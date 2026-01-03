World Session Zones Clock
- Утилиты
- Bret Smathers
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Мировые торговые сессии для MetaTrader 5 (MT5)
World Session Clock — это профессиональные часы торговых сессий для MetaTrader 5, которые визуально отображают глобальные торговые сессии в режиме реального времени.
Они помогают трейдерам быстро определять время открытия и закрытия рынков, а также периоды перекрытия сессий без ручных расчетов времени или корректировки часовых поясов.
Продукт сочетает в себе 24-часовые аналоговые часы, цифровое отображение времени, дуги сессий и дополнительные зоны сессий на графике в чистом, легком интерфейсе, предназначенном для ежедневного использования в торговле.
Основные характеристики
Часы мировых торговых сессий в режиме реального времени
Поддержка сессий Веллингтона, Сиднея, Токио, Лондона и Нью-Йорка
Автоматическая обработка GMT / UTC
Полная поддержка летнего времени
Дуги сессий плюс дополнительные зоны на графике (прямоугольники или вертикальные линии)
Визуализация будущих сессий (отображаются заранее)
Перетаскиваемые точки привязки для часов и цифрового дисплея
Чистая объектно-ориентированная отрисовка (без индикаторов, без буферов)
Безопасное использование с любыми советниками или индикаторами
Автоматизация и точность
Часы и дуги сессий автоматически синхронизируются с местным временем
Зоны сессий на графике автоматически синхронизируются со временем сервера брокера
Корректная обработка сессий, охватывающих полночь
Не требуется ручная настройка или калибровка
Размещение на графике
В настоящее время World Session Clock оптимизирован для использования в главном окне графика, где зоны сессий непосредственно совпадают с ценовым движением.
В будущем обновлении планируется добавить режим отдельной панели в дополнительном окне (часы и визуализация сессий без перекрытия ценовых свечей).
Планируемые улучшения
В будущих версиях планируется дополнительно расширить функциональность:
Торговля одним нажатием кнопки
Автоматический расчет размера лота и масштабирование позиции на основе риска
Инструменты управления рисками в стиле количественного анализа с учетом сессий
Все будущие функции будут необязательными, что гарантирует, что основные часы сессий останутся легкими и ненавязчивыми.
Примечания к версии (последняя)
v1.0
Зоны будущих сессий теперь сохраняют видимую высоту при масштабировании и прокрутке
Отдельные элементы управления для прямоугольников и вертикальных линий сессий
Улучшенная очистка при удалении (без оставшихся объектов на графике)
