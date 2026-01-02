BBMA by RWBTradeLab

BBMA von RWBTradeLab ist ein sauberer Chart-Indikator für MetaTrader 5, der Bollinger Bänder, linear gewichtete gleitende Durchschnitte (LWMA ) auf Hoch/Tief und einen EMA auf Schluss kombiniert, um Händlern zu helfen, die Marktstruktur visuell zu lesen.

Was es aufzeichnet

  • Bollinger Bänder (Obere / Basis / Untere)

  • LWMA auf Tief: 5 & 10 Perioden

  • LWMA auf Hoch: 5 und 10 Perioden

  • EMA auf Close: Standard 50 Perioden

Hauptmerkmale

  • Reiner Plot-Indikator (keine Alarme, keine Handelsausführung)

  • Nicht wiederholende Berechnungen (Standard-Indikatorplotting)

  • Optionale Sichtbarkeits-Toggles für jede Gruppe:

    • Bollinger Bänder anzeigen

    • LWMAs anzeigen

    • EMA anzeigen

  • BB visuelle Verschiebungsoption (nur für die Anzeige)

Eingaben

  • BB-Periode, BB-Abweichungen, BB-Verschiebung (visuell)

  • LWMA-Längen (Hoch/Tief)

  • EMA-Zeitraum

  • Optionen anzeigen/ausblenden

Wie zu verwenden

Befestigen Sie den Indikator an einem beliebigen Chart und Zeitrahmen.
Verwenden Sie die Bollinger Bänder als Kanal und beobachten Sie die LWMA (High/Low) und EMA-Positionen, um Ihre visuelle Trend- und Strukturanalyse zu unterstützen.

Plattform: MetaTrader 5
Marke: RWBTradeLab


Antwort vom Entwickler Md Hasibul Kabir 2026.01.02 12:39
Thank you very much for your detailed and positive feedback! I’m really glad to hear that BBMA by RWBTradeLab works smoothly on your MT5 and that you found the Bollinger Bands, LWMA, and EMA plots clear and helpful for reading market structure. Keeping the indicator clean, lightweight, and non-repainting was a key goal, so your comments truly mean a lot. Thank you for your support and recommendation. More improvements and tools will be added in the future. Happy trading!
— RWBTradeLab
