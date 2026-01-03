STELLARX NEOS ULTIMATE v24.05 Asesor Experto para MetaTrader 5 (MT5). Diseñado para operar en condiciones reales de mercado con controles de riesgo estructurados y automatización basada en reglas. Información adicional Precios Precio de lanzamiento: 75 $ para las 20 primeras compras

Canal de asistencia Para obtener ayuda sobre la instalación de EA, orientación sobre la configuración y asistencia sobre el uso, póngase en contacto con el canal de asistencia oficial:

Telegram: @StellarXNeos Señal de trading en vivo Actualmente en preparación Esta descripción se proporciona como descripción general del producto y guía para el usuario. El trading implica riesgo y los resultados pueden variar.

Visión general STELLARX NEOS es un Asesor Experto de trading automatizado para MT5. El sistema está diseñado para la ejecución basada en reglas e incluye funciones de control de riesgos destinadas a ayudar a los usuarios a gestionar la exposición y el comportamiento operativo. Es adecuado para usuarios que prefieren la automatización con perfiles operativos configurables.

Aviso importante La negociación automatizada puede generar pérdidas. Los resultados de pruebas anteriores no garantizan el rendimiento futuro. Las condiciones del mercado, la liquidez, el deslizamiento, los diferenciales, la calidad de ejecución y la latencia del servidor pueden afectar a los resultados reales de las operaciones. Por favor, evalúe cuidadosamente y pruebe en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales.

Para qué está diseñado este EA STELLARX NEOS está diseñado para proporcionar un marco de ejecución automatizada en MT5. El objetivo es ofrecer un comportamiento operativo coherente: gestión de órdenes, límites de riesgo basados en perfiles y disciplina de ejecución dentro de las limitaciones de los entornos de negociación reales. El EA está diseñado para usuarios que desean un flujo de trabajo estructurado en lugar de una toma de decisiones manual en cada tick. Principios clave Automatización basada en reglas: ejecución sistemática sin intervención manual durante la operación.

Comportamiento basado en perfiles: los perfiles operativos permiten a los usuarios elegir diferentes características de riesgo.

Controles de riesgo: se incluyen salvaguardas para las limitaciones de pérdidas diarias y la protección de la renta variable.

Funciones conscientes de la ejecución: la gestión de órdenes incluye mecanismos destinados a reducir el impacto de la ejecución.

Posicionamiento transparente: sin repintado ni manipulación de los datos históricos con fines de visualización.

Características principales Comportamiento de ejecución adaptable El EA está diseñado para ajustar el comportamiento operativo en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado. Esto incluye el ritmo de ejecución y la gestión de las operaciones dentro de los límites definidos por el perfil operativo seleccionado. División de órdenes (v24.05) El AE incluye un mecanismo de división de órdenes destinado a reducir el impacto en la ejecución cuando se envían órdenes de mayor volumen. Esto puede ayudar a reducir el rechazo del corredor y mitigar la sensibilidad al deslizamiento en determinados entornos. Múltiples perfiles operativos Los usuarios pueden seleccionar entre múltiples perfiles con diferentes características de riesgo. Cada perfil define distintas restricciones para la exposición, el comportamiento de las operaciones y los controles de protección. Pérdidas diarias y protección de la renta variable El EA contiene reglas destinadas a limitar el riesgo diario y proteger el capital de la cuenta. Estos controles están diseñados para reducir la posibilidad de una exposición incontrolada durante condiciones desfavorables. Sin repintado ni manipulación El EA no se basa en el comportamiento de repintado para la visualización histórica. Está diseñado para operar sin manipular los datos históricos para presentar resultados poco realistas. Disciplina operativa Incluye controles de frecuencia de operaciones, restricciones de perfil y manejo estructurado destinados a mantener la coherencia del funcionamiento de la estrategia en diferentes condiciones del servidor.

Perfiles operativos Los perfiles difieren en límites de riesgo y comportamiento de ejecución. Los usuarios pueden elegir en función de sus preferencias personales, el tipo de cuenta o las reglas de la cuenta. El EA no pretende eludir las restricciones del broker o de la cuenta. Los usuarios son responsables de cumplir con las condiciones de su broker y de su cuenta. Perfil Posición de riesgo Descripción general TITAN-X Mayor riesgo Destinado a usuarios que aceptan una mayor exposición y variabilidad. Incluye una mayor flexibilidad operativa en comparación con otros perfiles. No recomendado para usuarios que requieren límites de riesgo conservadores. ORION-VX Equilibrado Diseñado para usuarios que buscan un enfoque más equilibrado. Se centra en un comportamiento operativo coherente con límites de exposición estructurados. ATLAS-GUARD Conservador Diseñado para restricciones de detracción más estrictas y normas de protección más estrictas. Adecuado para usuarios que dan prioridad a las características de preservación del capital y prefieren una menor exposición. Nota: Los nombres de los perfiles describen las categorías de configuración. Los resultados reales dependen de las condiciones del broker y de la configuración de la cuenta.

Ejecución y entorno Las estrategias automatizadas son sensibles a las condiciones de ejecución. Los siguientes factores pueden influir en el comportamiento en vivo: Latencia: una alta latencia puede afectar al momento de entrada/salida y puede aumentar el deslizamiento.

una alta latencia puede afectar al momento de entrada/salida y puede aumentar el deslizamiento. Diferenciales y liquidez: los diferenciales pueden aumentar durante periodos volátiles; la liquidez varía entre sesiones.

los diferenciales pueden aumentar durante periodos volátiles; la liquidez varía entre sesiones. Modelo de ejecución del broker: las reglas de procesamiento de órdenes difieren según el broker y el tipo de cuenta.

broker: las reglas de procesamiento de órdenes difieren según el broker y el tipo de cuenta. Estabilidaddel VPS: un VPS estable reduce las interrupciones y ayuda a mantener un funcionamiento consistente. Recomendación: Se recomienda un VPS para una ejecución estable. Esto no garantiza los resultados; ayuda a reducir la variabilidad operativa causada por conexiones de Internet locales inestables o interrupciones del dispositivo.

Información de Backtest (Divulgación) Las pruebas históricas se realizaron utilizando MT5 Strategy Tester con modelado Every Tick y alta calidad de datos durante un período a largo plazo (2017-2026). Las pruebas retrospectivas pueden ayudar a los usuarios a evaluar el comportamiento en condiciones históricas, pero no representan ni garantizan el rendimiento futuro. Recordatorio de las limitaciones de las pruebas retrospectivas:

Los backtests pueden no reflejar completamente la ejecución en el mundo real (deslizamientos, recotizaciones, picos de spread, colas de órdenes y liquidez variable). Los usuarios deben validar en demo y utilizar configuraciones de riesgo conservadoras cuando pasen a la ejecución real. Los resultados de las pruebas retrospectivas se proporcionan únicamente con fines de evaluación.

Guía rápida de configuración Instale el EA en MetaTrader 5 y reinicie la plataforma si es necesario. Habilite Algo Trading y confirme los permisos de auto-negociación en la configuración de MT5. Seleccione un perfil (TITAN-X / ORION-VX / ATLAS-GUARD) basado en sus preferencias de riesgo y reglas de la cuenta. Adjunte el EA a un gráfico del símbolo/marco temporal deseado (según lo configurado por la guía del producto). Utilice una cuenta demo para las pruebas iniciales para confirmar el funcionamiento bajo las condiciones de su broker. Considere VPS para un funcionamiento ininterrumpido si utiliza fondos reales. Soporte: Si necesita ayuda con la instalación o configuración, póngase en contacto con:

Telegram: @StellarXNeos

Telegram: @StellarXNeos

Plataforma y requisitos Plataforma MetaTrader 5 (sólo MT5) Instrumentos Instrumentos Forex (disponibilidad dependiente del broker) VPS Recomendado para una ejecución estable (no obligatorio) No compatible MetaTrader 4 (MT4)

Notas sobre la versión v24.05 incluye actualizaciones de gestión de ejecución. El EA puede incorporar refinamientos que mejoren la consistencia operativa, dependiendo de las condiciones del broker. Mecanismo de división de órdenes: diseñado para reducir el impacto en la ejecución de órdenes más grandes.

Ajustes operativos: mejoras en la gestión basada en perfiles y controles de estabilidad.

Actualizaciones generales de mantenimiento para mejorar la usabilidad y la coherencia en tiempo de ejecución. Nota: El comportamiento exacto depende de la configuración de la cuenta y del entorno de ejecución del corredor.

PREGUNTAS FRECUENTES ¿Garantiza este EA beneficios? No. Los resultados de las operaciones varían. El EA es una herramienta que automatiza la ejecución y aplica controles de riesgo configurados, pero no puede eliminar el riesgo de mercado. ¿Los resultados en vivo pueden diferir de las pruebas retrospectivas? Sí. Las operaciones en tiempo real se ven afectadas por los cambios en los diferenciales, el deslizamiento, la liquidez, la latencia y las reglas de ejecución del corredor. Las pruebas retrospectivas son simulaciones históricas. ¿Qué perfil debo elegir? Elija en función de su tolerancia al riesgo y las reglas de su cuenta. Los usuarios conservadores suelen preferir límites de riesgo más estrictos. Los perfiles de mayor riesgo pueden producir una mayor variabilidad y no son adecuados para todos los usuarios. ¿Es necesario un VPS? El VPS se recomienda para la estabilidad, pero no es obligatorio. Una conexión estable ayuda a reducir las interrupciones durante el funcionamiento. ¿Dónde puedo obtener asistencia para la configuración? Contacta con el canal de soporte oficial:

Telegram: @StellarXNeos

Telegram: @StellarXNeos

Divulgación de riesgos Este producto es una herramienta de trading automatizado. El comercio implica riesgos y puede no ser adecuado para todos los usuarios. Se recomienda encarecidamente una gestión adecuada del riesgo. Pruebe en una cuenta de demostración antes de implementar en entornos reales. El usuario es responsable de garantizar el cumplimiento de las condiciones del corredor y las reglas de la cuenta.

