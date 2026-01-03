World Session Zones Clock

Мировые торговые сессии для MetaTrader 5 (MT5)

World Session Clock — это профессиональные часы торговых сессий для MetaTrader 5, которые визуально отображают глобальные торговые сессии в режиме реального времени.
Они помогают трейдерам быстро определять время открытия и закрытия рынков, а также периоды перекрытия сессий без ручных расчетов времени или корректировки часовых поясов.

Продукт сочетает в себе 24-часовые аналоговые часы, цифровое отображение времени, дуги сессий и дополнительные зоны сессий на графике в чистом, легком интерфейсе, предназначенном для ежедневного использования в торговле.
Основные характеристики

Часы мировых торговых сессий в режиме реального времени

Поддержка сессий Веллингтона, Сиднея, Токио, Лондона и Нью-Йорка

Автоматическая обработка GMT / UTC

Полная поддержка летнего времени

Дуги сессий плюс дополнительные зоны на графике (прямоугольники или вертикальные линии)

Визуализация будущих сессий (отображаются заранее)

Перетаскиваемые точки привязки для часов и цифрового дисплея

Чистая объектно-ориентированная отрисовка (без индикаторов, без буферов)

Безопасное использование с любыми советниками или индикаторами

Автоматизация и точность

Часы и дуги сессий автоматически синхронизируются с местным временем

Зоны сессий на графике автоматически синхронизируются со временем сервера брокера

Корректная обработка сессий, охватывающих полночь

Не требуется ручная настройка или калибровка

Размещение на графике

В настоящее время World Session Clock оптимизирован для использования в главном окне графика, где зоны сессий непосредственно совпадают с ценовым движением.

В будущем обновлении планируется добавить режим отдельной панели в дополнительном окне (часы и визуализация сессий без перекрытия ценовых свечей).
Планируемые улучшения

В будущих версиях планируется дополнительно расширить функциональность:

Торговля одним нажатием кнопки

Автоматический расчет размера лота и масштабирование позиции на основе риска

Инструменты управления рисками в стиле количественного анализа с учетом сессий

Все будущие функции будут необязательными, что гарантирует, что основные часы сессий останутся легкими и ненавязчивыми.
Примечания к версии (последняя)

v1.0

Зоны будущих сессий теперь сохраняют видимую высоту при масштабировании и прокрутке

Отдельные элементы управления для прямоугольников и вертикальных линий сессий

Улучшенная очистка при удалении (без оставшихся объектов на графике)
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв