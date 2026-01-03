World Session Zones Clock
- ユーティリティ
- Bret Smathers
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
MetaTrader 5 (MT5) 用ワールドセッションクロック
ワールドセッションクロックは、MetaTrader 5 用のプロフェッショナルなマーケットセッションクロックで、世界の取引セッションをリアルタイムで視覚的に表示します。
トレーダーは、手動での時間計算やタイムゾーン調整を行うことなく、市場の開始、終了、セッションの重複を迅速に把握できます。
この製品は、24時間表示のアナログ時計、デジタル時間表示、セッションアーク、およびオプションのチャートセッションゾーンを、日々の取引に最適な、すっきりとした軽量インターフェースに統合しています。
主な機能
リアルタイム世界市場セッションクロック
ウェリントン、シドニー、東京、ロンドン、ニューヨークのセッションに対応
GMT/UTCの自動処理
サマータイムに完全対応
セッションアークとオプションのチャートゾーン（長方形または垂直線）
将来のセッションの視覚化（事前に描画）
時計とデジタル表示のドラッグ可能なアンカーポイント
クリーンなオブジェクトベースの描画（インジケーター、バッファなし）
あらゆるEAまたはインジケーターとの併用が可能
自動化と精度
時計とセッションアークはローカル時間に自動的に同期
チャートセッションゾーンはブローカーサーバー時間に自動的に同期
深夜をまたぐセッションも正しく処理
手動でのオフセットや再調整は不要
チャートへの配置
ワールドセッションクロックは現在、メインチャートウィンドウでの使用に最適化されており、セッションゾーンは価格変動と直接連動します。
専用のサブウィンドウダッシュボードモード（価格ローソク足と重ならない時計とセッションの視覚化）は、今後のアップデートで実装予定です。
今後の機能強化
今後のバージョンでは、以下の機能がオプションで追加される予定です。
ワンボタン取引実行
自動ロットサイズ設定とリスクベースのポジションサイジング
セッション対応のクオンツスタイルのリスク管理ツール
すべての将来の機能はオプションとなるため、コアとなるセッションクロックは軽量で邪魔にならない状態を維持します。
バージョンノート（最新）
v1.0
ズームとスクロール時に、将来のセッションゾーンの高さが維持されるようになりました
セッション長方形と垂直線の個別のコントロール
削除時のクリーンアップの改善（チャートオブジェクトの残存なし）
ワールドセッションクロックは、MetaTrader 5 用のプロフェッショナルなマーケットセッションクロックで、世界の取引セッションをリアルタイムで視覚的に表示します。
トレーダーは、手動での時間計算やタイムゾーン調整を行うことなく、市場の開始、終了、セッションの重複を迅速に把握できます。
この製品は、24時間表示のアナログ時計、デジタル時間表示、セッションアーク、およびオプションのチャートセッションゾーンを、日々の取引に最適な、すっきりとした軽量インターフェースに統合しています。
主な機能
リアルタイム世界市場セッションクロック
ウェリントン、シドニー、東京、ロンドン、ニューヨークのセッションに対応
GMT/UTCの自動処理
サマータイムに完全対応
セッションアークとオプションのチャートゾーン（長方形または垂直線）
将来のセッションの視覚化（事前に描画）
時計とデジタル表示のドラッグ可能なアンカーポイント
クリーンなオブジェクトベースの描画（インジケーター、バッファなし）
あらゆるEAまたはインジケーターとの併用が可能
自動化と精度
時計とセッションアークはローカル時間に自動的に同期
チャートセッションゾーンはブローカーサーバー時間に自動的に同期
深夜をまたぐセッションも正しく処理
手動でのオフセットや再調整は不要
チャートへの配置
ワールドセッションクロックは現在、メインチャートウィンドウでの使用に最適化されており、セッションゾーンは価格変動と直接連動します。
専用のサブウィンドウダッシュボードモード（価格ローソク足と重ならない時計とセッションの視覚化）は、今後のアップデートで実装予定です。
今後の機能強化
今後のバージョンでは、以下の機能がオプションで追加される予定です。
ワンボタン取引実行
自動ロットサイズ設定とリスクベースのポジションサイジング
セッション対応のクオンツスタイルのリスク管理ツール
すべての将来の機能はオプションとなるため、コアとなるセッションクロックは軽量で邪魔にならない状態を維持します。
バージョンノート（最新）
v1.0
ズームとスクロール時に、将来のセッションゾーンの高さが維持されるようになりました
セッション長方形と垂直線の個別のコントロール
削除時のクリーンアップの改善（チャートオブジェクトの残存なし）