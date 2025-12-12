Extreme POI

Join the telegram community for an exciting trading journey.  

EXTREME POI ist ein fortschrittlicher Handelsindikator für institutionelle Anleger, der auf der Grundlage des Smart Money-Konzepts hochwahrscheinliche Points of Interest (POI) identifiziert. Der Indikator kombiniert mehrere hochentwickelte Techniken, um Bereiche zu erkennen, in denen institutionelle Händler wahrscheinlich in den Markt einsteigen werden.


Funktionierende Paare
GOLD, EURUSD, GBPUSD

Hauptmerkmale

Smart Money-Konzepte Rahmen
- Orderblock-Erkennung: Identifiziert institutionelle Akkumulations- und Distributionszonen
- Fair Value Gap (FVG)-Analyse**: Erkennt Ungleichgewichte im Kursgeschehen, die Institutionen zu füllen versuchen
- Erkennung von Liquiditätsschwapps: Erkennung von Stop Hunts und Liquiditätsabschöpfungen vor Umkehrungen
- Premium/Discount-Rahmen: Richtet Einstiege an institutionellen Wertzonen aus
- Marktstruktur-Analyse: Verfolgt Trends in höheren Zeitrahmen und strukturelle Brüche

Fortschrittliches Scoring-System
Der Indikator verwendet einen hochentwickelten Multi-Faktor-Scoring-Algorithmus, um jeden POI zu bewerten:
- Ausrichtung der Marktstruktur (30%)
- Zusammenfluss der Fair Value-Lücke (20%)
- Nähe zum Liquiditätsschwung (25%)
- Analyse der Kerzenqualität (15%)
- Volumen-Bestätigung (10%)

Nur EXTREME bewertete POIs (Punktzahl ≥ 75%) generieren Signale, um die höchste Qualität der Setups zu gewährleisten.

Professionelles Dashboard
- Echtzeit-Analyse der Marktzonen (Premium/Discount/Gleichgewicht)
- Aktuelle Marktstrukturverzerrung
- Aktive POI-Verfolgung mit Live-P&L
- Gewinnrate und Leistungsmetriken
- Multi-Timeframe-Status (optional)

Signalqualitätskontrollen
- Optimierung des Einstiegszeitpunkts: Next-Bar-Entry-Simulation für realistische Ausführung
- Fibonacci OTE (Optimaler Handelseinstieg): 0,618-0,786 Retracement-Zonen
- Mitigation-Bestätigung: Wartet darauf, dass der Preis den POI verlässt und zu ihm zurückkehrt
- Sitzungs-Filter: Optionale Kill-Zone-Filterung (London/NY-Sitzungen)
- Verdrängungsqualität: Institutionelle Anforderungen an das Momentum

Visuelle Exzellenz
- Klare Signalpfeile für Kauf-/Verkaufsgelegenheiten
- Farbcodierte POI-Zonen (bullish/bearish)
- Visualisierung von Premium-/Discount-Zonen
- Rechtecke für Take Profit und Stop Loss
- Professionelles Dashboard mit dunklem Thema



Was Sie erhalten

Risiko-Management
- Automatische Stop-Loss-Platzierung unter/über dem gesamten Auftragsblock
- Dynamischer Take Profit, der auf Premium-/Discount-Zonen abzielt
- Konfigurierbare Risiko:Belohnungs-Verhältnisse (Standard 1:4)
- Konservative SL-Platzierung bei Kerzenextremen

Alarme & Benachrichtigungen
- Visuelle Pfeilsignale auf dem Chart
- Akustische Warnungen bei neuen Signalen
- Optionale Push-Benachrichtigungen
- Optionale E-Mail-Benachrichtigungen
- Journalprotokolle für Signaldetails

Anpassungen
Mehr als 50 Eingabeparameter ermöglichen die volle Kontrolle über:
- Empfindlichkeit der Strukturerkennung
- Qualitätsfilter für Orderblöcke
- FVG- und Liquiditäts-Sweep-Einstellungen
- POI-Bewertungsgewichte
- Visuelles Erscheinungsbild
- Präferenzen für Warnungen



Quellcode verfügbar

Holen Sie sich den vollständigen Quellcode für $ 50 USD (telegram: https://t.me/gloriasarpong, email: gloriasarpong224@gmail.com)
Schalten Sie den kompletten Zugang zu:
- Vollständiger MQL5-Quellcode - Verstehen Sie jede Berechnung und Logik
- Anpassungsfreiheit - Ändern Sie den Indikator genau nach Ihren Bedürfnissen
- Lernressource - Studieren Sie die Umsetzung institutioneller Handelskonzepte
- Integrationsfähig - Erstellen Sie Ihre eigenen Expert Advisors mit POI-Signalen
- Keine Einschränkungen - Verwenden Sie den Indikator in Ihren eigenen Projekten und Strategien

Der Quellcode enthält:
- Vollständiger POI-Erkennungsalgorithmus
- Implementierung eines fortgeschrittenen Scoring-Systems
- Prämien-/Diskontrahmenberechnungen
- Logik zur Erkennung von Bestellsperren und FVG
- Dashboard-Rendering-System
- Signalerzeugung und Filterlogik
- Alle Hilfsfunktionen und Dienstprogramme



Wie Sie den Quellcode erwerben können

Um den vollständigen Quellcode für diesen Indikator zu erwerben:

Kontaktieren Sie mich über (telegram: https://t.me/gloriasarpong, email: gloriasarpong224@gmail.com) für sofortige Lieferung

Senden Sie mir einfach eine Nachricht und Sie erhalten:
1. Vollständige .mq5-Quellcode-Datei
2. Installationsanweisungen
3. Code-Dokumentation
4. Grundlegende Anpassungsanleitung

Preis: $50 USD (einmalige Zahlung)
Lieferung: sofort per E-Mail E-Mail-Lieferung
Bezahlung: Mehrere Optionen verfügbar



Indikator-Spezifikationen

- Plattform: MetaTrader 5 (MQL5)
- Typ: Chart-Indikator (Overlay)
- Puffer: 7 Indikatorpuffer
- Timeframes: unterstützte Timeframes (M5 und M15)
- Instrumente: Alle Symbole (Forex, Indizes, Rohstoffe)
- Quellcode: Separat erhältlich ($50) (telegram: https://t.me/gloriasarpong, email: gloriasarpong224@gmail.com )



Schnellstart-Anleitung

1. Installation: Kopieren Sie den Indikator in den Ordner `MQL5/Indicators`.
2. MT5 neu starten: Navigator-Panel aktualisieren
3. An den Chart anhängen: Ziehen Sie den Indikator auf den gewünschten Chart
4. Konfigurieren: Passen Sie die Eingabeparameter nach Ihren Wünschen an
5. Handelssignale: Warten Sie auf gelbe Pfeile mit akustischen Signalen

Empfohlene Einstellungen
- Zeitrahmen: m5 oder m15 für beste Signalqualität
- ExtremSchwellenwert: 75.0 (Standard - Signale von hoher Qualität)
- UsePremiumDiscount: true (entspricht dem institutionellen Rahmen)
- ShowDashboard: wahr (Überwachung der Leistungsmetriken)



Wichtige Hinweise

Haftungsausschluss
Dieser Indikator ist ein Analyseinstrument und sollte als Teil einer vollständigen Handelsstrategie verwendet werden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Achten Sie immer auf ein angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren.

Unterstützung
- Für kompilierte Indikatorprobleme: Standard MT5-Supportkanäle
- Für Quellcode-Anfragen: E-Mail: gloriasarpong224@gmail.com
- Für kundenspezifische Entwicklung: Auf Anfrage erhältlich


Warum EXTREME POI wählen?

Institutioneller Vorteil: Handeln Sie mit dem intelligenten Geld, nicht gegen es
Hohe Wahrscheinlichkeit: Nur Signale mit 75%+ Qualitätsbewertung

Vollständige Lösung: Erkennung, Filterung, Einstiegszeitpunkt und Risikomanagement
Professionelle Qualität: Geeignet für private und institutionelle Händler
Transparent: Vollständiger Quellcode zur Überprüfung und Anpassung verfügbar
Bewährte Konzepte: Basiert auf bewährten Smart Money-Prinzipien

📈 Perfekt für

- GOLD, Währungspaare -GBP/USD, EUR/USD

- Händler, die Analyse-Tools auf institutionellem Niveau suchen
- Smart Money-Konzepte für Praktiker
- Swing- und Positions-Trader
- Entwickler, die automatisierte Handelssysteme entwickeln
- Algorithmische Trader, die POI-Erkennung benötigen
- Trading-Ausbilder und Kursentwickler



Starten Sie noch heute

1. Testen Sie den Indikator - Verwenden Sie die kompilierte Version kostenlos
2. Überprüfen Sie die Qualität - Testen Sie mit Ihren Lieblingsinstrumenten
3. Kaufen Sie den Quellcode - Kontaktieren Sie uns per E-Mail, wenn Sie bereit sind
4. Anpassen - Passen Sie es an Ihren individuellen Handelsstil an


Kontakt für den Kauf des Quellcodes

📱 Telegramm: https://t.me/gloriasarpong, E-Mail: gloriasarpong224@gmail.com
💵 Preis: $50 USD
⏱️ Lieferung: Sofort

Professionelle Trader wählen Transparenz. Holen Sie sich den Quellcode und verstehen Sie wirklich, womit Sie handeln.

EXTREME POI - Rahmenwerk für intelligente Geldkonzepte

Bewertungen 1
Findolin
1900
Findolin 2025.12.16 11:57 
 

Geniale Idee! Danke! Ist diese Version hier für alle Assets einsatzfähig oder muss man den Quellcode erwerben?

Gloria Sarpong
1538
Antwort vom Entwickler Gloria Sarpong 2025.12.16 12:42
Diese Version ist bereit für Forex-Paare wie EUR/USD und GBP/USD sowie für Gold. Sie müssen den Quellcode nicht kaufen, um sie zu nutzen; er ist optional. Sie würden den Quellcode nur erwerben, wenn Sie das Produkt vollständig besitzen möchten.
Antwort auf eine Rezension