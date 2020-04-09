Metrics Pro MT5 for Telegram

Metrics Pro MT5 für Telegram ist die ultimative Reporting-Lösung für ernsthafte Algo-Trader und Fondsmanager. Hören Sie auf, Ihren VPS alle 10 Minuten zu überprüfen. Lassen Sie die Berichte zu Ihnen kommen.

Dieses von Eagle Forex Code entwickelte Dienstprogramm überwacht Ihr Konto rund um die Uhr und sendet detaillierte professionelle Berichte über Telegram direkt auf Ihr Handy. Im Gegensatz zu einfachen Meldern bietet Metrics Pro tiefe Analysen, einschließlich Profit Factor und Max Drawdown.

🌟 Hauptmerkmale

  • Multi-Strategy-Unterstützung (einzigartiges Feature): Überwachen Sie bis zu 5 verschiedene EAs auf demselben Konto. Der Bericht trennt die Leistung nach Magic Number (z. B. Velocity Pulse vs. Turbo).
  • Erweiterte Metriken: Erhalten Sie mehr als nur P&L. Verfolgen Sie Ihren Gewinnfaktor, den aktuellen Drawdown (Risiko) und den historischen maximalen Drawdown für den Zeitraum.
  • Geplante Berichte: Automatische tägliche, wöchentliche und monatliche Zusammenfassungen, die zu einer von Ihnen festgelegten Serverzeit gesendet werden.
  • On-Chart Dashboard: Ein elegantes Bedienfeld im dunklen Modus zur Überprüfung der Live-Statistiken und zum Auslösen manueller Berichte mit einem Klick.
  • Intelligente Filterung: Blendet inaktive Strategien automatisch aus, um Ihre Berichte sauber und lesbar zu halten.
  • VPS-freundlich: Optimierter Code mit "Smart Timer"-Logik. Keine Auswirkungen auf die CPU-Auslastung.

🚀 Wie es funktioniert

Der EA läuft auf einem separaten Chart auf Ihrem VPS. Er berechnet kontinuierlich die Performance Ihrer geschlossenen Trades und offenen Positionen. Zum geplanten Zeitpunkt (z.B. New York Close) erstellt er einen formatierten Bericht und sendet ihn an Ihren Telegram Channel oder Private Chat.

⚙️ Einrichtungsanleitung (bitte sorgfältig lesen)

Um Telegram Messaging zu aktivieren, müssen Sie die MT5-Berechtigungen konfigurieren:

  1. Öffnen Sie MT4 > Tools > Optionen > Expert Advisors.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Allow WebRequest for listed URL".
  3. Fügen Sie genau diese URL zur Liste hinzu: https: //api.telegram.org
  4. Klicken Sie auf OK.

🤖 So erhalten Sie Ihren Token

  1. Öffnen Sie Telegram und suchen Sie nach @BotFather.
  2. Senden Sie den Befehl /newbot und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Bot-Token zu erhalten.
  3. Suchen Sie nach @userinfobot, um Ihre persönliche Chat-ID zu erhalten (oder verwenden Sie Ihre Kanal-ID, wenn Sie den Bot als Administrator hinzugefügt haben).
  4. Fügen Sie das Token und die Chat-ID in die EA-Eingaben ein.

📊 Eingabeparameter

  • InpBotToken: Ihr Telegram-Bot-Token.
  • InpChatID: Ihre Chat-ID oder Kanal-ID (z. B. -100xxxx).
  • InpReportHour: Server-Stunde, zu der der tägliche Bericht gesendet werden soll (z. B. 23 für den Tagesabschluss).
  • InpUseMultiMagic: Auf true setzen, um spezifische EA-Verfolgung zu aktivieren.
  • Slot 1-5 Name/Magic: Weisen Sie Ihren Magic Numbers Namen zu (z.B. Name="Gold Bot", Magic=12345).

Eagle Forex Code - Professionelle Tools für professionelle Trader.

Anleitung hier !

