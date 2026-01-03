World Session Zones Clock
- Utilitys
- Bret Smathers
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Weltzeituhr für MetaTrader 5 (MT5)
Die Weltzeituhr ist eine professionelle Marktsitzungsuhr für MetaTrader 5, die globale Handelssitzungen in Echtzeit visualisiert.
Sie hilft Tradern, Marktöffnungen, -schließungen und Sitzungsüberschneidungen schnell zu erkennen, ohne manuelle Zeitberechnungen oder Zeitzonenanpassungen vornehmen zu müssen.
Das Produkt kombiniert eine analoge 24-Stunden-Uhr, eine digitale Zeitanzeige, Sitzungsbögen und optionale Chart-Sitzungszonen in einer übersichtlichen, ressourcenschonenden Benutzeroberfläche für den täglichen Handelsgebrauch.
Hauptmerkmale
Echtzeit-Weltmarktsitzungsuhr
Unterstützt die Sitzungen von Wellington, Sydney, Tokio, London und New York
Automatische GMT/UTC-Verarbeitung
Vollständig Sommerzeit-kompatibel
Sitzungsbögen plus optionale Chart-Zonen (Rechtecke oder vertikale Linien)
Visualisierung zukünftiger Sitzungen (im Voraus gezeichnet)
Verschiebbare Ankerpunkte für Uhr und digitale Anzeige
Saubere objektbasierte Darstellung (keine Indikatoren, keine Puffer)
Sicher in Kombination mit jedem EA oder Indikator verwendbar
Automatisierung und Genauigkeit
Uhr und Sitzungsbögen synchronisieren sich automatisch mit der lokalen Zeit
Chart-Sitzungszonen synchronisieren sich automatisch mit der Broker-Serverzeit
Sitzungen, die über Mitternacht hinausgehen, werden korrekt behandelt
Keine manuellen Offsets oder Neukalibrierung erforderlich
Chart-Platzierung
Die Weltzeituhr ist derzeit für die Verwendung im Hauptchartfenster optimiert, wo die Sitzungszonen direkt mit der Kursentwicklung übereinstimmen.
Ein dedizierter Unterfenster-Dashboard-Modus (Uhr und Sitzungsvisualisierung ohne Überlappung der Kurskerzen) ist für ein zukünftiges Update geplant.
Geplante Erweiterungen
Zukünftige Versionen sollen optional folgende Funktionen bieten:
Handelsausführung per Knopfdruck
Automatische Lotgrößenberechnung und risikobasierte Positionsgrößenanpassung
Sitzungsbezogene Risikomanagement-Tools im Quant-Stil
Alle zukünftigen Funktionen sind optional, sodass die Kernfunktion der Sitzungsuhr weiterhin ressourcenschonend und unaufdringlich bleibt.
Versionshinweise (Aktuellste Version)
v1.0
Zukünftige Sitzungszonen behalten jetzt ihre sichtbare Höhe beim Zoomen und Scrollen bei
Separate Steuerelemente für Sitzungsrechtecke und vertikale Linien
Verbesserte Bereinigung beim Entfernen (keine verbleibenden Chart-Objekte)
