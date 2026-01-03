World Session Zones Clock

Weltzeituhr für MetaTrader 5 (MT5)

Die Weltzeituhr ist eine professionelle Marktsitzungsuhr für MetaTrader 5, die globale Handelssitzungen in Echtzeit visualisiert.
Sie hilft Tradern, Marktöffnungen, -schließungen und Sitzungsüberschneidungen schnell zu erkennen, ohne manuelle Zeitberechnungen oder Zeitzonenanpassungen vornehmen zu müssen.

Das Produkt kombiniert eine analoge 24-Stunden-Uhr, eine digitale Zeitanzeige, Sitzungsbögen und optionale Chart-Sitzungszonen in einer übersichtlichen, ressourcenschonenden Benutzeroberfläche für den täglichen Handelsgebrauch.
Hauptmerkmale

Echtzeit-Weltmarktsitzungsuhr

Unterstützt die Sitzungen von Wellington, Sydney, Tokio, London und New York

Automatische GMT/UTC-Verarbeitung

Vollständig Sommerzeit-kompatibel

Sitzungsbögen plus optionale Chart-Zonen (Rechtecke oder vertikale Linien)

Visualisierung zukünftiger Sitzungen (im Voraus gezeichnet)

Verschiebbare Ankerpunkte für Uhr und digitale Anzeige

Saubere objektbasierte Darstellung (keine Indikatoren, keine Puffer)

Sicher in Kombination mit jedem EA oder Indikator verwendbar

Automatisierung und Genauigkeit

Uhr und Sitzungsbögen synchronisieren sich automatisch mit der lokalen Zeit

Chart-Sitzungszonen synchronisieren sich automatisch mit der Broker-Serverzeit

Sitzungen, die über Mitternacht hinausgehen, werden korrekt behandelt

Keine manuellen Offsets oder Neukalibrierung erforderlich

Chart-Platzierung

Die Weltzeituhr ist derzeit für die Verwendung im Hauptchartfenster optimiert, wo die Sitzungszonen direkt mit der Kursentwicklung übereinstimmen.

Ein dedizierter Unterfenster-Dashboard-Modus (Uhr und Sitzungsvisualisierung ohne Überlappung der Kurskerzen) ist für ein zukünftiges Update geplant.
Geplante Erweiterungen

Zukünftige Versionen sollen optional folgende Funktionen bieten:

Handelsausführung per Knopfdruck

Automatische Lotgrößenberechnung und risikobasierte Positionsgrößenanpassung

Sitzungsbezogene Risikomanagement-Tools im Quant-Stil

Alle zukünftigen Funktionen sind optional, sodass die Kernfunktion der Sitzungsuhr weiterhin ressourcenschonend und unaufdringlich bleibt.
Versionshinweise (Aktuellste Version)

v1.0

Zukünftige Sitzungszonen behalten jetzt ihre sichtbare Höhe beim Zoomen und Scrollen bei

Separate Steuerelemente für Sitzungsrechtecke und vertikale Linien

Verbesserte Bereinigung beim Entfernen (keine verbleibenden Chart-Objekte)
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension