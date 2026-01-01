Bollinger Bands based on SAR

O indicador exibe no gráfico o valor da média móvel do indicador SAR Parabólico , bem como duas linhas de desvios padrão deslocadas de acordo com as configurações .

O objetivo do indicador é determinar a tolerância dentro da qual a movimentação de preços é possível após uma reversão do indicador SAR.

 

Princípio de construção

  • A linha central é uma média móvel simples (SMA) do indicador SAR Parabólico .
  • As bandas superior e inferior são a mesma média móvel, mas deslocadas por vários desvios padrão. Elas se expandem quando a tendência da SAR muda.

Configurações

  • Etapa (passo)—Configurado da mesma forma que para o indicador SAR Parabólico . Valores de 0,01 a 0,2.
  • MaxStep (máximo) - Defina da mesma forma que para o indicador SAR Parabólico . Valores de 0,1 a 0,2.
  • B (Período) — indica o número de intervalos usados para calcular a linha média. O valor padrão é 16, mas para análise de tendências de longo prazo, você pode defini-lo para 40 a 60.
  • OTKL (Coeficiente de Desvio ) – este parâmetro determina a largura das bandas. O valor padrão é 2, mas às vezes utiliza-se 6; isso permite identificar o preço máximo ou mínimo de uma tendência.

Aplicativo

  • Plano - As linhas superior e inferior mostram a borda do plano .
  • Tendência de alta - a linha superior é o nível de stop para posições de COMPRA.
  • Tendência de baixa - a linha inferior representa o nível de stop para posições de VENDA.

