BBMA by RWBTradeLab

BBMA von RWBTradeLab ist ein sauberer Chart-Indikator für MetaTrader 5, der Bollinger Bänder, linear gewichtete gleitende Durchschnitte (LWMA ) auf Hoch/Tief und einen EMA auf Schluss kombiniert, um Händlern zu helfen, die Marktstruktur visuell zu lesen.

Was es aufzeichnet

Bollinger Bänder (Obere / Basis / Untere)

LWMA auf Tief : 5 & 10 Perioden

LWMA auf Hoch : 5 und 10 Perioden

EMA auf Close: Standard 50 Perioden

Hauptmerkmale

Reiner Plot-Indikator (keine Alarme, keine Handelsausführung)

Nicht wiederholende Berechnungen (Standard-Indikatorplotting)

Optionale Sichtbarkeits-Toggles für jede Gruppe: Bollinger Bänder anzeigen LWMAs anzeigen EMA anzeigen

BB visuelle Verschiebungsoption (nur für die Anzeige)

Eingaben

BB-Periode, BB-Abweichungen, BB-Verschiebung (visuell)

LWMA-Längen (Hoch/Tief)

EMA-Zeitraum

Optionen anzeigen/ausblenden

Wie zu verwenden

Befestigen Sie den Indikator an einem beliebigen Chart und Zeitrahmen.

Verwenden Sie die Bollinger Bänder als Kanal und beobachten Sie die LWMA (High/Low) und EMA-Positionen, um Ihre visuelle Trend- und Strukturanalyse zu unterstützen.

Plattform: MetaTrader 5

Marke: RWBTradeLab