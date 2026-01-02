BBMA by RWBTradeLab

BBMA de RWBTradeLab es un indicador limpio de trazado de gráficos para MetaTrader 5 que combina las Bandas de Bollinger, Medias Móviles Lineales Ponderadas (LWMA ) en Altas/Bajas, y una EMA en Cierres para ayudar a los operadores a leer la estructura del mercado visualmente.

Qué representa

Bandas de Bollinger (Superior / Base / Inferior)

LWMA en mínimos : 5 y 10 periodos

LWMA en máximos : 5 y 10 periodos

EMA en Cierre: 50 periodos por defecto

Características principales

Indicador sólo gráfico (sin alertas ni ejecución de operaciones)

Cálculos sin repintado (trazado de indicador estándar)

Opciones de visibilidad para cada grupo: Mostrar bandas de Bollinger Mostrar LWMA Mostrar EMA

Opción dedesplazamiento visual de BB (sólo para visualización)

Entradas

Periodo BB, Desviaciones BB, Desplazamiento BB (visual)

Longitudes LWMA (Alta/Baja)

Periodo EMA

Opciones Mostrar/Ocultar

Modo de empleo

Adjunte el indicador a cualquier gráfico y marco temporal.

Utilice las Bandas de Bollinger como un canal, y observe las posiciones LWMA (High/Low) y EMA para apoyar su análisis visual de tendencia y estructura.

Plataforma: MetaTrader 5

Marca: RWBTradeLab