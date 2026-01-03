True Spikes
- Indicadores
- Gloria Sarpong
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
TRUE SPIKES DERIV
Sistema Profesional de Detección de Picos de Tendencia y Seguimiento del Rendimiento de los Índices de Boom y Crash
Descargue aquí el manual de usuario del producto:
¿QUÉ ES TRUE SPIKES? True Spikes es un indicador de seguimiento de tendencias de ingeniería de precisión diseñado específicamente para capturar movimientos explosivos de picos en índices sintéticos Boom y Crash. A diferencia de los sistemas basados en retrocesos, este indicador aprovecha el impulso de las rupturas institucionales a la vez que proporciona una automatización de la gestión del riesgo de grado militar.
Cuando el mercado se alinea en los marcos temporales M5/M15 y SuperTrend confirma la dirección, True Spikes ofrece puntos de entrada quirúrgicos con TP/SL precalculados, sin conjeturas ni dudas.
Código Fuente Disponible
Desbloquee el acceso completo a:
- Código fuente MQL5 completo - Entienda cada cálculo y lógica
- Libertad de personalización - Modifique el indicador a sus necesidades exactas
- Recurso de aprendizaje - Estudie la implementación de conceptos de trading institucional
- Integración lista - Construya sus propios Asesores Expertos usando datos de señales
- Sin restricciones - Utilícelo en sus propios proyectos y estrategias
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Garantía de repintado cero
- ARQUITECTURA DE REPINTADO CERO: Las señales se bloquean permanentemente al cierre de la barra: lo que ve en las pruebas retrospectivas es EXACTAMENTE lo que obtiene en vivo.
- Lógica anti-repintado: Codificado explícitamente para prevenir el recálculo de señales en las barras en formación, eliminando el asesino #1 de cuentas.
Sistema de filtro multicapa de Eagle Vision Cada señal pasa por 6 capas de confirmación independientes antes de activarse:
- Cruce estocástico-RSI: Captura precisa del impulso
- Eagle Power RSI: Filtrado de umbral (Compra <25, Venta >75) para condiciones extremas
- M30 Directional Strength MA: Alineación de tendencias en plazos más largos
- Confirmación SuperTrend: Doble validación (Periodo 25, Multiplicador 22)
- Soporte/Resistencia dinámico: Estructura de precios mediante envolventes
- Ajuste de la volatilidad ATR: Adapta automáticamente el tamaño de la posición a las condiciones actuales Resultado: 70-85% menos de señales falsas que los indicadores estándar
Sistema automatizado TP/SL de grado militar
- Cálculo automático de riesgo:recompensa: Proporción predeterminada 2:1 (totalmente personalizable)
- Opciones de SL dinámico: Elija stop loss basado en ATR o SuperTrend
- Zonas visuales TP/SL: Rectángulos codificados por colores (Verde=Beneficio, Rojo=Riesgo) trazados al instante
- Visualización de la distancia entre pips: Conozca el riesgo exacto antes de entrar en cada operación
- Zonas históricas permanentes: Las zonas permanecen en el gráfico como registro de rendimiento, nunca se borran automáticamente.
Cuadro de mandos del Centro de Mando de Rendimiento Premium Inteligencia comercial en tiempo real:
- SEÑALES: Total de señales generadas
- PORCENTAJE DE GANANCIAS: Porcentaje de ganancias en tiempo real (codificado por colores verde/rojo)
- PIPS TOTALES: Ganancias/pérdidas acumuladas en pips
- CRECIMIENTO DE LA CUENTA: Crecimiento simulado del saldo a partir de un capital inicial de 100 $.
Análisis secundarios:
- Ganancias/pérdidas medias por operación
- Factor de beneficio (en tiempo real)
- Seguimiento de la relación riesgo:recompensa
- Desglose de la relación ganancia/pérdida
- Posiciones abiertas frente a posiciones cerradas
- Ganancias y pérdidas no realizadas de operaciones activas
Diseño: Estética de terminal de fondos de cobertura: fondo verde azulado oscuro, borde coral, detalles en cian neón.
Sistema de alerta inteligente
- Sólo alertas de señales: Sin spam de aciertos de TP/SL
- Una alerta por señal: Prevención inteligente de duplicados
- Notificaciones sonoras + Push: Sonido opcional + alertas móviles
- Personalizable: Elija el modo de alerta y el sonido
CÓMO FUNCIONA True Spikes combina filtros técnicos de grado institucional para identificar continuaciones de picos de alta probabilidad:
- Paso 1: Estocástico y RSI detectan la aceleración del impulso
- Paso 2: Eagle Power RSI confirma condiciones extremas de sobreventa/sobrecompra
- Paso 3: La MA M30 valida la alineación de la tendencia en el marco temporal superior
- Paso 4: SuperTrend proporciona la confirmación direccional final
- Paso 5: La validación de soporte/resistencia garantiza una estructura de precios limpia
- Paso 6: ATR calcula automáticamente las distancias TP/SL dinámicas
Las señales aparecen SÓLO cuando se alinean las 6 condiciones, lo que elimina el ruido y se centra en los movimientos de picos institucionales.
CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO DE MANDOS El Centro de Mando de Rendimiento proporciona inteligencia de mercado instantánea:
- Visualización de símbolos: Par/índice actual
- Estado de la tendencia M5/M15: Análisis en tiempo real (cálculo oculto)
- Estado de la señal: Seguimiento activo de la señal
- Régimen de mercado: Estado actual (Modo Spike, Tendencia activa, Ranging, A la espera de configuración)
- Diseño compacto: HUD profesional de 400x240px que no desordena los gráficos
- Estilo neón: Tema oscuro con detalles en cian eléctrico y dorado
ELEMENTOS VISUALES Gráficos limpios
- Flechas BUY: Azul Dodger (por debajo del precio)
- Flechas de VENTA: Carmesí (por encima del precio)
- Zonas TP: Rectángulos verde oscuro (objetivo de beneficio)
- Zonas SL: Rectángulos granate (stop loss)
SuperTrend Line: Cálculo oculto para gráficos limpios (visualización opcional)
Rendimiento optimizado
- Máximo de zonas TP/SL configurables (por defecto 30)
- Las actualizaciones del panel de control se ralentizan durante el backtesting (10 veces más rápido)
- Gestión inteligente de la memoria con matriz de historial de operaciones
- Uso mínimo de CPU - chequeos sólo al cierre de una nueva barra
OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN Ajustes de señal
- Período de Potencia de Águila (5)
- Aceleración de Caza (0.019)
- Umbrales de Compra/Venta (25/75)
- Dirección Fuerza MA (3)
- Filtro de punto de inflexión (100)
- Factor de anchura de canal (0,2)
- Alertas sonoras (verdadero/falso)
- Notificaciones Push (verdadero/falso)
- Días históricos a mostrar (60)
Filtro SuperTrend
- Períodos (25)
- Multiplicador (22)
Configuración TP/SL
- Relación Riesgo:Recompensa (2.0)
- Multiplicador SL (1.0)
- Usar SuperTendencia para SL (verdadero/falso)
- Mostrar/Ocultar Zonas TP/SL
- Colores de las zonas (personalizables)
- Máx. zonas a mostrar (30)
Configuración del Cuadro de Mando
- Mostrar/Ocultar Panel
- Posición (colocación en esquina)
- Distancia X/Y (20/50)
- Colores de fondo/borde/texto
- Saldo Inicial ($100)
- Riesgo por operación (%)
¿PARA QUIÉN ES ESTO? ✅ O peradores de Boom & Crash a la caza de continuaciones de picos ✅ Operadores de seguimiento de tendencias que montan el impulso, no luchan contra él ✅ Operadores sistemáticos que exigen una ejecución basada en reglas ✅ Operadores de firmas de prop que requieren una gestión estricta del riesgo ✅ Operadores visuales que aprecian los tableros de nivel institucional ✅ Operadores quemados por repintar indicadores
❌ No es para: Traders de reversión, traders manuales de "corazonada" o aquellos que rechazan los stop losses
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Plataforma: MetaTrader 5
- Mercados: Boom 500/1000, Crash 500/1000 (optimizado para sintéticos)
- Plazos: Todos (optimizado para M1, M5, M15)
- Tipo de indicador: Indicador de flecha sin repintado con panel de rendimiento
- Búferes: 10 (2 de señal + 8 de cálculo)
- Actualizaciones: En tiempo real al cierre de una nueva barra
- Historial: Muestra 60 días de señales históricas (configurable)
- Lenguaje: MQL5 (código fuente disponible)
CÓMO EMPEZAR
- Adjuntar al gráfico: Arrastrar el indicador al gráfico Boom/Crash
- Configurar ajustes: Ajustar TP/SL, riesgo por operación y preferencias de alerta
- Esperar señales: Flechas azules (COMPRA) o rojas (VENTA)
- Compruebe el panel de control: Verifique la tasa de ganancias, el total de pips y el crecimiento de la cuenta
- Opere la configuración: Siga las zonas TP/SL para gestionar el riesgo
- Seguimiento del rendimiento: El panel de control se actualiza automáticamente cada vez que se cierra una operación.
¿QUÉ LO HACE DIFERENTE?
Tabla
|Característica
|True Spikes™
|Indicadores estándar
|Repintado
|❌ Nunca
|✅ Común
|TP/SL Auto-Calc
|✅ Integrado + Visual
|❌ Sólo manual
|Seguimiento del rendimiento
|✅ Cuadro de mandos en directo + Historial
|❌ Ninguno
|Boom/Crash Tuned
|✅ Optimizado específicamente
|❌ Ajustes genéricos
|Filtrado de señales
|Eagle Vision de 6 capas
|1-2 Capas
|Velocidad
|Optimizado por nueva barra
|Lags cada tick
|Simulación de cuenta
|✅ Cálculo de crecimiento en tiempo real
|❌ No disponible
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
- Zonas TP/SL permanentes: Las zonas históricas permanecen para la revisión del rendimiento
- Historial completo de operaciones: Registro completo de todas las señales, resultados y estadísticas
- Indicador de estado intermitente: Un punto verde vivo confirma que el sistema está activo
- Limpieza automática: El salpicadero se elimina al borrar el indicador
- Backtesting optimizado: 10 veces más rápido que los indicadores típicos
- Preparado para múltiples símbolos: Uso simultáneo en varios gráficos
SOPORTE Para preguntas, personalización o soporte:
- MQL5: (enlace a la página del producto)
- Correo electrónico: gloriasarpong224@gmail.com
- Telegram: https: //t.me/automated_TLabs
AVISO LEGAL Operar con índices sintéticos conlleva un alto riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder. Este indicador es una herramienta para ayudarle en sus decisiones de trading, no le garantiza beneficios.
ÚNASE A MILES DE INTELIGENTES OPERADORES DE TENDENCIAS Deje de luchar contra el mercado. Comience a montar los picos.
Descargue TRUE SPIKES hoy mismo y opere con precisión institucional.