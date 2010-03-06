True Anti Spikes
- Indikatoren
- Gloria Sarpong
- Version: 1.0
ECHTES ANTI-SPIKE-DERIVAT
Find the user manual here, as well as settings fro boom 1000, crash 500, crash 1000
Professioneller Indikator zur Erkennung von Umschwüngen
Fortschrittliches Multi-Timeframe Reversal Detection System für Boom & Crash Indizes
Laden Sie hier das Benutzerhandbuch des Produkts herunter:
WAS IST TRUE ANTI-SPIKES?
True Anti-Spikes ist ein präzisionsgefertigter Umkehrindikator, der speziell für synthetische Boom- und Crash-Indizes entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Trendfolge-Indikatoren identifiziert dieses System hochwahrscheinliche Umkehrgelegenheiten durch die Analyse von Divergenzen in mehreren Zeitrahmen und Verschiebungen der Marktstruktur.
Wenn sich der Markt auf M5 in eine Richtung bewegt, aber auf M15 entgegengesetzte Signale zeigt, ist das Ihr Umkehr-Setup - und True Anti-Spikes fängt es perfekt ein.
Quellcode verfügbar
Holen Sie sich den vollständigen Quellcode für $75 USD
E-Mail: gloriasarpong224@gmail.com)
Schalten Sie den kompletten Zugang frei zu:
- Vollständiger MQL5-Quellcode - Verstehen Sie jede Berechnung und Logik
- Anpassungsfreiheit - Ändern Sie den Indikator genau nach Ihren Bedürfnissen
- Lernressource - Studieren Sie die Umsetzung institutioneller Handelskonzepte
- Integrationsfähig - Erstellen Sie Ihre eigenen Expert Advisors mit POI-Signalen
- Keine Einschränkungen - Verwenden Sie den Indikator in Ihren eigenen Projekten und Strategien
SCHLÜSSEL-FEATURES
Intelligente Reversal-Erkennung
Analyse mehrerer Zeitrahmen (M5 + M15)
Einstieg auf dem M1-Zeitrahmen
Erkennt Divergenzen zwischen Timeframes für Reversal-Setups
Nicht nachmalende Signale (was Sie im Backtest sehen = was Sie live erhalten)
Saubere BUY/SELL-Pfeilsignale nur bei geschlossenen Bars
Intelligentes TP/SL-System
Risiko: Belohnungs-Verhältnis: Konfigurierbar (Standard 2:1)
Dynamischer Stop Loss: Basierend auf ATR oder SuperTrend
Visuelle TP/SL-Zonen: Farbkodierte Rechtecke zeigen Risiko/Ertrag
Automatische Handelsverfolgung: Überwacht alle Signale, bis TP oder SL erreicht sind
Cyberpunk Reversal Command Center Dashboard
Anzeige der Marktinformationen in Echtzeit:
M5 Trend-Status: BULLISCH / BÄRISCH / NEUTRAL
M15 Trend-Status: HAUSSE/BAISSE/NEUTRAL
Umkehr-Setup: ALIGNED wenn Divergenz entdeckt
Marktregime: Aktueller Marktstatus (Umkehrzone, Aktiver Markt, Schwankung, Warten auf Setup)
Sauberes, professionelles Cyberpunk-Design mit neonblauen Akzenten
Fortgeschrittenes Alarmsystem
Nur Signalwarnungen: Kein Spam durch TP/SL-Treffer
Eine Warnung pro Signal: Intelligente Vermeidung von Duplikaten
Akustische Warnungen: Optionale Sound-Benachrichtigungen
Push-Benachrichtigungen: Mobile Benachrichtigungen werden unterstützt
Anpassbar: Wählen Sie Alarmmodus und Ton
WIE ES FUNKTIONIERT
True Anti-Spikes kombiniert mehrere technische Filter, um hochwertige Umkehr-Setups zu identifizieren:
Stochastik & RSI-Divergenz: Erkennt Momentum-Verschiebungen
Multi-Timeframe-Trendanalyse: M5 vs. M15 Bestätigung
Das Pfeil-Signal erscheint auf dem M1-Zeitrahmen.
SuperTrend-Filter: Stellt sicher, dass der Preis auf der richtigen Seite ist
Unterstützung/Widerstand Validierung: Bestätigung der Preisstruktur
ATR-Volatilitätsprüfung: Stellt sicher, dass die Bewegung für einen Gewinn ausreicht
Signale erscheinen NUR, wenn alle Bedingungen übereinstimmen - dies eliminiert Rauschen und konzentriert sich auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit.
DASHBOARD-FUNKTIONEN
Das Reversal Detection Command Center gibt Ihnen sofortigen Einblick in den Markt:
Symbol-Anzeige: Aktuelles Paar/Index
M5/M15-Trends: Live-Zeitrahmenanalyse mit Farbkodierung
Ausrichtungs-Status: Zeigt an, wenn die Umkehrbedingungen erfüllt sind ( ALIGNED)
Marktregime:
REVERSAL ZONE - Aktive Umkehrtrades
ACTIVE MARKET - Mehrere Signale erkannt
RANGING - Normale Bedingungen
AWAITING SETUP - Noch keine Signale
Kompaktes Design: 320x230px - macht Ihren Chart nicht unübersichtlich
Professionelles Styling: Dunkles Cyberpunk-Thema mit Neon-Akzenten
VISUELLE ELEMENTE
Saubere Chart-Anzeige
KAUFEN Sie Pfeile: Dodger Blue (unter dem Preis)
SELL Pfeile: Karminrot (über dem Preis)
TP-Zonen: Dunkelgrüne Rechtecke (Gewinnziel)
SL-Zonen: Kastanienbraune Rechtecke (Stop Loss)
SuperTrend-Linie: Ausgeblendet (wird berechnet, aber bei sauberen Charts nicht angezeigt)
Optimierte Leistung
Maximale TP/SL-Zonen konfigurierbar
Dashboard-Updates werden während des Backtestings gedrosselt (10x schneller)
Intelligentes Speichermanagement
Minimale CPU-Nutzung
ANPASSUNGSOPTIONEN
Signal-Einstellungen
Eagle Power Zeitraum
Hunt-Beschleunigung
Schwellenwerte für Kauf/Verkauf
Richtungsstärke MA
Wendepunkt-Filter
Kanalbreiten-Faktor
SuperTrend-Filter
Perioden (Voreinstellung: 25)
Multiplikator (Standardwert: 22)
TP/SL-Konfiguration
Risiko:Rendite-Verhältnis (Voreinstellung: 2,0)
SL-Multiplikator (ATR-basiert)
SuperTrend für SL verwenden (umschaltbar)
TP/SL-Zonen anzeigen/ausblenden
Zonen-Farben
Maximal anzuzeigende Zonen
Dashboard-Einstellungen
Dashboard ein-/ausblenden
Position (Eckplatzierung)
X/Y-Abstand
Hintergrundfarbe
Farbe der Umrandung
Textfarbe
Akzentfarbe
Warnungen
Akustische Warnungen (ein/aus)
Push-Benachrichtigungen (ein/aus)
Anzuzeigende historische Tage (Standard: 3650 = 10 Jahre)
FÜR WEN IST DIES GEEIGNET?
Boom & Crash Trader, die nach Reversal Setups suchen
Counter-Trend Trader, die gegen das Momentum handeln
Multi-Timeframe-Analysten, die M5/M15-Divergenzen nutzen
Systematische Trader, die regelbasierte Signale wünschen
Visuelle Trader, die saubere, professionelle Dashboards schätzen
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Plattform: Meta Trader 5
Märkte: Boom 500, Boom 1000, Crash 500, Crash 1000 (optimiert für Synthetics)
Zeitrahmen: Funktioniert auf allen Zeitfenstern (optimiert für M1/M5-Charts)
Indikator-Typ: Nicht-nachzeichnender Pfeilindikator mit Dashboard
Puffer: 10 (2 Signalpuffer + 8 Berechnungspuffer)
Aktualisierungen: In Echtzeit beim Schließen eines neuen Balkens
Verlauf: Zeigt bis zu 10 Jahre an historischen Signalen an
ERSTE SCHRITTE
An Chart anhängen: Ziehen Sie den Indikator auf Ihren Boom/Crash-Chart
Einstellungen konfigurieren: TP/SL und Alarmeinstellungen anpassen
Warten Sie auf Signale: Blaue Pfeile (BUY) oder rote Pfeile (SELL)
Dashboard überprüfen: Überprüfen Sie den M5/M15-Ausrichtungsstatus
Handeln Sie das Setup: Befolgen Sie TP/SL-Zonen für das Risikomanagement
WAS IST DER UNTERSCHIED?
Nicht-Neubildung: Signale verschwinden nie, nachdem sie entstanden sind
Multi-Timeframe: Kombiniert M5 + M15 zur Bestätigung
Visuelle Klarheit: Ein übersichtliches Dashboard zeigt genau, was passiert
Intelligente Warnungen: Benachrichtigt nur bei tatsächlichen Signalen, nicht bei Rauschen
Professionelles Design: Institutionelle Cyberpunk-Benutzeroberfläche
Verfolgte Leistung: Sehen Sie genau, wo TP/SL in der Vergangenheit getroffen haben
BONUS-FEATURES
Permanente TP/SL-Zonen: Historische Zonen bleiben zur Analyse im Chart erhalten
Verfolgung der Handelshistorie: Vollständige Aufzeichnung aller Signale und Ergebnisse
Pulsierender Status-Indikator: Grüner Punkt zeigt an, dass das System aktiv ist
Automatische Bereinigung: Dashboard löscht sich selbst, wenn der Indikator gelöscht wird
Optimiertes Backtesting: 10x schneller als typische Indikatoren
UNTERSTÜTZUNG
Für Fragen, Anpassungswünsche oder Support:
Mql5
E-Mail: gloriasarpong224@gmail.com
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Handel mit synthetischen Indizes ist mit einem hohen Risiko verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Wenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement an und riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren. Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung Ihrer Handelsentscheidungen - er garantiert keine Gewinne.
SCHLIESSEN SIE SICH TAUSENDEN VON CLEVEREN UMKEHRHÄNDLERN AN
Hören Sie auf, Trends nachzujagen. Fangen Sie an, Umkehrungen zu erkennen.
Laden Sie TRUE ANTI-SPIKES noch heute herunter und handeln Sie mit Präzision.