True Anti Spikes

ECHTES ANTI-SPIKE-DERIVAT


Find the user manual here, as well as settings fro boom 1000, crash 500, crash 1000

https://t.me/automated_TLabs



Professioneller Indikator zur Erkennung von Umschwüngen
Fortschrittliches Multi-Timeframe Reversal Detection System für Boom & Crash Indizes


Laden Sie hier das Benutzerhandbuch des Produkts herunter:


WAS IST TRUE ANTI-SPIKES?
True Anti-Spikes ist ein präzisionsgefertigter Umkehrindikator, der speziell für synthetische Boom- und Crash-Indizes entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Trendfolge-Indikatoren identifiziert dieses System hochwahrscheinliche Umkehrgelegenheiten durch die Analyse von Divergenzen in mehreren Zeitrahmen und Verschiebungen der Marktstruktur.

Wenn sich der Markt auf M5 in eine Richtung bewegt, aber auf M15 entgegengesetzte Signale zeigt, ist das Ihr Umkehr-Setup - und True Anti-Spikes fängt es perfekt ein.

Quellcode verfügbar

Holen Sie sich den vollständigen Quellcode für $75 USD
E-Mail: gloriasarpong224@gmail.com)
Schalten Sie den kompletten Zugang frei zu:
- Vollständiger MQL5-Quellcode - Verstehen Sie jede Berechnung und Logik
- Anpassungsfreiheit - Ändern Sie den Indikator genau nach Ihren Bedürfnissen
- Lernressource - Studieren Sie die Umsetzung institutioneller Handelskonzepte
- Integrationsfähig - Erstellen Sie Ihre eigenen Expert Advisors mit POI-Signalen
- Keine Einschränkungen - Verwenden Sie den Indikator in Ihren eigenen Projekten und Strategien


SCHLÜSSEL-FEATURES
Intelligente Reversal-Erkennung
Analyse mehrerer Zeitrahmen (M5 + M15)
Einstieg auf dem M1-Zeitrahmen
Erkennt Divergenzen zwischen Timeframes für Reversal-Setups
Nicht nachmalende Signale (was Sie im Backtest sehen = was Sie live erhalten)
Saubere BUY/SELL-Pfeilsignale nur bei geschlossenen Bars
Intelligentes TP/SL-System
Risiko: Belohnungs-Verhältnis: Konfigurierbar (Standard 2:1)
Dynamischer Stop Loss: Basierend auf ATR oder SuperTrend
Visuelle TP/SL-Zonen: Farbkodierte Rechtecke zeigen Risiko/Ertrag
Automatische Handelsverfolgung: Überwacht alle Signale, bis TP oder SL erreicht sind
Cyberpunk Reversal Command Center Dashboard
Anzeige der Marktinformationen in Echtzeit:

M5 Trend-Status: BULLISCH / BÄRISCH / NEUTRAL
M15 Trend-Status: HAUSSE/BAISSE/NEUTRAL
Umkehr-Setup: ALIGNED wenn Divergenz entdeckt
Marktregime: Aktueller Marktstatus (Umkehrzone, Aktiver Markt, Schwankung, Warten auf Setup)
Sauberes, professionelles Cyberpunk-Design mit neonblauen Akzenten
Fortgeschrittenes Alarmsystem
Nur Signalwarnungen: Kein Spam durch TP/SL-Treffer
Eine Warnung pro Signal: Intelligente Vermeidung von Duplikaten
Akustische Warnungen: Optionale Sound-Benachrichtigungen
Push-Benachrichtigungen: Mobile Benachrichtigungen werden unterstützt
Anpassbar: Wählen Sie Alarmmodus und Ton

Holen Sie sich den vollständigen Quellcode für $75 USD
E-Mail: gloriasarpong224@gmail.com)

WIE ES FUNKTIONIERT
True Anti-Spikes kombiniert mehrere technische Filter, um hochwertige Umkehr-Setups zu identifizieren:

Stochastik & RSI-Divergenz: Erkennt Momentum-Verschiebungen
Multi-Timeframe-Trendanalyse: M5 vs. M15 Bestätigung
Das Pfeil-Signal erscheint auf dem M1-Zeitrahmen.
SuperTrend-Filter: Stellt sicher, dass der Preis auf der richtigen Seite ist
Unterstützung/Widerstand Validierung: Bestätigung der Preisstruktur
ATR-Volatilitätsprüfung: Stellt sicher, dass die Bewegung für einen Gewinn ausreicht
Signale erscheinen NUR, wenn alle Bedingungen übereinstimmen - dies eliminiert Rauschen und konzentriert sich auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit.

DASHBOARD-FUNKTIONEN
Das Reversal Detection Command Center gibt Ihnen sofortigen Einblick in den Markt:

Symbol-Anzeige: Aktuelles Paar/Index
M5/M15-Trends: Live-Zeitrahmenanalyse mit Farbkodierung
Ausrichtungs-Status: Zeigt an, wenn die Umkehrbedingungen erfüllt sind ( ALIGNED)
Marktregime:
REVERSAL ZONE - Aktive Umkehrtrades
ACTIVE MARKET - Mehrere Signale erkannt
RANGING - Normale Bedingungen
AWAITING SETUP - Noch keine Signale
Kompaktes Design: 320x230px - macht Ihren Chart nicht unübersichtlich
Professionelles Styling: Dunkles Cyberpunk-Thema mit Neon-Akzenten

VISUELLE ELEMENTE
Saubere Chart-Anzeige
KAUFEN Sie Pfeile: Dodger Blue (unter dem Preis)
SELL Pfeile: Karminrot (über dem Preis)
TP-Zonen: Dunkelgrüne Rechtecke (Gewinnziel)
SL-Zonen: Kastanienbraune Rechtecke (Stop Loss)

SuperTrend-Linie: Ausgeblendet (wird berechnet, aber bei sauberen Charts nicht angezeigt)
Optimierte Leistung
Maximale TP/SL-Zonen konfigurierbar
Dashboard-Updates werden während des Backtestings gedrosselt (10x schneller)
Intelligentes Speichermanagement
Minimale CPU-Nutzung

Erhalten Sie den vollständigen Quellcode für $75 USD
E-Mail: gloriasarpong224@gmail.com

ANPASSUNGSOPTIONEN
Signal-Einstellungen
Eagle Power Zeitraum
Hunt-Beschleunigung
Schwellenwerte für Kauf/Verkauf
Richtungsstärke MA
Wendepunkt-Filter
Kanalbreiten-Faktor
SuperTrend-Filter
Perioden (Voreinstellung: 25)
Multiplikator (Standardwert: 22)
TP/SL-Konfiguration
Risiko:Rendite-Verhältnis (Voreinstellung: 2,0)
SL-Multiplikator (ATR-basiert)
SuperTrend für SL verwenden (umschaltbar)
TP/SL-Zonen anzeigen/ausblenden
Zonen-Farben
Maximal anzuzeigende Zonen
Dashboard-Einstellungen
Dashboard ein-/ausblenden
Position (Eckplatzierung)
X/Y-Abstand
Hintergrundfarbe
Farbe der Umrandung
Textfarbe
Akzentfarbe
Warnungen
Akustische Warnungen (ein/aus)
Push-Benachrichtigungen (ein/aus)
Anzuzeigende historische Tage (Standard: 3650 = 10 Jahre)

FÜR WEN IST DIES GEEIGNET?
Boom & Crash Trader, die nach Reversal Setups suchen
Counter-Trend Trader, die gegen das Momentum handeln
Multi-Timeframe-Analysten, die M5/M15-Divergenzen nutzen
Systematische Trader, die regelbasierte Signale wünschen
Visuelle Trader, die saubere, professionelle Dashboards schätzen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Plattform: Meta Trader 5
Märkte: Boom 500, Boom 1000, Crash 500, Crash 1000 (optimiert für Synthetics)
Zeitrahmen: Funktioniert auf allen Zeitfenstern (optimiert für M1/M5-Charts)
Indikator-Typ: Nicht-nachzeichnender Pfeilindikator mit Dashboard
Puffer: 10 (2 Signalpuffer + 8 Berechnungspuffer)
Aktualisierungen: In Echtzeit beim Schließen eines neuen Balkens
Verlauf: Zeigt bis zu 10 Jahre an historischen Signalen an

ERSTE SCHRITTE
An Chart anhängen: Ziehen Sie den Indikator auf Ihren Boom/Crash-Chart
Einstellungen konfigurieren: TP/SL und Alarmeinstellungen anpassen
Warten Sie auf Signale: Blaue Pfeile (BUY) oder rote Pfeile (SELL)
Dashboard überprüfen: Überprüfen Sie den M5/M15-Ausrichtungsstatus
Handeln Sie das Setup: Befolgen Sie TP/SL-Zonen für das Risikomanagement

WAS IST DER UNTERSCHIED?
Nicht-Neubildung: Signale verschwinden nie, nachdem sie entstanden sind
Multi-Timeframe: Kombiniert M5 + M15 zur Bestätigung
Visuelle Klarheit: Ein übersichtliches Dashboard zeigt genau, was passiert
Intelligente Warnungen: Benachrichtigt nur bei tatsächlichen Signalen, nicht bei Rauschen
Professionelles Design: Institutionelle Cyberpunk-Benutzeroberfläche
Verfolgte Leistung: Sehen Sie genau, wo TP/SL in der Vergangenheit getroffen haben

BONUS-FEATURES
Permanente TP/SL-Zonen: Historische Zonen bleiben zur Analyse im Chart erhalten
Verfolgung der Handelshistorie: Vollständige Aufzeichnung aller Signale und Ergebnisse
Pulsierender Status-Indikator: Grüner Punkt zeigt an, dass das System aktiv ist
Automatische Bereinigung: Dashboard löscht sich selbst, wenn der Indikator gelöscht wird
Optimiertes Backtesting: 10x schneller als typische Indikatoren

UNTERSTÜTZUNG
Für Fragen, Anpassungswünsche oder Support:

Mql5
E-Mail: gloriasarpong224@gmail.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Handel mit synthetischen Indizes ist mit einem hohen Risiko verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Wenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement an und riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren. Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung Ihrer Handelsentscheidungen - er garantiert keine Gewinne.

SCHLIESSEN SIE SICH TAUSENDEN VON CLEVEREN UMKEHRHÄNDLERN AN
Hören Sie auf, Trends nachzujagen. Fangen Sie an, Umkehrungen zu erkennen.

Laden Sie TRUE ANTI-SPIKES noch heute herunter und handeln Sie mit Präzision.

Empfohlene Produkte
LT Super Trend
Sie Samuel Roland Youl
4.93 (14)
Indikatoren
Der Super Trend Indikator ist ein beliebtes technisches Analysewerkzeug, das von Händlern verwendet wird, um die Richtung eines Trends und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt zu identifizieren. Es handelt sich um einen Trendfolge-Indikator, der Signale auf Basis der Preisbewegung und Volatilität liefert. Der Super Trend Indikator besteht aus zwei Linien - eine zeigt den bullishen Trend an (in der Regel grün gefärbt) und die andere den bearishen Trend (in der Regel rot gefärbt).
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Multi Timeframe Trend Agreement Arrow
Loemiro Boholts Busis
Indikatoren
Der ultimative Signalfilter. Erhalten Sie klare, nicht nachmalende Pfeile nur dann, wenn der Trend auf den Zeitrahmen M1, M5, M15 und H1 vollständig ausgerichtet ist, was ein starkes Momentum für Scalping oder kurzfristige Trades bestätigt. Vollständige Produktbeschreibung Nicht-umkehrende Pfeile: Erstellt mit präzisen Schlusskursdaten ( rates_total - 1 und iBarShift ), die sicherstellen, dass die Signale endgültig sind und sich niemals verschieben oder verschwinden, nachdem der Balken geschl
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indikatoren
Der Indikator basiert auf der Methodik von Robert Miner, die er in seinem Buch "High probability trading strategies" beschrieben hat, und zeigt Signale zusammen mit dem Momentum von 2 Zeitrahmen an. Ein Stochastik-Oszillator wird als Momentum-Indikator verwendet. Die Einstellungen sprechen für sich selbst Periode_1 ist der aktuelle Zeitrahmen, 'current' period_2 wird angezeigt - der übergeordnete Zeitrahmen ist 4 oder 5 Mal größer als der aktuelle Zeitrahmen. Wenn der aktuelle Zeitrahmen beisp
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indikatoren
Spike Catch Pro 22:03 Neuerungen Erweiterte Engine für die Suche nach Handelseinträgen in allen Boom- und Crash-Paaren (300, 500 und 1000) Programmierte Strategien Verbesserungen Mx_Spikes (um Mxd,Mxc und Mxe zu kombinieren), Tx_Spikes, RegularSpikes, Litho_System, Dx_System, Md_System, MaCross, Omx_Entry(OP), Atx1_Spikes(OP), Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) Wir haben einen Pfeil zur Strategieidentifikation hinzugefügt, der auch beim visuellen manuellen Backtesting der enthaltenen Strategie
FREE
Fibonacci Trend Indicator
Vinoth Durairaj Durairaj
Indikatoren
Fibonacci-Trend-Indikator für MT5 Unlock the power of Fibonacci analysis on your MetaTrader 5 charts! Unser Fibonacci-Trend-Indikator stellt automatisch dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dar, damit Sie Trends, Umkehrungen und Ausbruchsmöglichkeiten auf einen Blick erkennen können. Eigenschaften & Vorteile Automatische Fibonacci-Levels Zeigt sofort sieben wichtige Fibonacci-Retracement-Levels an, die auf den höchsten und niedrigsten Kursen des von Ihnen gewählten Rückblickzeitra
FREE
Revolution martingale
Yaroslav Varankin
5 (3)
Indikatoren
Revolution Martingale ist ein Indikator, der für den Handel mit binären Optionen auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Merkmale: M5-Zeitrahmen: Es wird empfohlen, den Indikator für den optimalen Handel auf dem M5-Zeitrahmen zu verwenden. Handelseinstieg: Trades sollten nur bei der ersten Kerze nach dem Erscheinen eines Signals eröffnet werden. Signale: Eine blaue Raute zeigt eine Kaufgelegenheit für eine Aufwärtsbewegung an, während eine rote Raute eine Kaufgelegenheit für eine Abwärtsbewegun
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indikatoren
SUPERTREND; Es ist ein Trendfolgeindikator, der auf dem von Olivier Seban erstellten SuperTrend ATR basiert. Es kann verwendet werden, um Änderungen in der Trendrichtung zu erkennen und Stopps zu lokalisieren. Wenn der Preis unter die Indikatorkurve fällt, wird er rot und zeigt einen Abwärtstrend an. Wenn sich der Preis dagegen über die Kurve bewegt, wird der Indikator grün und zeigt einen Aufwärtstrend an. Wie andere Indikatoren funktioniert es gut auf SuperTrend, wenn es in Verbindung mit ande
FREE
Reversal Candles MT5
Nguyen Thanh Cong
4.83 (6)
Indikatoren
Einführung Reversal Candles ist ein hochmoderner, nicht nachzeichnender Forex-Indikator , der durch eine ausgeklügelte Kombination von Signalen Kursumkehrungen mit bemerkenswerter Genauigkeit vorhersagen kann. Signal Kaufen, wenn die letzte geschlossene Kerze eine dunklere Farbe hat (anpassbar) und ein Aufwärtspfeil darunter angezeigt wird Verkaufen, wenn die letzte geschlossene Kerze eine dunklere Farbe hat (anpassbar) und ein Abwärtspfeil über ihr angezeigt wird
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indikatoren
ATR Plus ist eine verbesserte Version der klassischen ATR, die nicht nur die Volatilität selbst, sondern auch die Richtungsenergie des Marktes anzeigt. Der Indikator wandelt die ATR in einen normalisierten Oszillator (0-100) um, so dass Sie klar sehen können: wer den Markt dominiert - Käufer oder Verkäufer wann ein Trend beginnt wenn ein Trend an Stärke verliert wenn sich der Markt in eine Spanne bewegt wenn die Volatilität Erschöpfungszonen erreicht ATR Plus eignet sich perfekt für Momentum-, T
FREE
ThreeM Quantum Tunneling
Nguyen Duc Quy
3.6 (10)
Indikatoren
Es gibt eine Wissenschaft namens Quantitative Finance, die es ermöglicht, die Preisbildungsmodelle für Finanzderivate mit den Methoden der theoretischen und mathematischen Physik zu untersuchen. Kürzlich stieß ich auf ein Papier, in dem ein neuer Indikator für die technische Analyse beschrieben wird, der Ideen aus der Quantenphysik kombiniert und in die Finanzwelt einbringt. Ich interessierte mich dafür und beschloss, zu lehren, wie man Indikatoren, die auf einer wissenschaftlichen Arbeit basier
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein Zero-Lag-Indikator und zeigt die Stärke der Trendänderung an. True Trend Oscillator Pro funktioniert am besten in Kombination mit True Trend Moving Average Pro, der den genauen Trend anzeigt. Der Oszillatorwert ist die exakte Preisänderung in der gegebenen Trendrichtung. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 Wenn Sie den Eingabeparameter PERIOD auf 1 setzen, wird dieser Indikator zu einem Scharfschützen für binäre Optionen. Die
FREE
SuperTrend for MT5
Ulises Calderon Bautista
4.83 (6)
Indikatoren
Der beliebte "SuperTrend" Indikator ist ein technisches Analysetool, das hilft, die Richtung eines Trends und mögliche Ein- oder Ausstiegspunkte auf den Finanzmärkten zu identifizieren. Der Indikator basiert auf der Average True Range (ATR), die die Marktvolatilität basierend auf Preisspannen misst. Er ist auf anderen Plattformen kostenlos verfügbar, und hier sollte keine Ausnahme gemacht werden! Er wird in der Regel auf drei Arten verwendet: Um den aktuellen Trend zu identifizieren: Wenn der Pr
FREE
Supports And Resistances Lines
Francisco Gomes Da Silva
4.66 (44)
Indikatoren
Indikator für Unterstützungs- und Widerstandszonen MT5 Dieser Indikator kann Hochs und Tiefs automatisch erkennen. Dieser Unterstützungs- und Widerstandsindikator erstellt Unterstützungslinien und Widerstandslinien basierend auf Hochs und Tiefs. wie man Unterstützungs- und Widerstandslinien erstellt. Dies ist ein Indikator, um automatische Unterstützungs- und Widerstandslinien zu erstellen. wie man das Unterstützungsniveau mit dem Indikator findet. Dieser Indikator findet automatisch Hochs und T
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
FREE
High Trend Lite MT5
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator High Trend Lite überwacht 5 Symbole in bis zu 3 Zeitfenstern gleichzeitig und berechnet die Stärke ihrer Signale. Der Indikator benachrichtigt Sie, wenn ein Signal in verschiedenen Zeitrahmen gleich stark ist. Der Indikator kann dies von nur einem Chart aus tun. High Trend Lite ist also ein Multicurrency- und Multitimeframe-Indikator. Mit High Trend Pro , das unter diesem Link erhältlich ist, haben Sie eine unbegrenzte Anzahl von Symbolen, 4 Zeitrahmen, ein farbiges Diagramm des pr
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.83 (35)
Indikatoren
Metatrader 5 Version des berühmten Andre Machado's Tabajara Indikators. Wenn Sie Andre Machado's Technische Analyse nicht kennen, brauchen Sie diesen Indikator nicht... Für diejenigen, die ihn brauchen, und für die vielen befreundeten Trader, die um diese Portierung von anderen Plattformen gebeten haben, hier ist er... FEATURES 8-periodischer gleitender Durchschnitt 20-Perioden Gleitender Durchschnitt 50-periodischer gleitender Durchschnitt 200-periodischer gleitender Durchschnitt Farbige Kerze
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
SuperTrend TV
Tran Nhat Minh
5 (2)
Indikatoren
Original Supertrend-Indikator in der Tradingview-Plattform. Indikator-Typ: Preis-Aktions-Indikator Einführung: Der Supertrend-Indikator - Verbesserung Ihrer Trendanalyse. Wenn Sie noch keinen Supertrend-Indikator mit guter Grafik auf der MQL5-Plattform gefunden haben, ist dies der richtige Indikator für Sie. Überblick: Der Supertrend-Indikator ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Händlern wertvolle Einblicke in die aktuellen und historischen Trends der Finanzmärkte bietet. Er dient als wertvo
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
Indikatoren
Willkommen zu unserem   Preiswellenmuster   MT5 – (ABCD-Muster) – Das ABCD-Muster ist ein leistungsstarkes und weit verbreitetes Handelsmuster in der Welt der technischen Analyse. Es handelt sich um ein harmonisches Preismuster, das Händler nutzen, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Markt zu identifizieren. Mit dem ABCD-Muster können Händler potenzielle Preisbewegungen vorhersehen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wann sie Geschäfte eingehen und beenden. EA Version:  
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indikatoren
Der Coral Trend ist ein Trendfolge-Indikator, der bei Forex-Händlern sehr beliebt ist . Er wird normalerweise in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet. Er verwendet Kombinationen von gleitenden Durchschnitten mit komplexen Glättungsformeln! Er hat zwei konfigurierbare Parameter: Koeffizient - Glättungsverhältnis (*) Angewandter Preis Berechnung: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indikatoren
Pivot Points Indicator - eine schnelle, zuverlässige und vollständig anpassbare Pivot-Erkennung für MetaTrader 5. Dieser Indikator nutzt die MetaTrader-eigenen Funktionen iHighest und iLowest, um Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren, indem er nach den höchsten und niedrigsten Kursen innerhalb eines benutzerdefinierten Fensters von Bars sucht. Ein Pivot wird nur dann bestätigt, wenn der aktuelle Balken das absolute Maximum oder Minimum innerhalb der ausgewählten Spanne ist, wodurch genaue un
FREE
M5 Breakout Indicator
Terence Gronowski
3 (1)
Indikatoren
Zeigt Minimum und Maximum der letzten M5-Kerze an. Die M5 Candle Breakout Strategie vermeidet es, zu lange in einer sindways Phase zu bleiben. Siehe Dokumentation auf @swisstrader3713, wo Sie meinen Live-Handel verfolgen können. Die einzigen Parameter sind die Farbe der Linien, die die M5-Strecke definieren. Am besten verwenden Sie den Indikator im M1-Zeitrahmen. Die M5-Breakout-Strategie hat mir geholfen, Overtrading zu reduzieren.
FREE
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (4)
Indikatoren
John Bollinger schuf diesen Indikator im Jahr 2010 als eine Möglichkeit, den ursprünglichen Indikator (Bollinger Bands) auf eine "technischere" Weise zu lesen, die als Oszillator dargestellt wird. Der typische Bereich der Bollinger Bands %B ist 0 - 0,5 - 1,0, wobei "0" das untere Band, "0,5" das mittlere Band und "1" das obere Band darstellt. Die Linie auf dem Indikator stellt die Schlusskurse dar. So einfach ist das. EINSTELLUNGEN Zeitraum der Bollinger-Bänder-Analyse Standardabweichung Multip
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indikatoren
Indikator und Expert Adviser EA verfügbar im Kommentarbereich dieses Produkts. Download mit Indikator muss Indikator installiert haben für EA zu arbeiten. Der Mt5-Indikator warnt bei gleichzeitigem Auftreten von Bollinger-Band und Hüllkurven-Extremen. Kaufsignal-Warnungen treten auf, wenn eine bullische Kerze sich unter dem unteren Bollinger Band und dem unteren Envelope gebildet hat Der Balken muss unterhalb dieser beiden Indikatoren eröffnen und schließen. Verkaufssignale treten auf, wenn si
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Weitere Produkte dieses Autors
Extreme POI
Gloria Sarpong
5 (1)
Indikatoren
EXTREME POI-Anzeige Join the telegram community for an exciting trading journey.   https://t.me/automated_TLabs Professioneller Handelsindikator für MetaTrader 5/Metatrader 4 EXTREME POI ist ein fortschrittlicher Handelsindikator für institutionelle Anleger, der auf der Grundlage des Smart Money-Konzepts hochwahrscheinliche Points of Interest (POI) identifiziert. Der Indikator kombiniert mehrere hochentwickelte Techniken, um Bereiche zu erkennen, in denen institutionelle Händler wahrscheinlich
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension