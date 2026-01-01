Bollinger Bands based on SAR

Bu gösterge, grafikte Parabolik SAR göstergesinin hareketli ortalama değerini ve ayarlara göre kaydırılmış iki standart sapma çizgisini gösterir .

Bu göstergenin amacı, SAR göstergesinin tersine dönmesinden sonra fiyat hareketinin mümkün olduğu tolerans aralığını belirlemektir.

Yapım prensibi

aynı hareketli ortalamayı temsil eder, ancak birkaç standart sapma kadar kaydırılmıştır. SAR trendi değiştiğinde genişlerler.

Ayarlar

Adım (adım)—Parabolik SAR göstergesi için olduğu gibi aynı şekilde ayarlayın . Değerler 0,01 ile 0,2 arasındadır.

MaxStep (maksimum) - Parabolik SAR göstergesiyle aynı şekilde ayarlayın . Değerler 0,1 ile 0,2 arasındadır.

B (Dönem) — ortalama çizgiyi hesaplamak için kullanılan aralık sayısını gösterir. Varsayılan değer 16'dır, ancak uzun vadeli trend analizi için 40-60 arasına ayarlayabilirsiniz.