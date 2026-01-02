BBMA by RWBTradeLab
BBMA de RWBTradeLab es un indicador limpio de trazado de gráficos para MetaTrader 5 que combina las Bandas de Bollinger, Medias Móviles Lineales Ponderadas (LWMA ) en Altas/Bajas, y una EMA en Cierres para ayudar a los operadores a leer la estructura del mercado visualmente.
Qué representa
-
Bandas de Bollinger (Superior / Base / Inferior)
-
LWMA en mínimos: 5 y 10 periodos
-
LWMA en máximos: 5 y 10 periodos
-
EMA en Cierre: 50 periodos por defecto
Características principales
-
Indicadorsólo gráfico (sin alertas ni ejecución de operaciones)
-
Cálculos sin repintado (trazado de indicador estándar)
-
Opciones de visibilidad para cada grupo:
-
Mostrar bandas de Bollinger
-
Mostrar LWMA
-
Mostrar EMA
-
-
Opción dedesplazamiento visual de BB (sólo para visualización)
Entradas
-
Periodo BB, Desviaciones BB, Desplazamiento BB (visual)
-
Longitudes LWMA (Alta/Baja)
-
Periodo EMA
-
Opciones Mostrar/Ocultar
Modo de empleo
Adjunte el indicador a cualquier gráfico y marco temporal.
Utilice las Bandas de Bollinger como un canal, y observe las posiciones LWMA (High/Low) y EMA para apoyar su análisis visual de tendencia y estructura.
Plataforma: MetaTrader 5
Marca: RWBTradeLab
— RWBTradeLab