Bollinger Bands based on SAR

El indicador muestra en el gráfico el valor promedio móvil del indicador Parabolic SAR, así como dos líneas de desviaciones estándar desplazadas según la configuración .

El propósito del indicador es determinar la tolerancia dentro de la cual es posible el movimiento de precios después de una reversión del indicador SAR.

 

Principio de construcción

  • La línea central es un promedio móvil simple (SMA) del indicador SAR Parabólico .
  • Las bandas superior e inferior son la misma media móvil, pero desplazadas varias desviaciones estándar. Se expanden cuando cambia la tendencia del SAR.

Ajustes

  • Paso (paso) — Se configura de la misma manera que para el indicador SAR Parabólico . Valores de 0,01 a 0,2.
  • Paso máximo (máximo) - Se configura de la misma manera que para el indicador SAR Parabólico . Valores de 0,1 a 0,2.
  • B (Período) : indica el número de intervalos utilizados para calcular la línea promedio. El valor predeterminado es 16, pero para análisis de tendencias a largo plazo, puede configurarlo entre 40 y 60.
  • OTKL (Coeficiente de Desviación ): determina el ancho de las bandas. El valor estándar es 2, pero a veces se utiliza 6; esto permite identificar el precio máximo o mínimo de una tendencia.

Solicitud

  • Plano - Las líneas superior e inferior muestran el borde del plano .
  • Tendencia alcista : la línea superior es el nivel de stop para las posiciones de COMPRA.
  • Tendencia bajista : la línea inferior es el nivel de stop para las posiciones de VENTA.

