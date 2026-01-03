STELLARX NEOS ULTIMATE v24.05 Expert Advisor für MetaTrader 5 (MT5). Entwickelt für den Einsatz unter realen Marktbedingungen mit strukturierten Risikokontrollen und regelbasierter Automatisierung. Zusätzliche Informationen Preisgestaltung Einführungspreis: $75 für die ersten 20 Käufe

Überblick STELLARX NEOS ist ein automatisierter Expert Advisor für den Handel auf MT5. Das System ist für die regelbasierte Ausführung konzipiert und umfasst Risikokontrollfunktionen, die den Benutzern helfen sollen, das Risiko und das operative Verhalten zu steuern. Es ist für Benutzer geeignet, die eine Automatisierung mit konfigurierbaren Betriebsprofilen bevorzugen.

Wichtiger Hinweis Der automatisierte Handel kann zu Verlusten führen. Die Ergebnisse von Tests in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Marktbedingungen, Liquidität, Slippage, Spreads, Ausführungsqualität und Serverlatenz können die tatsächlichen Handelsergebnisse beeinflussen. Bitte bewerten Sie sorgfältig und testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie Live-Gelder einsetzen.

Wofür dieser EA entwickelt wurde STELLARX NEOS wurde entwickelt, um ein automatisiertes Ausführungssystem auf MT5 bereitzustellen. Das Ziel ist es, ein konsistentes operatives Verhalten zu liefern: Auftragsabwicklung, profilbasierte Risikolimits und Ausführungsdisziplin innerhalb der Beschränkungen einer realen Handelsumgebung. Der EA wurde für Benutzer entwickelt, die einen strukturierten Arbeitsablauf und keine manuelle Entscheidungsfindung bei jedem Tick wünschen. Die wichtigsten Prinzipien Regelbasierte Automatisierung: systematische Ausführung ohne manuelle Eingriffe während des Betriebs.

Profilgesteuertes Verhalten: Mit Hilfe von Betriebsprofilen können die Benutzer verschiedene Risikomerkmale auswählen.

Risikokontrollen: Sicherheitsvorkehrungen zur Begrenzung des Tagesverlusts und zum Schutz des Eigenkapitals sind enthalten.

Ausführungsorientierte Funktionen: Die Auftragsabwicklung umfasst Mechanismen, die die Auswirkungen der Ausführung reduzieren sollen.

Transparente Positionierung: keine Neudarstellung und keine Manipulation historischer Daten zu Anzeigezwecken.

Kernfunktionen Adaptives Ausführungsverhalten Der EA ist so konzipiert, dass er sein operatives Verhalten an sich ändernde Marktbedingungen anpasst. Dies umfasst das Ausführungs-Tempo und die Handelsabwicklung innerhalb der durch das ausgewählte Betriebsprofil definierten Grenzen. Auftragssplitting (v24.05) Der EA enthält einen Order-Splitting-Mechanismus, der die Auswirkungen auf die Ausführung beim Senden größerer Aufträge verringern soll. Dies kann dazu beitragen, die Ablehnung durch Broker zu reduzieren und die Slippage-Empfindlichkeit in bestimmten Umgebungen zu verringern. Mehrere Betriebsprofile Die Benutzer können aus mehreren Profilen mit unterschiedlichen Risikomerkmalen wählen. Jedes Profil definiert unterschiedliche Einschränkungen für Engagement, Handelsverhalten und Schutzkontrollen. Täglicher Verlust- und Aktienschutz Der EA enthält Regeln zur Begrenzung des täglichen Risikos und zum Schutz des Kontokapitals. Diese Kontrollen sollen die Wahrscheinlichkeit eines unkontrollierten Engagements unter ungünstigen Bedingungen verringern. Kein Repainting, keine Manipulation Der EA verlässt sich nicht auf das Repainting-Verhalten zur historischen Visualisierung. Er ist so konzipiert, dass er ohne Manipulation historischer Daten arbeitet, um unrealistische Ergebnisse zu präsentieren. Operative Disziplin Umfasst Kontrollen der Handelshäufigkeit, Profilbeschränkungen und eine strukturierte Handhabung, die dafür sorgt, dass die Strategie unter verschiedenen Serverbedingungen konsistent arbeitet.

Betriebsprofile Profile unterscheiden sich durch Risikolimits und Ausführungsverhalten. Der Benutzer kann sie nach persönlichen Präferenzen, Kontotyp oder Kontoregeln auswählen. Der EA ist nicht dazu gedacht, Broker- oder Kontobeschränkungen zu umgehen. Die Benutzer sind weiterhin für die Einhaltung der Bedingungen ihres Brokers und ihres Kontos verantwortlich. Profil Risiko-Stellung Allgemeine Beschreibung TITAN-X Höheres Risiko Für Nutzer, die ein höheres Risiko und eine größere Variabilität akzeptieren. Bietet im Vergleich zu anderen Profilen eine größere operative Flexibilität. Nicht empfohlen für Benutzer, die konservative Risikogrenzen benötigen. ORION-VX Ausgewogen Konzipiert für Benutzer, die einen ausgewogeneren Ansatz suchen. Konzentriert sich auf ein konsistentes Betriebsverhalten mit strukturierten Expositionsgrenzen. ATLAS-GUARD Konservativ Konzipiert für strengere Drawdown-Beschränkungen und strengere Schutzregeln. Geeignet für Benutzer, die Wert auf Kapitalerhaltung legen und ein geringeres Engagement bevorzugen. Hinweis: Profilnamen beschreiben Konfigurationskategorien. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von den Bedingungen des Brokers und den Kontoeinstellungen ab.

Ausführung & Umgebung Automatisierte Strategien sind empfindlich gegenüber Ausführungsbedingungen. Die folgenden Faktoren können das Live-Verhalten beeinflussen: Latenz: Eine hohe Latenz kann das Timing des Ein- und Ausstiegs beeinträchtigen und den Slippage erhöhen.

Eine hohe Latenz kann das Timing des Ein- und Ausstiegs beeinträchtigen und den Slippage erhöhen. Spread und Liquidität: Die Spreads können sich in volatilen Zeiten ausweiten; die Liquidität variiert je nach Sitzung.

Die Spreads können sich in volatilen Zeiten ausweiten; die Liquidität variiert je nach Sitzung. Broker-Ausführungsmodell: Die Regeln für die Auftragsabwicklung unterscheiden sich je nach Broker und Kontotyp.

Die Regeln für die Auftragsabwicklung unterscheiden sich je nach Broker und Kontotyp. VPS-Stabilität: Ein stabiler VPS verringert Unterbrechungen und trägt zur Aufrechterhaltung eines gleichmäßigen Betriebs bei. Empfehlung: Ein VPS wird für eine stabile Ausführung empfohlen. Dies garantiert keine Ergebnisse; es hilft jedoch, betriebliche Schwankungen zu reduzieren, die durch instabile lokale Internetverbindungen oder Geräteunterbrechungen verursacht werden.

Backtest-Informationen (Offenlegung) Historische Tests wurden mit MT5 Strategy Tester mit Every-Tick-Modellierung und hoher Datenqualität über einen langfristigen Zeitraum (2017-2026) durchgeführt. Backtests können Nutzern helfen, das Verhalten unter historischen Bedingungen zu bewerten, aber sie stellen keine zukünftige Performance dar oder garantieren diese. Hinweis zur Einschränkung von Backtests:

Backtests spiegeln die reale Ausführung möglicherweise nicht vollständig wider (Slippage, Requotes, Spread-Spitzen, Order-Warteschlangen und variable Liquidität). Benutzer sollten die Ergebnisse in der Demoversion überprüfen und konservative Risikoeinstellungen verwenden, wenn sie zur Live-Ausführung übergehen. Die Backtest-Ergebnisse werden nur zu Evaluierungszwecken bereitgestellt.

Kurzanleitung zur Einrichtung Installieren Sie den EA in MetaTrader 5 und starten Sie die Plattform neu, falls erforderlich. Aktivieren Sie den Algo-Handel und bestätigen Sie die Auto-Trading-Berechtigungen in den MT5-Einstellungen. Wählen Sie ein Profil (TITAN-X / ORION-VX / ATLAS-GUARD) basierend auf Ihren Risikopräferenzen und Kontoregeln. Hängen Sie den EA an einen Chart des gewünschten Symbols/Zeitrahmens (wie in der Produktanleitung konfiguriert). Verwenden Sie ein Demokonto für erste Tests, um den Betrieb unter Ihren Brokerbedingungen zu bestätigen. Ziehen Sie einen VPS für einen ununterbrochenen Betrieb inBetracht, wenn Sie Live-Gelder verwenden. Unterstützung: Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung oder Konfiguration benötigen, kontaktieren Sie uns: Telegram: @StellarXNeos

Plattform & Anforderungen Plattform MetaTrader 5 (nur MT5) Instrumente Forex-Instrumente (Broker-abhängige Verfügbarkeit) VPS Empfohlen für eine stabile Ausführung (nicht erforderlich) Nicht unterstützt MetaTrader 4 (MT4)

Anmerkungen zur Version v24.05 enthält Aktualisierungen der Ausführungsabwicklung. Je nach den Bedingungen des Brokers kann der EA Verfeinerungen enthalten, die die operative Konsistenz verbessern. Order-Splitting-Mechanismus: zur Reduzierung der Auswirkungen auf die Ausführung größerer Orders.

Operative Anpassungen: Verfeinerungen für die profilbasierte Abwicklung und Stabilitätskontrollen.

Allgemeine Wartungsupdates für Benutzerfreundlichkeit und Laufzeitkonsistenz. Hinweis: Das genaue Verhalten hängt von den Kontoeinstellungen und der Ausführungsumgebung des Brokers ab.

FAQ Garantiert dieser EA Gewinne? Nein. Handelsergebnisse variieren. Der EA ist ein Werkzeug, das die Ausführung automatisiert und konfigurierte Risikokontrollen anwendet, aber er kann das Marktrisiko nicht ausschalten. Können Live-Ergebnisse von Backtests abweichen? Ja. Der Live-Handel wird durch Spread-Änderungen, Slippage, Liquidität, Latenz und Broker-Ausführungsregeln beeinflusst. Backtests sind historische Simulationen. Welches Profil sollte ich wählen? Die Wahl hängt von Ihrer Risikotoleranz und Ihren Kontoregeln ab. Konservative Nutzer bevorzugen in der Regel strengere Risikolimits. Profile mit höherem Risiko können zu größeren Schwankungen führen und sind nicht für alle Benutzer geeignet. Ist VPS erforderlich? VPS wird aus Stabilitätsgründen empfohlen, ist aber nicht erforderlich. Eine stabile Verbindung hilft, Unterbrechungen während des Betriebs zu reduzieren. Wo kann ich Unterstützung bei der Einrichtung erhalten? Kontaktieren Sie den offiziellen Support-Kanal: Telegram: @StellarXNeos

Risiko-Offenlegung Bei diesem Produkt handelt es sich um ein automatisches Handelswerkzeug. Der Handel birgt Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Benutzer geeignet. Ein angemessenes Risikomanagement wird dringend empfohlen. Testen Sie es auf einem Demokonto, bevor Sie es in einer Live-Umgebung einsetzen. Der Benutzer ist für die Einhaltung der Brokerbedingungen und Kontoregeln verantwortlich.

