An efficient, on-chart button panel that lets you switch symbols instantly. Features auto-sync with Market Watch, custom grids, and a highly customizable UI.

Deje de malgastar espacio en la pantalla con la voluminosa ventana estándar de Market Watch.On Chart Watchlist coloca un elegante panel personalizable directamente en su gráfico, permitiéndole explorar los mercados y cambiar de símbolo con un solo clic.

Diseñada para operadores manuales, scalpers y cualquiera que necesite navegar rápidamente por múltiples pares, esta herramienta mantiene su espacio de trabajo limpio y su atención en la acción del precio.





Características principales

🚀 Cambio instantáneo: Haz clic en un botón para cambiar instantáneamente el gráfico actual a ese símbolo.

un botón para cambiar instantáneamente el gráfico actual a ese símbolo. 🔄 Modo Auto-Sync: Obtiene automáticamente los símbolos de tu MT5 Market Watch. Si añades o eliminas un símbolo en MT5, el panel se actualiza automáticamente en tiempo real.

Obtiene los símbolos de tu MT5 Market Watch. Si añades o eliminas un símbolo en MT5, el panel se actualiza automáticamente en tiempo real. 📝 Modo de lista personalizada: ¿Prefieres una lista estática? Escriba sus pares específicos (por ejemplo, "EURUSD, BTCUSD, US30") para mantener una lista de vigilancia fija.

una lista estática? Escriba sus pares específicos (por ejemplo, "EURUSD, BTCUSD, US30") para mantener una lista de vigilancia fija. Sistema GridView: Organice 10, 50 o más de 100 símbolos de forma ordenada. Establezca límites de fila o columna para envolver los botones automáticamente en una cuadrícula perfecta.

10, 50 o más de 100 símbolos de forma ordenada. Establezca límites de fila o columna para envolver los botones automáticamente en una cuadrícula perfecta. 🎨 Totalmente personalizable: Cambia el tamaño de los botones, el tamaño de la fuente, los colores y la posición de las esquinas (arriba-izquierda, abajo-derecha, etc.).

el tamaño de los botones, el tamaño de la fuente, los colores y la posición de las esquinas (arriba-izquierda, abajo-derecha, etc.). 💡 Lógica de estado activo: El botón del símbolo activo en ese momento se ilumina automáticamente para que siempre sepas dónde estás.



