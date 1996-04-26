Bollinger Bands based on SAR
Parabolic SAR 지표 의 이동 평균값 과 설정에 따라 이동된 두 개의 표준 편차 선을 표시합니다 .
이 지표의 목적은 SAR 지표의 반전 이후 가격 변동이 가능한 허용 범위를 결정하는 것입니다.
건축 원리
- 중심선은 Parabolic SAR 지표 의 단순 이동 평균(SMA)입니다 .
- 상단 및 하단 밴드 는 동일한 이동 평균이지만 여러 표준 편차만큼 이동되어 있습니다. SAR 추세가 변하면 이 밴드들이 확장됩니다.
설정
- 단계 (단계) - 파라볼릭 SAR 지표 와 동일한 방식 으로 설정합니다 . 값은 0.01에서 0.2까지입니다.
- 맥스스텝 (최대값) - Parabolic SAR 지표 와 동일한 방식으로 설정합니다 . 값은 0.1에서 0.2 사이입니다.
- B(기간) — 평균선을 계산하는 데 사용되는 간격 수를 나타냅니다. 기본값은 16이지만 장기 추세 분석의 경우 40~60으로 설정할 수 있습니다.
- OTKL(편차 계수 ) – 이는 밴드의 폭을 결정합니다. 표준값은 2이지만, 때때로 6이 사용되기도 합니다. 이를 통해 추세의 최대 또는 최소 가격을 파악할 수 있습니다.
애플리케이션
- 평면 - 위쪽과 아래쪽 선은 평면의 경계를 나타냅니다 .
- 상승 추세 - 상단선은 매수 포지션의 손절매 수준입니다.
- 하락 추세 - 아래쪽 선은 매도 포지션의 손절매 수준입니다.