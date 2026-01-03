TRUE SPIKES DERIV

Sistema Profesional de Detección de Picos de Tendencia y Seguimiento del Rendimiento de los Índices de Boom y Crash

Descargue aquí el manual de usuario del producto:

¿QUÉ ES TRUE SPIKES? True Spikes es un indicador de seguimiento de tendencias de ingeniería de precisión diseñado específicamente para capturar movimientos explosivos de picos en índices sintéticos Boom y Crash. A diferencia de los sistemas basados en retrocesos, este indicador aprovecha el impulso de las rupturas institucionales a la vez que proporciona una automatización de la gestión del riesgo de grado militar.

Cuando el mercado se alinea en los marcos temporales M5/M15 y SuperTrend confirma la dirección, True Spikes ofrece puntos de entrada quirúrgicos con TP/SL precalculados, sin conjeturas ni dudas.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Garantía de repintado cero

ARQUITECTURA DE REPINTADO CERO : Las señales se bloquean permanentemente al cierre de la barra: lo que ve en las pruebas retrospectivas es EXACTAMENTE lo que obtiene en vivo.

Lógica anti-repintado: Codificado explícitamente para prevenir el recálculo de señales en las barras en formación, eliminando el asesino #1 de cuentas.

Sistema de filtro multicapa de Eagle Vision Cada señal pasa por 6 capas de confirmación independientes antes de activarse:

Cruce estocástico-RSI: Captura precisa del impulso

Eagle Power RSI: Filtrado de umbral (Compra <25, Venta >75) para condiciones extremas

M30 Directional Strength MA: Alineación de tendencias en plazos más largos

Confirmación SuperTrend: Doble validación (Periodo 25, Multiplicador 22)

Soporte/Resistencia dinámico: Estructura de precios mediante envolventes

Ajuste de la volatilidad ATR: Adapta automáticamente el tamaño de la posición a las condiciones actuales Resultado: 70-85% menos de señales falsas que los indicadores estándar

Sistema automatizado TP/SL de grado militar

Cálculo automático de riesgo:recompensa : Proporción predeterminada 2:1 (totalmente personalizable)

Opciones de SL dinámico : Elija stop loss basado en ATR o SuperTrend

Zonas visuales TP/SL : Rectángulos codificados por colores (Verde=Beneficio, Rojo=Riesgo) trazados al instante

Visualización de la distancia entre pips : Conozca el riesgo exacto antes de entrar en cada operación

Zonas históricas permanentes: Las zonas permanecen en el gráfico como registro de rendimiento, nunca se borran automáticamente.

Cuadro de mandos del Centro de Mando de Rendimiento Premium Inteligencia comercial en tiempo real:

SEÑALES : Total de señales generadas

PORCENTAJE DE GANANCIAS : Porcentaje de ganancias en tiempo real (codificado por colores verde/rojo)

PIPS TOTALES : Ganancias/pérdidas acumuladas en pips

CRECIMIENTO DE LA CUENTA: Crecimiento simulado del saldo a partir de un capital inicial de 100 $.

Análisis secundarios:

Ganancias/pérdidas medias por operación

Factor de beneficio (en tiempo real)

Seguimiento de la relación riesgo:recompensa

Desglose de la relación ganancia/pérdida

Posiciones abiertas frente a posiciones cerradas

Ganancias y pérdidas no realizadas de operaciones activas

Diseño: Estética de terminal de fondos de cobertura: fondo verde azulado oscuro, borde coral, detalles en cian neón.

Sistema de alerta inteligente

Sólo alertas de señales : Sin spam de aciertos de TP/SL

Una alerta por señal : Prevención inteligente de duplicados

Notificaciones sonoras + Push : Sonido opcional + alertas móviles

Personalizable: Elija el modo de alerta y el sonido

CÓMO FUNCIONA True Spikes combina filtros técnicos de grado institucional para identificar continuaciones de picos de alta probabilidad:

Paso 1 : Estocástico y RSI detectan la aceleración del impulso

Paso 2 : Eagle Power RSI confirma condiciones extremas de sobreventa/sobrecompra

Paso 3 : La MA M30 valida la alineación de la tendencia en el marco temporal superior

Paso 4 : SuperTrend proporciona la confirmación direccional final

Paso 5 : La validación de soporte/resistencia garantiza una estructura de precios limpia

Paso 6: ATR calcula automáticamente las distancias TP/SL dinámicas

Las señales aparecen SÓLO cuando se alinean las 6 condiciones, lo que elimina el ruido y se centra en los movimientos de picos institucionales.

CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO DE MANDOS El Centro de Mando de Rendimiento proporciona inteligencia de mercado instantánea:

Visualización de símbolos : Par/índice actual

Estado de la tendencia M5/M15 : Análisis en tiempo real (cálculo oculto)

Estado de la señal : Seguimiento activo de la señal

Régimen de mercado : Estado actual (Modo Spike, Tendencia activa, Ranging, A la espera de configuración)

Diseño compacto : HUD profesional de 400x240px que no desordena los gráficos

Estilo neón: Tema oscuro con detalles en cian eléctrico y dorado

ELEMENTOS VISUALES Gráficos limpios

Flechas BUY : Azul Dodger (por debajo del precio)

Flechas de VENTA : Carmesí (por encima del precio)

Zonas TP : Rectángulos verde oscuro (objetivo de beneficio)

Zonas SL: Rectángulos granate (stop loss)

SuperTrend Line: Cálculo oculto para gráficos limpios (visualización opcional)

Rendimiento optimizado

Máximo de zonas TP/SL configurables (por defecto 30)

Las actualizaciones del panel de control se ralentizan durante el backtesting (10 veces más rápido)

Gestión inteligente de la memoria con matriz de historial de operaciones

Uso mínimo de CPU - chequeos sólo al cierre de una nueva barra

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN Ajustes de señal

Período de Potencia de Águila (5)

Aceleración de Caza (0.019)

Umbrales de Compra/Venta (25/75)

Dirección Fuerza MA (3)

Filtro de punto de inflexión (100)

Factor de anchura de canal (0,2)

Alertas sonoras (verdadero/falso)

Notificaciones Push (verdadero/falso)

Días históricos a mostrar (60)

Filtro SuperTrend

Períodos (25)

Multiplicador (22)

Configuración TP/SL

Relación Riesgo:Recompensa (2.0)

Multiplicador SL (1.0)

Usar SuperTendencia para SL (verdadero/falso)

Mostrar/Ocultar Zonas TP/SL

Colores de las zonas (personalizables)

Máx. zonas a mostrar (30)

Configuración del Cuadro de Mando

Mostrar/Ocultar Panel

Posición (colocación en esquina)

Distancia X/Y (20/50)

Colores de fondo/borde/texto

Saldo Inicial ($100)

Riesgo por operación (%)

¿PARA QUIÉN ES ESTO? ✅ O peradores de Boom & Crash a la caza de continuaciones de picos ✅ Operadores de seguimiento de tendencias que montan el impulso, no luchan contra él ✅ Operadores sistemáticos que exigen una ejecución basada en reglas ✅ Operadores de firmas de prop que requieren una gestión estricta del riesgo ✅ Operadores visuales que aprecian los tableros de nivel institucional ✅ Operadores quemados por repintar indicadores

❌ No es para: Traders de reversión, traders manuales de "corazonada" o aquellos que rechazan los stop losses

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Plataforma : MetaTrader 5

Mercados : Boom 500/1000, Crash 500/1000 (optimizado para sintéticos)

Plazos : Todos (optimizado para M1, M5, M15)

Tipo de indicador : Indicador de flecha sin repintado con panel de rendimiento

Búferes : 10 (2 de señal + 8 de cálculo)

Actualizaciones : En tiempo real al cierre de una nueva barra

Historial : Muestra 60 días de señales históricas (configurable)

Lenguaje: MQL5 (código fuente disponible)

CÓMO EMPEZAR

Adjuntar al gráfico: Arrastrar el indicador al gráfico Boom/Crash Configurar ajustes: Ajustar TP/SL, riesgo por operación y preferencias de alerta Esperar señales: Flechas azules (COMPRA) o rojas (VENTA) Compruebe el panel de control: Verifique la tasa de ganancias, el total de pips y el crecimiento de la cuenta Opere la configuración: Siga las zonas TP/SL para gestionar el riesgo Seguimiento del rendimiento: El panel de control se actualiza automáticamente cada vez que se cierra una operación.

¿QUÉ LO HACE DIFERENTE?

Tabla Copiar Característica True Spikes™ Indicadores estándar Repintado ❌ Nunca ✅ Común TP/SL Auto-Calc ✅ Integrado + Visual ❌ Sólo manual Seguimiento del rendimiento ✅ Cuadro de mandos en directo + Historial ❌ Ninguno Boom/Crash Tuned ✅ Optimizado específicamente ❌ Ajustes genéricos Filtrado de señales Eagle Vision de 6 capas 1-2 Capas Velocidad Optimizado por nueva barra Lags cada tick Simulación de cuenta ✅ Cálculo de crecimiento en tiempo real ❌ No disponible

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Zonas TP/SL permanentes : Las zonas históricas permanecen para la revisión del rendimiento

Historial completo de operaciones : Registro completo de todas las señales, resultados y estadísticas

Indicador de estado intermitente : Un punto verde vivo confirma que el sistema está activo

Limpieza automática : El salpicadero se elimina al borrar el indicador

Backtesting optimizado : 10 veces más rápido que los indicadores típicos

Preparado para múltiples símbolos: Uso simultáneo en varios gráficos

AVISO LEGAL Operar con índices sintéticos conlleva un alto riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder. Este indicador es una herramienta para ayudarle en sus decisiones de trading, no le garantiza beneficios.

ÚNASE A MILES DE INTELIGENTES OPERADORES DE TENDENCIAS Deje de luchar contra el mercado. Comience a montar los picos.

Descargue TRUE SPIKES hoy mismo y opere con precisión institucional.