Metrics Pro MT5 for Telegram

Metrics Pro for Telegram est la solution de reporting ultime pour les Algo-Traders sérieux. Arrêtez de vérifier votre VPS toutes les 10 minutes. Laissez les rapports venir à vous. Fonctionnalités Clés Support Multi-Stratégies : Surveillez jusqu'à 5 robots différents sur le même compte. Le rapport sépare la performance par Magic Number (ex: Velocity Pulse vs Turbo). Métriques Avancées : Bien plus qu'un simple gain/perte. Suivez votre Facteur de Profit (Profit Factor) , votre Drawdown Actuel et