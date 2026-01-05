"Visión General

Range Oscillator es un oscilador dinámico de mercado diseñado para visualizar hasta qué punto el precio está cotizando en relación a su rango de equilibrio. En lugar de basarse en los umbrales tradicionales de sobrecompra/sobreventa, utiliza la detección adaptativa del rango y un mapa térmico para revelar dónde está cotizando el precio dentro de una banda ajustada a la volatilidad.

El oscilador traza el movimiento del mercado como una zona de calor, destacando cuando el precio se acerca a los límites superior o inferior del rango y señalando posibles condiciones de ruptura o de reversión a la media. (figura1)

Aspectos destacados

Detección adaptativa de rangos basada en el ATR y el movimiento ponderado del precio.



Coloración que visualiza la presión de la volatilidad y el sesgo direccional.



Zonas de transición claras para detectar cambios de tendencia y puntos de equilibrio.

Cómo Funciona

⚪ Detección de Rango

El indicador identifica un rango dinámico de precios utilizando dos parámetros principales:

Longitud Mínima del Rango : El número de barras necesarias para confirmar que existe un rango válido.

Multiplicador del Ancho del Rango: Expande o contrae el rango detectado proporcionalmente al ATR (Average True Range).



Este enfoque asegura que el oscilador se adapte automáticamente tanto a los mercados de tendencia como a los de rango sin necesidad de recalibración manual.



⚪ Cálculo de la Media Ponderada

En lugar de una media móvil simple, el script calcula una media de equilibrio ponderada basada en el tamaño de los movimientos consecutivos de las velas:

A los cambios de precio más grandes se les da mayor peso, enfatizando la volatilidad reciente.



Fórmula del Oscilador

Una vez definidos el rango y la media de equilibrio, el oscilador calcula:

Osc = 100 * (Close - Mean) / RangeATR

Esto normaliza la distancia del precio en relación con el tamaño del rango dinámico - produciendo lecturas consistentes a través de períodos volátiles y tranquilos.



El Oscilador de Rango incluye un motor de mapa de calor integrado que codifica por colores cada valor del oscilador basándose en la intensidad de la interacción reciente de los precios:

Zonas alcistas fuertes : Verde brillante - el precio se enfrenta a poca resistencia al alza.



Zonas alcistas débiles : Verde apagado - continuación de la tendencia alcista pero con pequeñas vacilaciones.



Zonas de transición: Azul - áreas de incertidumbre o cambio de tendencia.



Zonas bajistas débiles : Granate - presión bajista pero impulso débil.



Zonas fuertemente bajistas : Rojo vivo - fuerte continuación bajista con escasa resistencia.

"Cómo utilizar



⚪ Confirmación de Tendencia y Momento

Cuando el oscilador se mantiene por encima de +0 con coloración verde, sugiere una presión alcista sostenida. (figura2)

⚪ Rupturas de Rango

Cuando la línea del oscilador rompe por encima de +100 o por debajo de -100, el precio está excediendo su rango normal de volatilidad, a menudo señalando potencial de ruptura o extremos de agotamiento. (figuras 3 y 4)

⚪ O peraciones de reversión a la media

Busque el oscilador para cruzar de nuevo hacia cero después de alcanzar un extremo. Estas transiciones (a menudo marcadas por tonos azules) pueden identificar reversiones tempranas o reinicios de rango. (figura 5)



⚪ Divergencia

Utilice los máximos y mínimos del oscilador en relación con la acción del precio para detectar la fortaleza o debilidad ocultas antes del siguiente movimiento. (figura 6)





Ajustes

Longitud Mínima del Rango: Número de barras necesarias para confirmar un rango válido.



Multiplicador del Ancho del Rango: Expande o contrae el ancho del rango basado en el ATR.



Número de Niveles de Calor: Número de bandas de gradiente utilizadas en el oscilador.

Configuración de notificaciones



