On Chart Watchlist
- Indicadores
- Omkar Dilip Pathak
- Versión: 1.0
Deje de malgastar espacio en la pantalla con la voluminosa ventana estándar de Market Watch.On Chart Watchlist coloca un elegante panel personalizable directamente en su gráfico, permitiéndole explorar los mercados y cambiar de símbolo con un solo clic.
Diseñada para operadores manuales, scalpers y cualquiera que necesite navegar rápidamente por múltiples pares, esta herramienta mantiene su espacio de trabajo limpio y su atención en la acción del precio.
Características principales
- 🚀 Cambio instantáneo: Haz clic en un botón para cambiar instantáneamente el gráfico actual a ese símbolo.
- 🔄 Modo Auto-Sync: Obtiene automáticamente los símbolos de tu MT5 Market Watch. Si añades o eliminas un símbolo en MT5, el panel se actualiza automáticamente en tiempo real.
- 📝 Modo de lista personalizada: ¿Prefieres una lista estática? Escriba sus pares específicos (por ejemplo, "EURUSD, BTCUSD, US30") para mantener una lista de vigilancia fija.
- Sistema GridView: Organice 10, 50 o más de 100 símbolos de forma ordenada. Establezca límites de fila o columna para envolver los botones automáticamente en una cuadrícula perfecta.
- 🎨 Totalmente personalizable: Cambia el tamaño de los botones, el tamaño de la fuente, los colores y la posición de las esquinas (arriba-izquierda, abajo-derecha, etc.).
- 💡 Lógica de estado activo: El botón del símbolo activo en ese momento se ilumina automáticamente para que siempre sepas dónde estás.
Ajustes / Entradas
- Fuente: Elija entre Lista Personalizada o Auto-Fetch Market Watch .
- Orientación: Elija entre Vertical ( columnas) u Horizontal ( filas).
- Límite de Rejilla: Máximo de botones por fila/columna antes de empezar una nueva línea.
- Posición: Anclar a cualquier esquina de la pantalla.
- Smart Styling: Auto-ajusta el posicionamiento para una apariencia más limpia en el lado derecho del gráfico.
Utilización
- Adjunte el indicador a un gráfico.
- Seleccione "Auto-Fetch" para reflejar su Market Watch, o seleccione "Custom" para escribir sus propios pares.
- Haga clic en cualquier botón para cambiar el gráfico a ese activo.