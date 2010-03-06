ECHTES ANTI-SPIKE-DERIVAT



Professioneller Indikator zur Erkennung von Umschwüngen

Fortschrittliches Multi-Timeframe Reversal Detection System für Boom & Crash Indizes









WAS IST TRUE ANTI-SPIKES?

True Anti-Spikes ist ein präzisionsgefertigter Umkehrindikator, der speziell für synthetische Boom- und Crash-Indizes entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Trendfolge-Indikatoren identifiziert dieses System hochwahrscheinliche Umkehrgelegenheiten durch die Analyse von Divergenzen in mehreren Zeitrahmen und Verschiebungen der Marktstruktur.





Wenn sich der Markt auf M5 in eine Richtung bewegt, aber auf M15 entgegengesetzte Signale zeigt, ist das Ihr Umkehr-Setup - und True Anti-Spikes fängt es perfekt ein.





Quellcode verfügbar





Holen Sie sich den vollständigen Quellcode für $75 USD

E-Mail: gloriasarpong224@gmail.com)

Schalten Sie den kompletten Zugang frei zu:

- Vollständiger MQL5-Quellcode - Verstehen Sie jede Berechnung und Logik

- Anpassungsfreiheit - Ändern Sie den Indikator genau nach Ihren Bedürfnissen

- Lernressource - Studieren Sie die Umsetzung institutioneller Handelskonzepte

- Integrationsfähig - Erstellen Sie Ihre eigenen Expert Advisors mit POI-Signalen

- Keine Einschränkungen - Verwenden Sie den Indikator in Ihren eigenen Projekten und Strategien









SCHLÜSSEL-FEATURES

Intelligente Reversal-Erkennung

Analyse mehrerer Zeitrahmen (M5 + M15)

Einstieg auf dem M1-Zeitrahmen

Erkennt Divergenzen zwischen Timeframes für Reversal-Setups

Nicht nachmalende Signale (was Sie im Backtest sehen = was Sie live erhalten)

Saubere BUY/SELL-Pfeilsignale nur bei geschlossenen Bars

Intelligentes TP/SL-System

Risiko: Belohnungs-Verhältnis: Konfigurierbar (Standard 2:1)

Dynamischer Stop Loss: Basierend auf ATR oder SuperTrend

Visuelle TP/SL-Zonen: Farbkodierte Rechtecke zeigen Risiko/Ertrag

Automatische Handelsverfolgung: Überwacht alle Signale, bis TP oder SL erreicht sind

Cyberpunk Reversal Command Center Dashboard

Anzeige der Marktinformationen in Echtzeit:





M5 Trend-Status: BULLISCH / BÄRISCH / NEUTRAL

M15 Trend-Status: HAUSSE/BAISSE/NEUTRAL

Umkehr-Setup: ALIGNED wenn Divergenz entdeckt

Marktregime: Aktueller Marktstatus (Umkehrzone, Aktiver Markt, Schwankung, Warten auf Setup)

Sauberes, professionelles Cyberpunk-Design mit neonblauen Akzenten

Fortgeschrittenes Alarmsystem

Nur Signalwarnungen: Kein Spam durch TP/SL-Treffer

Eine Warnung pro Signal: Intelligente Vermeidung von Duplikaten

Akustische Warnungen: Optionale Sound-Benachrichtigungen

Push-Benachrichtigungen: Mobile Benachrichtigungen werden unterstützt

Anpassbar: Wählen Sie Alarmmodus und Ton





WIE ES FUNKTIONIERT

True Anti-Spikes kombiniert mehrere technische Filter, um hochwertige Umkehr-Setups zu identifizieren:





Stochastik & RSI-Divergenz: Erkennt Momentum-Verschiebungen

Multi-Timeframe-Trendanalyse: M5 vs. M15 Bestätigung

Das Pfeil-Signal erscheint auf dem M1-Zeitrahmen.

SuperTrend-Filter: Stellt sicher, dass der Preis auf der richtigen Seite ist

Unterstützung/Widerstand Validierung: Bestätigung der Preisstruktur

ATR-Volatilitätsprüfung: Stellt sicher, dass die Bewegung für einen Gewinn ausreicht

Signale erscheinen NUR, wenn alle Bedingungen übereinstimmen - dies eliminiert Rauschen und konzentriert sich auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit.





DASHBOARD-FUNKTIONEN

Das Reversal Detection Command Center gibt Ihnen sofortigen Einblick in den Markt:





Symbol-Anzeige: Aktuelles Paar/Index

M5/M15-Trends: Live-Zeitrahmenanalyse mit Farbkodierung

Ausrichtungs-Status: Zeigt an, wenn die Umkehrbedingungen erfüllt sind ( ALIGNED)

Marktregime:

REVERSAL ZONE - Aktive Umkehrtrades

ACTIVE MARKET - Mehrere Signale erkannt

RANGING - Normale Bedingungen

AWAITING SETUP - Noch keine Signale

Kompaktes Design: 320x230px - macht Ihren Chart nicht unübersichtlich

Professionelles Styling: Dunkles Cyberpunk-Thema mit Neon-Akzenten





VISUELLE ELEMENTE

Saubere Chart-Anzeige

KAUFEN Sie Pfeile: Dodger Blue (unter dem Preis)

SELL Pfeile: Karminrot (über dem Preis)

TP-Zonen: Dunkelgrüne Rechtecke (Gewinnziel)

SL-Zonen: Kastanienbraune Rechtecke (Stop Loss)





SuperTrend-Linie: Ausgeblendet (wird berechnet, aber bei sauberen Charts nicht angezeigt)

Optimierte Leistung

Maximale TP/SL-Zonen konfigurierbar

Dashboard-Updates werden während des Backtestings gedrosselt (10x schneller)

Intelligentes Speichermanagement

Minimale CPU-Nutzung





ANPASSUNGSOPTIONEN

Signal-Einstellungen

Eagle Power Zeitraum

Hunt-Beschleunigung

Schwellenwerte für Kauf/Verkauf

Richtungsstärke MA

Wendepunkt-Filter

Kanalbreiten-Faktor

SuperTrend-Filter

Perioden (Voreinstellung: 25)

Multiplikator (Standardwert: 22)

TP/SL-Konfiguration

Risiko:Rendite-Verhältnis (Voreinstellung: 2,0)

SL-Multiplikator (ATR-basiert)

SuperTrend für SL verwenden (umschaltbar)

TP/SL-Zonen anzeigen/ausblenden

Zonen-Farben

Maximal anzuzeigende Zonen

Dashboard-Einstellungen

Dashboard ein-/ausblenden

Position (Eckplatzierung)

X/Y-Abstand

Hintergrundfarbe

Farbe der Umrandung

Textfarbe

Akzentfarbe

Warnungen

Akustische Warnungen (ein/aus)

Push-Benachrichtigungen (ein/aus)

Anzuzeigende historische Tage (Standard: 3650 = 10 Jahre)





FÜR WEN IST DIES GEEIGNET?

Boom & Crash Trader, die nach Reversal Setups suchen

Counter-Trend Trader, die gegen das Momentum handeln

Multi-Timeframe-Analysten, die M5/M15-Divergenzen nutzen

Systematische Trader, die regelbasierte Signale wünschen

Visuelle Trader, die saubere, professionelle Dashboards schätzen





TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Plattform: Meta Trader 5

Märkte: Boom 500, Boom 1000, Crash 500, Crash 1000 (optimiert für Synthetics)

Zeitrahmen: Funktioniert auf allen Zeitfenstern (optimiert für M1/M5-Charts)

Indikator-Typ: Nicht-nachzeichnender Pfeilindikator mit Dashboard

Puffer: 10 (2 Signalpuffer + 8 Berechnungspuffer)

Aktualisierungen: In Echtzeit beim Schließen eines neuen Balkens

Verlauf: Zeigt bis zu 10 Jahre an historischen Signalen an





ERSTE SCHRITTE

An Chart anhängen: Ziehen Sie den Indikator auf Ihren Boom/Crash-Chart

Einstellungen konfigurieren: TP/SL und Alarmeinstellungen anpassen

Warten Sie auf Signale: Blaue Pfeile (BUY) oder rote Pfeile (SELL)

Dashboard überprüfen: Überprüfen Sie den M5/M15-Ausrichtungsstatus

Handeln Sie das Setup: Befolgen Sie TP/SL-Zonen für das Risikomanagement





WAS IST DER UNTERSCHIED?

Nicht-Neubildung: Signale verschwinden nie, nachdem sie entstanden sind

Multi-Timeframe: Kombiniert M5 + M15 zur Bestätigung

Visuelle Klarheit: Ein übersichtliches Dashboard zeigt genau, was passiert

Intelligente Warnungen: Benachrichtigt nur bei tatsächlichen Signalen, nicht bei Rauschen

Professionelles Design: Institutionelle Cyberpunk-Benutzeroberfläche

Verfolgte Leistung: Sehen Sie genau, wo TP/SL in der Vergangenheit getroffen haben





BONUS-FEATURES

Permanente TP/SL-Zonen: Historische Zonen bleiben zur Analyse im Chart erhalten

Verfolgung der Handelshistorie: Vollständige Aufzeichnung aller Signale und Ergebnisse

Pulsierender Status-Indikator: Grüner Punkt zeigt an, dass das System aktiv ist

Automatische Bereinigung: Dashboard löscht sich selbst, wenn der Indikator gelöscht wird

Optimiertes Backtesting: 10x schneller als typische Indikatoren





UNTERSTÜTZUNG

Für Fragen, Anpassungswünsche oder Support:





HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Handel mit synthetischen Indizes ist mit einem hohen Risiko verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Wenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement an und riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren. Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung Ihrer Handelsentscheidungen - er garantiert keine Gewinne.





SCHLIESSEN SIE SICH TAUSENDEN VON CLEVEREN UMKEHRHÄNDLERN AN

Hören Sie auf, Trends nachzujagen. Fangen Sie an, Umkehrungen zu erkennen.





Laden Sie TRUE ANTI-SPIKES noch heute herunter und handeln Sie mit Präzision.



