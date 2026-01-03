World Session Zones Clock

MetaTrader 5 (MT5) 世界交易时钟



世界交易时钟是一款专为 MetaTrader 5 设计的专业市场交易时钟，可实时可视化显示全球交易时段。

它帮助交易者快速识别市场开盘、收盘和交易时段重叠，无需手动计算时间或调整时区。



该产品将 24 小时模拟时钟、数字时间显示、交易时段弧线和可选的图表交易时段区域整合到一个简洁轻便的界面中，专为日常交易而设计。

主要功能



实时世界市场交易时钟



支持惠灵顿、悉尼、东京、伦敦和纽约交易时段



自动处理 GMT/UTC 时间



完全支持夏令时



交易时段弧线以及可选的图表区域（矩形或垂直线）



未来交易时段可视化（提前绘制）



时钟和数字显示的可拖动锚点



简洁的基于对象的绘图（无指标，无缓冲区）



可安全地与任何 EA 或指标一起使用



自动化与准确性



时钟和交易时段弧线自动与本地时间同步



图表交易时段区域自动与经纪商服务器时间同步



正确处理跨午夜的交易时段



无需手动偏移或重新校准



图表位置



世界交易时钟目前已针对主图表窗口的使用进行了优化，交易时段区域直接与价格走势对齐。



未来版本计划添加专用的子窗口仪表盘模式（时钟和交易时段可视化，不与价格 K 线重叠）。

计划增强功能



未来版本计划通过以下功能扩展功能：



一键交易执行



自动手数计算和基于风险的仓位调整



交易时段感知型量化风险管理工具



所有未来功能都将是可选的，以确保核心交易时钟保持轻便且不干扰交易。

版本说明（最新）



v1.0



未来交易时段区域在缩放和滚动时保持可见高度



交易时段矩形和垂直线的单独控件



改进了移除时的清理功能（无残留图表对象）