Metrics Pro for Discord

Metrics Pro für Discord ist das unverzichtbare Tool für Signalanbieter, Prop Firm Trader und Gaming Communities. Übermitteln Sie Ihre Handelsleistung über Webhooks direkt an Ihren Discord-Server.

Dieses von Eagle Forex Code entwickelte Tool macht eine komplexe Bot-Programmierung überflüssig. Es lässt sich an Ihren MT4 anschließen und sendet automatisch professionelle Berichte mit Emojis.

🌟 Warum Metrics Pro für Discord wählen?

  • Perfekt für Signalräume: Halten Sie Ihre Community mit täglichen, wöchentlichen und monatlichen Zusammenfassungen bei der Stange.
  • Multi-Strategie-Unterstützung: Sie betreiben 3 EAs auf einem Konto? Das ist kein Problem. Der Bericht segmentiert die Leistung nach Magic Number (z. B. "Gold Bot" vs. "Scalper").
  • Tiefgreifende Analysen: Gehen Sie über die P&L hinaus. Zeigen Sie Ihren Gewinnfaktor, den aktuellen Drawdown und den maximalen historischen Drawdown an, um Ihre Konsistenz zu beweisen.
  • Intelligente Filterung: Die "Anti-Clutter"-Logik blendet automatisch inaktive Strategien aus dem Bericht aus.
  • Null Verzögerung: Optimierter "Smart Timer"-Code, der keine Auswirkungen auf Ihre VPS-CPU hat.

🚀 Wie es funktioniert

Der EA läuft auf Ihrem Chart im Hintergrund. Zu der von Ihnen festgelegten Uhrzeit (z. B. New York Close) scannt er Ihren Handelsverlauf, formatiert die Daten in Discord-kompatiblem Markdown und sendet sie sofort an Ihren Server.

⚙️ Einfache Einrichtung (kein Bot-Token erforderlich!)

Discord Webhooks sind einfacher als Telegram Bots. Keine Codierung erforderlich.

  1. Gehen Sie in MT4 zu Tools > Optionen > Expert Advisors.
  2. Aktivieren Sie "Allow WebRequest" und fügen Sie diese URL hinzu: https://discord.com oder https://discordapp.com entsprechend Ihrer Webhook-URL
  3. Gehen Sie in Ihrem Discord Server zu Channel Settings > Integrations > Webhooks.
  4. Erstellen Sie einen Webhook, kopieren Sie die URL und fügen Sie sie in die EA-Eingaben ein. Fertig!

📊 Eingabeparameter

  • InpDiscordWebhook: Die Webhook-URL von deinem Discord-Server.
  • InpReportHour: Die Server-Stunde, zu der der Bericht gesendet werden soll (z.B. 23).
  • InpUseMultiMagic: Aktivieren Sie dies, um bestimmte EAs separat zu verfolgen.
  • InpName / InpMagic: Weisen Sie Ihren Strategien Namen zu, um einen übersichtlicheren Bericht zu erhalten.

Eagle Forex Code - Professionelle Tools für moderne Trader.

