BBMA by RWBTradeLab
- Indikatoren
- Md Hasibul Kabir
- Version: 1.0
BBMA von RWBTradeLab ist ein sauberer Chart-Indikator für MetaTrader 5, der Bollinger Bänder, linear gewichtete gleitende Durchschnitte (LWMA ) auf Hoch/Tief und einen EMA auf Schluss kombiniert, um Händlern zu helfen, die Marktstruktur visuell zu lesen.
Was es aufzeichnet
-
Bollinger Bänder (Obere / Basis / Untere)
-
LWMA auf Tief: 5 & 10 Perioden
-
LWMA auf Hoch: 5 und 10 Perioden
-
EMA auf Close: Standard 50 Perioden
Hauptmerkmale
-
Reiner Plot-Indikator (keine Alarme, keine Handelsausführung)
-
Nicht wiederholende Berechnungen (Standard-Indikatorplotting)
-
Optionale Sichtbarkeits-Toggles für jede Gruppe:
-
Bollinger Bänder anzeigen
-
LWMAs anzeigen
-
EMA anzeigen
-
-
BB visuelle Verschiebungsoption (nur für die Anzeige)
Eingaben
-
BB-Periode, BB-Abweichungen, BB-Verschiebung (visuell)
-
LWMA-Längen (Hoch/Tief)
-
EMA-Zeitraum
-
Optionen anzeigen/ausblenden
Wie zu verwenden
Befestigen Sie den Indikator an einem beliebigen Chart und Zeitrahmen.
Verwenden Sie die Bollinger Bänder als Kanal und beobachten Sie die LWMA (High/Low) und EMA-Positionen, um Ihre visuelle Trend- und Strukturanalyse zu unterstützen.
Plattform: MetaTrader 5
Marke: RWBTradeLab
