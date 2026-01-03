World Session Zones Clock

Reloj de Sesiones Mundiales para MetaTrader 5 (MT5)



El Reloj de Sesiones Mundiales es un reloj profesional de sesiones de mercado para MetaTrader 5 que muestra visualmente las sesiones de negociación globales en tiempo real.

Ayuda a los operadores a identificar rápidamente las aperturas, cierres y superposiciones de sesiones del mercado sin necesidad de cálculos manuales ni ajustes de zona horaria.



El producto combina un reloj analógico de 24 horas, una visualización digital de la hora, arcos de sesión y zonas de sesión opcionales en el gráfico, todo en una interfaz limpia y ligera diseñada para el uso diario en la negociación.

Características principales



Reloj de sesiones de mercado mundial en tiempo real



Compatible con las sesiones de Wellington, Sídney, Tokio, Londres y Nueva York



Gestión automática de GMT/UTC



Compatible con el horario de verano



Arcos de sesión y zonas de gráfico opcionales (rectángulos o líneas verticales)



Visualización de sesiones futuras (dibujadas con antelación)



Puntos de anclaje arrastrables para el reloj y la visualización digital



Dibujo limpio basado en objetos (sin indicadores ni búferes)



Seguro para usar con cualquier EA o indicador



Automatización y precisión



El reloj y los arcos de sesión se sincronizan automáticamente con la hora local



Las zonas de sesión del gráfico se sincronizan automáticamente con la hora del servidor del bróker



Las sesiones que abarcan la medianoche se gestionan correctamente



No se requieren ajustes manuales ni recalibración



Ubicación en el gráfico



El Reloj de Sesiones Mundiales está optimizado actualmente para su uso en la ventana principal del gráfico, donde las zonas de sesión se alinean directamente con la acción del precio.



Está previsto un modo de panel de control en una subventana (reloj y visualización de sesiones sin superponer las velas de precios) para una futura actualización.

Mejoras planificadas



Está previsto que las futuras versiones amplíen opcionalmente la funcionalidad con:



Ejecución de operaciones con un solo botón



Cálculo automático del tamaño del lote y escalado de posiciones basado en el riesgo



Herramientas de gestión de riesgos de estilo cuantitativo, conscientes de las sesiones



Todas las funciones futuras serán opcionales, lo que garantiza que el reloj de sesiones principal siga siendo ligero y no intrusivo.

Notas de la versión (Última)



v1.0



Las zonas de sesión futuras ahora mantienen la altura visible durante el zoom y el desplazamiento



Controles separados para los rectángulos y las líneas verticales de sesión



Limpieza mejorada al eliminar (sin objetos de gráfico residuales)