendlinien mit hervorgehobenen Ausbrüchen . Die Trendlinie wird durch den Pivot-Punkt berechnet und andere Anhaltspunkte sind ATR, Stdev. Der Indikator beinhaltet auch integrierte Alarme für Trendlinienausbrüche und die Weiterleitung von Nachrichten an Telegram-Kanäle oder Gruppen, wenn Sie dies wünschen. Einstellungen - Rückblick Bar: Standardmäßig 200 ist die Anzahl der Balken, die beim Start des Indikators kalkuliert werden. - Länge: Zeitraum der Piv
Breaker Blocks with Signals
Minh Truong Pham
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator "Breaker Blocks with Signals" zielt darauf ab, eine vollständige Methodik auf der Grundlage von Breaker-Blöcken aufzuzeigen. Ausbruchssignale zwischen dem Preis und den Breaker-Blöcken werden hervorgehoben und Premium-/Discount-Swing-Levels sind enthalten, um potenzielle Take-Profit-/Stop-Loss-Levels bereitzustellen. Dieses Skript enthält auch Alarme für jedes hervorgehobene Signal. EINSTELLUNGEN Breaker-Blöcke Länge: Empfindlichkeit der erkannten Ausschläge, die zur
ICT Concepts in MT4
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der ICT Concepts-Indikator fasst die wichtigsten Konzepte des Traders und Ausbilders "The Inner Circle Trader" (ICT) in einem All-in-One-Toolkit zusammen. Zu den Funktionen gehören Marktstruktur (MSS & BOS), Orderblöcke, Ungleichgewichte, Liquidität auf der Kauf-/Verkaufsseite, Verschiebungen, ICT-Killzones und neue Wochen-/Tageseröffnungslücken. Das ist eine Art von Smart Money-Konzepten. ANWENDUNG: Bitte lesen Sie dieses Dokument ! DETAILS Struktur des Marktes Marktstruktur-Etiketten wer
Fabulous Trend and Reversal Signal Indicator
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der FollowLine-Indikator ist ein Trendfolgeindikator. Die blauen/roten Linien werden aktiviert, wenn der Kurs oberhalb des oberen Bollinger Bandes oder unterhalb des unteren Bandes schließt. Sobald der Trigger der Trendrichtung erfolgt ist, wird die FollowLine auf dem Hoch oder Tief platziert (je nach Trend). Ein ATR-Filter kann ausgewählt werden, um die Linie auf einem weiter entfernten Niveau zu platzieren als der normale Modus, der sich an den Hochs/Tiefs der Kerzen festsetzt. Einige Fu
ICT Silver Bullet Lux
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der ICT Silver Bullet-Indikator ist von den Vorträgen des "The Inner Circle Trader" (ICT) inspiriert und hebt das Silver Bullet-Fenster (SB) hervor, ein spezifisches 1-Stunden-Intervall, in dem sich ein Fair Value Gap (FVG) Muster bilden kann. Ein ausführliches Dokument über ICT Silver Bullet finden Sie hier . Es gibt 3 verschiedene Silver Bullet-Fenster (New Yorker Ortszeit): Das London Open Silver Bullet (3 AM - 4 AM ~ 03:00 - 04:00) Die AM Session Silver Bullet (10 AM - 11 AM ~ 10:00 - 11:00
Sessions by Lux
Minh Truong Pham
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt an, wann die vom Benutzer eingestellten Sitzungen aktiv sind, und liefert verschiedene Tools + Metriken, wobei der Schlusskurs innerhalb der aktiven Sitzungen als Eingabe verwendet wird. Benutzer haben die Möglichkeit, bis zu 4 Sitzungszeiten zu ändern. Der Indikator wird zunehmend ungenauer, wenn der Zeitrahmen des Charts größer als 1 Stunde ist. Einstellungen Sitzungen Sitzung aktivieren: Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren aller mit einer bestimmten benu
Liquidity Swings
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der Liquiditätsschwankungsindikator hebt Schwankungsbereiche mit bestehender Handelsaktivität hervor. Die Anzahl der Kursrückgänge in einem Swing-Bereich wird durch eine Zone hervorgehoben, die die Swing-Bereiche begrenzt. Zusätzlich wird das kumulierte Volumen innerhalb der Swing-Bereiche durch Beschriftungen im Diagramm hervorgehoben. Eine Option zum Herausfiltern von Swing-Bereichen mit Volumen/Zahlen, die einen vom Benutzer festgelegten Schwellenwert nicht erreichen, ist ebenfalls enthalten.
ML Lorentzian Classification by jdehorty
Minh Truong Pham
4 (3)
Indikatoren
" ÜBERBLICK Ein Lorentzian Distance Classifier (LDC) ist ein Klassifikationsalgorithmus des maschinellen Lernens, der historische Daten aus einem mehrdimensionalen Merkmalsraum kategorisieren kann. Dieser Indikator zeigt, wie die Lorentzsche Klassifizierung auch zur Vorhersage der Richtung zukünftiger Kursbewegungen verwendet werden kann, wenn sie als Abstandsmetrik für eine neuartige Implementierung eines ANN-Algorithmus (Approximate Nearest Neighbors) eingesetzt wird. Dieser Indikator liefer
ICT interbank price delivery algorithm for MT4
Minh Truong Pham
Indikatoren
Dieses Skript berechnet und aktualisiert automatisch die täglichen IPDA-Rückblick-Zeitintervalle und die entsprechenden Abschläge/Gleichgewichte/Aufschläge, damit Sie das nicht tun müssen :) IPDA steht für Interbank Price Delivery Algorithm. Dieser Algorithmus bezieht sich auf die Intervalle der letzten 20, 40 und 60 Tage als Bezugspunkte für die Definition von Spannen und zugehörigen PD-Bereichen. Intraday-Händler können den größten Wert in der 20-Tage-Look-Back-Box finden, indem sie Ungleichge
ICT Implied Fair Value Gap for MT4
Minh Truong Pham
Indikatoren
Ein Implied Fair Value Gap (IFVG) ist eine von ICT konzipierte Ungleichgewichtsformation aus drei Kerzen, die auf der Erkennung eines größeren Kerzenkörpers und der anschließenden Messung des Durchschnitts zwischen den beiden benachbarten Kerzenschatten basiert. Dieser Indikator erkennt diese Ungleichgewichtsformation automatisch auf Ihren Charts und kann um eine vom Benutzer festgelegte Anzahl von Balken erweitert werden. Der IFVG-Durchschnitt kann auch verlängert werden, bis ein neues IFVG
Consolidation detect ICT MT4
Minh Truong Pham
Indikatoren
Von Konsolidierung spricht man, wenn sich der Kurs innerhalb einer klaren Handelsspanne bewegt. Wenn die Kurse konsolidiert sind, zeigt dies, dass der Market Maker Aufträge auf beiden Seiten des Marktes platziert. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, das uninformierte Geld zu manipulieren. Dieser Indikator identifiziert automatisch Konsolidierungszonen und zeichnet sie auf dem Chart ein. Die Methode zur Bestimmung der Konsolidierungszonen basiert auf Pivot-Punkten und ATR, was eine präzise
Captain Model Finder for MT4
Minh Truong Pham
Indikatoren
Erstellt von imjesstwoone und mickey1984, versucht dieses Handelsmodell, die Expansion von 10:00-14:00 EST 4h Kerze mit nur 3 einfachen Schritten zu erfassen. Alle in dieser Beschreibung dargestellten Informationen wurden von den Machern des Modells zusammengestellt, ich habe sie lediglich auf MQL4 übertragen. Alle Grundeinstellungen des Handelsmodells können bearbeitet werden, so dass die Benutzer mehrere Varianten testen können. Diese Beschreibung wird jedoch das standardmäßige, beabsichtigte
Buyside Sellside Liquidity and Voids for mt4
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der Buyside & Sellside Liquidity Indikator zielt darauf ab, das erste und wohl wichtigste Konzept innerhalb der IKT-Handelsmethodik, die Liquiditätsniveaus , zu erkennen und hervorzuheben . EINSTELLUNGEN Liquiditätsniveaus Erkennungslänge: Lookback-Periode Spanne: Legt die Marge/Empfindlichkeit für eine Liquiditätsstufenerkennung fest Liquiditätszonen Liquiditätszonen auf der Käuferseite: Aktiviert die Anzeige der Liquiditätszonen auf der Käuferseite. Spanne: Legt die Marge/Empfi
Liquidation Estimates ICT for MT4
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der experimentelle Indikator Liquidation Estimates (Real-Time) versucht, Long- und Short-Liquidationen auf allen Zeitskalen in Echtzeit aufzuzeigen. Mit Liquidationen ist hier der Prozess gemeint, bei dem die Position eines Händlers im Markt zwangsweise geschlossen wird. Durch die Analyse von Liquidationsdaten können Händler die Marktstimmung einschätzen, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifizieren, mögliche Trendumkehrungen erkennen und fundierte Entscheidungen über Ein-
ICT Unicorn Model for MT4
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der ICT Unicorn Model Indikator hebt das Vorhandensein von "Einhorn"-Mustern auf dem Chart des Benutzers hervor, die aus den Lehren von "The Inner Circle Trader" (ICT) abgeleitet sind. Auf die erkannten Muster folgen Ziele mit einem vom Benutzer kontrollierten Abstand. ANWENDUNG (Bild 2) Das ICT Unicorn Model basiert im Kern auf zwei populären Konzepten: Fair Value Gaps und Breaker Blocks. Diese Kombination hebt einen zukünftigen Unterstützungs-/Widerstandsbereich hervor. Ein Bullish Un
Inversion Fair Value Gaps MT4
Minh Truong Pham
4.5 (2)
Indikatoren
Der Inversion Fair Value Gaps (IFVG)-Indikator basiert auf dem Inversions-FVG-Konzept von ICT und liefert Unterstützungs- und Widerstandszonen, die auf abgeschwächten Fair Value Gaps (FVGs) basieren. Abbildung 1 ANWENDUNG Sobald die Abschwächung eines FVG erfolgt ist, erkennen wir die Zone als "Inverted FVG". Diese Zone wird nun als potenzielle Unterstützung oder Widerstand betrachtet. Eine Abschwächung tritt ein, wenn der Kurs über oder unter dem FVG-Bereich in der entgegengesetzten Rich
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension