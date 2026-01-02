BBMA by RWBTradeLab

BBMA de RWBTradeLab es un indicador limpio de trazado de gráficos para MetaTrader 5 que combina las Bandas de Bollinger, Medias Móviles Lineales Ponderadas (LWMA ) en Altas/Bajas, y una EMA en Cierres para ayudar a los operadores a leer la estructura del mercado visualmente.

Qué representa

  • Bandas de Bollinger (Superior / Base / Inferior)

  • LWMA en mínimos: 5 y 10 periodos

  • LWMA en máximos: 5 y 10 periodos

  • EMA en Cierre: 50 periodos por defecto

Características principales

  • Indicadorsólo gráfico (sin alertas ni ejecución de operaciones)

  • Cálculos sin repintado (trazado de indicador estándar)

  • Opciones de visibilidad para cada grupo:

    • Mostrar bandas de Bollinger

    • Mostrar LWMA

    • Mostrar EMA

  • Opción dedesplazamiento visual de BB (sólo para visualización)

Entradas

  • Periodo BB, Desviaciones BB, Desplazamiento BB (visual)

  • Longitudes LWMA (Alta/Baja)

  • Periodo EMA

  • Opciones Mostrar/Ocultar

Modo de empleo

Adjunte el indicador a cualquier gráfico y marco temporal.
Utilice las Bandas de Bollinger como un canal, y observe las posiciones LWMA (High/Low) y EMA para apoyar su análisis visual de tendencia y estructura.

Plataforma: MetaTrader 5
Marca: RWBTradeLab


Mr Razzab
19
Mr Razzab 2026.01.02 12:35 
 

Md Hasibul Kabir
182
Respuesta del desarrollador Md Hasibul Kabir 2026.01.02 12:39
Thank you very much for your detailed and positive feedback! I’m really glad to hear that BBMA by RWBTradeLab works smoothly on your MT5 and that you found the Bollinger Bands, LWMA, and EMA plots clear and helpful for reading market structure. Keeping the indicator clean, lightweight, and non-repainting was a key goal, so your comments truly mean a lot. Thank you for your support and recommendation. More improvements and tools will be added in the future. Happy trading!
— RWBTradeLab
