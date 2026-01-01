Bollinger Bands based on SAR

Bu gösterge, grafikte Parabolik SAR göstergesinin hareketli ortalama değerini ve ayarlara göre kaydırılmış iki standart sapma çizgisini gösterir .

Bu göstergenin amacı, SAR göstergesinin tersine dönmesinden sonra fiyat hareketinin mümkün olduğu tolerans aralığını belirlemektir.

 

Yapım prensibi

  • Ortadaki çizgi, Parabolik SAR göstergesinin basit hareketli ortalamasıdır (SMA) .
  • Üst ve alt bantlar aynı hareketli ortalamayı temsil eder, ancak birkaç standart sapma kadar kaydırılmıştır. SAR trendi değiştiğinde genişlerler.

Ayarlar

  • Adım (adım)—Parabolik SAR göstergesi için olduğu gibi aynı şekilde ayarlayın . Değerler 0,01 ile 0,2 arasındadır.
  • MaxStep (maksimum) - Parabolik SAR göstergesiyle aynı şekilde ayarlayın . Değerler 0,1 ile 0,2 arasındadır.
  • B (Dönem) — ortalama çizgiyi hesaplamak için kullanılan aralık sayısını gösterir. Varsayılan değer 16'dır, ancak uzun vadeli trend analizi için 40-60 arasına ayarlayabilirsiniz.
  • OTKL (Sapma Katsayısı ) – bu, bantların ne kadar geniş olacağını belirler. Standart değer 2'dir, ancak bazen 6 kullanılır; bu, bir trendin maksimum veya minimum fiyatını belirlemenizi sağlar.

Başvuru

  • Düzlem - Üst ve alt çizgiler düzlemin sınırlarını gösterir .
  • Yükseliş trendi - üst çizgi, ALIM pozisyonları için stop seviyesidir.
  • Düşüş trendi - alt çizgi, SATIŞ pozisyonları için stop seviyesidir.

