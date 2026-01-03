World Session Zones Clock

Мировые торговые сессии для MetaTrader 5 (MT5)



World Session Clock — это профессиональные часы торговых сессий для MetaTrader 5, которые визуально отображают глобальные торговые сессии в режиме реального времени.

Они помогают трейдерам быстро определять время открытия и закрытия рынков, а также периоды перекрытия сессий без ручных расчетов времени или корректировки часовых поясов.



Продукт сочетает в себе 24-часовые аналоговые часы, цифровое отображение времени, дуги сессий и дополнительные зоны сессий на графике в чистом, легком интерфейсе, предназначенном для ежедневного использования в торговле.

Основные характеристики



Часы мировых торговых сессий в режиме реального времени



Поддержка сессий Веллингтона, Сиднея, Токио, Лондона и Нью-Йорка



Автоматическая обработка GMT / UTC



Полная поддержка летнего времени



Дуги сессий плюс дополнительные зоны на графике (прямоугольники или вертикальные линии)



Визуализация будущих сессий (отображаются заранее)



Перетаскиваемые точки привязки для часов и цифрового дисплея



Чистая объектно-ориентированная отрисовка (без индикаторов, без буферов)



Безопасное использование с любыми советниками или индикаторами



Автоматизация и точность



Часы и дуги сессий автоматически синхронизируются с местным временем



Зоны сессий на графике автоматически синхронизируются со временем сервера брокера



Корректная обработка сессий, охватывающих полночь



Не требуется ручная настройка или калибровка



Размещение на графике



В настоящее время World Session Clock оптимизирован для использования в главном окне графика, где зоны сессий непосредственно совпадают с ценовым движением.



В будущем обновлении планируется добавить режим отдельной панели в дополнительном окне (часы и визуализация сессий без перекрытия ценовых свечей).

Планируемые улучшения



В будущих версиях планируется дополнительно расширить функциональность:



Торговля одним нажатием кнопки



Автоматический расчет размера лота и масштабирование позиции на основе риска



Инструменты управления рисками в стиле количественного анализа с учетом сессий



Все будущие функции будут необязательными, что гарантирует, что основные часы сессий останутся легкими и ненавязчивыми.

Примечания к версии (последняя)



v1.0



Зоны будущих сессий теперь сохраняют видимую высоту при масштабировании и прокрутке



Отдельные элементы управления для прямоугольников и вертикальных линий сессий



Улучшенная очистка при удалении (без оставшихся объектов на графике)