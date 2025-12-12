EXTREME POI-Anzeige Join the telegram community for an exciting trading journey. https://t.me/automated_TLabs

Professioneller Handelsindikator für MetaTrader 5/Metatrader 4





EXTREME POI ist ein fortschrittlicher Handelsindikator für institutionelle Anleger, der auf der Grundlage des Smart Money-Konzepts hochwahrscheinliche Points of Interest (POI) identifiziert. Der Indikator kombiniert mehrere hochentwickelte Techniken, um Bereiche zu erkennen, in denen institutionelle Händler wahrscheinlich in den Markt einsteigen werden.









Funktionierende Paare

GOLD, EURUSD, GBPUSD





Hauptmerkmale





Smart Money-Konzepte Rahmen

- Orderblock-Erkennung: Identifiziert institutionelle Akkumulations- und Distributionszonen

- Fair Value Gap (FVG)-Analyse**: Erkennt Ungleichgewichte im Kursgeschehen, die Institutionen zu füllen versuchen

- Erkennung von Liquiditätsschwapps: Erkennung von Stop Hunts und Liquiditätsabschöpfungen vor Umkehrungen

- Premium/Discount-Rahmen: Richtet Einstiege an institutionellen Wertzonen aus

- Marktstruktur-Analyse: Verfolgt Trends in höheren Zeitrahmen und strukturelle Brüche





Fortschrittliches Scoring-System

Der Indikator verwendet einen hochentwickelten Multi-Faktor-Scoring-Algorithmus, um jeden POI zu bewerten:

- Ausrichtung der Marktstruktur (30%)

- Zusammenfluss der Fair Value-Lücke (20%)

- Nähe zum Liquiditätsschwung (25%)

- Analyse der Kerzenqualität (15%)

- Volumen-Bestätigung (10%)





Nur EXTREME bewertete POIs (Punktzahl ≥ 75%) generieren Signale, um die höchste Qualität der Setups zu gewährleisten.





Professionelles Dashboard

- Echtzeit-Analyse der Marktzonen (Premium/Discount/Gleichgewicht)

- Aktuelle Marktstrukturverzerrung

- Aktive POI-Verfolgung mit Live-P&L

- Gewinnrate und Leistungsmetriken

- Multi-Timeframe-Status (optional)





Signalqualitätskontrollen

- Optimierung des Einstiegszeitpunkts: Next-Bar-Entry-Simulation für realistische Ausführung

- Fibonacci OTE (Optimaler Handelseinstieg): 0,618-0,786 Retracement-Zonen

- Mitigation-Bestätigung: Wartet darauf, dass der Preis den POI verlässt und zu ihm zurückkehrt

- Sitzungs-Filter: Optionale Kill-Zone-Filterung (London/NY-Sitzungen)

- Verdrängungsqualität: Institutionelle Anforderungen an das Momentum





Visuelle Exzellenz

- Klare Signalpfeile für Kauf-/Verkaufsgelegenheiten

- Farbcodierte POI-Zonen (bullish/bearish)

- Visualisierung von Premium-/Discount-Zonen

- Rechtecke für Take Profit und Stop Loss

- Professionelles Dashboard mit dunklem Thema













Was Sie erhalten





Risiko-Management

- Automatische Stop-Loss-Platzierung unter/über dem gesamten Auftragsblock

- Dynamischer Take Profit, der auf Premium-/Discount-Zonen abzielt

- Konfigurierbare Risiko:Belohnungs-Verhältnisse (Standard 1:4)

- Konservative SL-Platzierung bei Kerzenextremen





Alarme & Benachrichtigungen

- Visuelle Pfeilsignale auf dem Chart

- Akustische Warnungen bei neuen Signalen

- Optionale Push-Benachrichtigungen

- Optionale E-Mail-Benachrichtigungen

- Journalprotokolle für Signaldetails





Anpassungen

Mehr als 50 Eingabeparameter ermöglichen die volle Kontrolle über:

- Empfindlichkeit der Strukturerkennung

- Qualitätsfilter für Orderblöcke

- FVG- und Liquiditäts-Sweep-Einstellungen

- POI-Bewertungsgewichte

- Visuelles Erscheinungsbild

- Präferenzen für Warnungen













Quellcode verfügbar





Holen Sie sich den vollständigen Quellcode für $ 50 USD (telegram: https://t.me/gloriasarpong, email: gloriasarpong224@gmail.com)

Schalten Sie den kompletten Zugang zu:

- Vollständiger MQL5-Quellcode - Verstehen Sie jede Berechnung und Logik

- Anpassungsfreiheit - Ändern Sie den Indikator genau nach Ihren Bedürfnissen

- Lernressource - Studieren Sie die Umsetzung institutioneller Handelskonzepte

- Integrationsfähig - Erstellen Sie Ihre eigenen Expert Advisors mit POI-Signalen

- Keine Einschränkungen - Verwenden Sie den Indikator in Ihren eigenen Projekten und Strategien





Der Quellcode enthält:

- Vollständiger POI-Erkennungsalgorithmus

- Implementierung eines fortgeschrittenen Scoring-Systems

- Prämien-/Diskontrahmenberechnungen

- Logik zur Erkennung von Bestellsperren und FVG

- Dashboard-Rendering-System

- Signalerzeugung und Filterlogik

- Alle Hilfsfunktionen und Dienstprogramme













Wie Sie den Quellcode erwerben können





Um den vollständigen Quellcode für diesen Indikator zu erwerben:





(telegram: https://t.me/gloriasarpong, email: gloriasarpong224@gmail.com) Kontaktieren Sie mich überfür sofortige Lieferung





Senden Sie mir einfach eine Nachricht und Sie erhalten:

1. Vollständige .mq5-Quellcode-Datei

2. Installationsanweisungen

3. Code-Dokumentation

4. Grundlegende Anpassungsanleitung





Preis: $50 USD (einmalige Zahlung)

Lieferung: sofort per E-Mail E-Mail-Lieferung

Bezahlung: Mehrere Optionen verfügbar













Indikator-Spezifikationen





- Plattform: MetaTrader 5 (MQL5)

- Typ: Chart-Indikator (Overlay)

- Puffer: 7 Indikatorpuffer

- Timeframes: unterstützte Timeframes (M5 und M15)

- Instrumente: Alle Symbole (Forex, Indizes, Rohstoffe)













Schnellstart-Anleitung





1. Installation: Kopieren Sie den Indikator in den Ordner `MQL5/Indicators`.

2. MT5 neu starten: Navigator-Panel aktualisieren

3. An den Chart anhängen: Ziehen Sie den Indikator auf den gewünschten Chart

4. Konfigurieren: Passen Sie die Eingabeparameter nach Ihren Wünschen an

5. Handelssignale: Warten Sie auf gelbe Pfeile mit akustischen Signalen





Empfohlene Einstellungen

- Zeitrahmen: m5 oder m15 für beste Signalqualität

- ExtremSchwellenwert: 75.0 (Standard - Signale von hoher Qualität)

- UsePremiumDiscount: true (entspricht dem institutionellen Rahmen)

- ShowDashboard: wahr (Überwachung der Leistungsmetriken)













Wichtige Hinweise





Haftungsausschluss

Dieser Indikator ist ein Analyseinstrument und sollte als Teil einer vollständigen Handelsstrategie verwendet werden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Achten Sie immer auf ein angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren.





Unterstützung

- Für kompilierte Indikatorprobleme: Standard MT5-Supportkanäle

- Für Quellcode-Anfragen: E-Mail: gloriasarpong224@gmail.com

- Für kundenspezifische Entwicklung: Auf Anfrage erhältlich









Warum EXTREME POI wählen?





Institutioneller Vorteil: Handeln Sie mit dem intelligenten Geld, nicht gegen es

Hohe Wahrscheinlichkeit: Nur Signale mit 75%+ Qualitätsbewertung





Vollständige Lösung: Erkennung, Filterung, Einstiegszeitpunkt und Risikomanagement

Professionelle Qualität: Geeignet für private und institutionelle Händler

Transparent: Vollständiger Quellcode zur Überprüfung und Anpassung verfügbar

Bewährte Konzepte: Basiert auf bewährten Smart Money-Prinzipien





📈 Perfekt für





- GOLD, Währungspaare -GBP/USD, EUR/USD

- Händler, die Analyse-Tools auf institutionellem Niveau suchen

- Smart Money-Konzepte für Praktiker

- Swing- und Positions-Trader

- Entwickler, die automatisierte Handelssysteme entwickeln

- Algorithmische Trader, die POI-Erkennung benötigen

- Trading-Ausbilder und Kursentwickler













Starten Sie noch heute





1. Testen Sie den Indikator - Verwenden Sie die kompilierte Version kostenlos

2. Überprüfen Sie die Qualität - Testen Sie mit Ihren Lieblingsinstrumenten

3. Kaufen Sie den Quellcode - Kontaktieren Sie uns per E-Mail, wenn Sie bereit sind

4. Anpassen - Passen Sie es an Ihren individuellen Handelsstil an









Kontakt für den Kauf des Quellcodes





💵 Preis: $50 USD

⏱️ Lieferung: Sofort





Professionelle Trader wählen Transparenz. Holen Sie sich den Quellcode und verstehen Sie wirklich, womit Sie handeln.

EXTREME POI - Rahmenwerk für intelligente Geldkonzepte



