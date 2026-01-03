On Chart Watchlist

An efficient, on-chart button panel that lets you switch symbols instantly. Features auto-sync with Market Watch, custom grids, and a highly customizable UI.

Deje de malgastar espacio en la pantalla con la voluminosa ventana estándar de Market Watch.On Chart Watchlist coloca un elegante panel personalizable directamente en su gráfico, permitiéndole explorar los mercados y cambiar de símbolo con un solo clic.

Diseñada para operadores manuales, scalpers y cualquiera que necesite navegar rápidamente por múltiples pares, esta herramienta mantiene su espacio de trabajo limpio y su atención en la acción del precio.


Características principales

    • 🚀 Cambio instantáneo: Haz clic en un botón para cambiar instantáneamente el gráfico actual a ese símbolo.
    • 🔄 Modo Auto-Sync: Obtiene automáticamente los símbolos de tu MT5 Market Watch. Si añades o eliminas un símbolo en MT5, el panel se actualiza automáticamente en tiempo real.
    • 📝 Modo de lista personalizada: ¿Prefieres una lista estática? Escriba sus pares específicos (por ejemplo, "EURUSD, BTCUSD, US30") para mantener una lista de vigilancia fija.
    • Sistema GridView: Organice 10, 50 o más de 100 símbolos de forma ordenada. Establezca límites de fila o columna para envolver los botones automáticamente en una cuadrícula perfecta.
    • 🎨 Totalmente personalizable: Cambia el tamaño de los botones, el tamaño de la fuente, los colores y la posición de las esquinas (arriba-izquierda, abajo-derecha, etc.).
    • 💡 Lógica de estado activo: El botón del símbolo activo en ese momento se ilumina automáticamente para que siempre sepas dónde estás.

    Ajustes / Entradas

    • Fuente: Elija entre Lista Personalizada o Auto-Fetch Market Watch .
    • Orientación: Elija entre Vertical ( columnas) u Horizontal ( filas).
    • Límite de Rejilla: Máximo de botones por fila/columna antes de empezar una nueva línea.
    • Posición: Anclar a cualquier esquina de la pantalla.
    • Smart Styling: Auto-ajusta el posicionamiento para una apariencia más limpia en el lado derecho del gráfico.


    Utilización

    1. Adjunte el indicador a un gráfico.
    2. Seleccione "Auto-Fetch" para reflejar su Market Watch, o seleccione "Custom" para escribir sus propios pares.
    3. Haga clic en cualquier botón para cambiar el gráfico a ese activo.
    Otros productos de este autor
    Bar Countdown With Symbol Info
    Omkar Dilip Pathak
    Indicadores
    Bar Countdown With Symbol Info es un elegante y no intrusivo Heads-Up Display (HUD) diseñado para mantener los datos esenciales del mercado delante de sus ojos sin saturar el gráfico. Combina un temporizador de velas inteligente con una completa tira de información sobre símbolos. Características principales: Cuenta atrás inteligente de velas : Modo de seguimiento del precio: El temporizador se acopla dinámicamente a la línea del precio de oferta, moviéndose arriba y abajo con el mercado para q
    FREE
    Crosshair for MT5
    Omkar Dilip Pathak
    Indicadores
    Lleve la popular funcionalidad "Crosshair with Magnet Mode" de las modernas plataformas de gráficos directamente a su terminal MetaTrader 5. Crosshair for MT5 es una herramienta de precisión diseñada para los operadores que exigen exactitud. A diferencia de la retícula estándar de MT5, esta herramienta inteligente detecta automáticamente los precios de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre de sus velas. Cuando el ratón pasa cerca de una vela, la retícula "se ajusta" a la mecha más cercana o al preci
    FREE
    Scale Enforcer
    Omkar Dilip Pathak
    Indicadores
    Automatically unlocks vertical scrolling and fixes chart scaling issues when switching symbols or timeframes. ¿Te frustra que MT5 restablezca constantemente tu gráfico a "Escala automática"? Cada vez que cambias un símbolo o un marco temporal, MT5 ajusta la cuadrícula del gráfico al máximo/mínimo del precio, bloqueando el eje vertical. Para mover el gráfico hacia arriba o hacia abajo, se ve obligado a abrir manualmente las propiedades o arrastrar la escala lateral cada vez. Scale Enforcer solu
    FREE
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario