Metrics Pro MT5 for Telegram
- Utilitaires
- Giovanni Bengalis
- Version: 1.12
- Activations: 10
Metrics Pro MT5 for Telegram est la solution de reporting ultime pour les Algo-Traders sérieux. Arrêtez de vérifier votre VPS toutes les 10 minutes. Laissez les rapports venir à vous.
🌟 Fonctionnalités Clés
- Support Multi-Stratégies : Surveillez jusqu'à 5 robots différents sur le même compte. Le rapport sépare la performance par Magic Number (ex: Velocity Pulse vs Turbo).
- Métriques Avancées : Bien plus qu'un simple gain/perte. Suivez votre Facteur de Profit (Profit Factor), votre Drawdown Actuel et votre Max Drawdown historique sur la période.
- Rapports Planifiés : Envoi automatique des bilans Journaliers, Hebdomadaires et Mensuels à l'heure de votre choix.
- Dashboard Pro : Un panneau de contrôle moderne sur le graphique pour voir les stats en direct et forcer l'envoi d'un rapport en un clic.
⚙️ Installation Rapide
- Dans MT5, allez dans Outils > Options > Expert Advisors.
- Cochez "Autoriser WebRequest".
- Ajoutez l'URL : https://api.telegram.org
- Entrez votre Token Bot et Chat ID dans les paramètres de l'EA.
Guide ici !