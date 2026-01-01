Bollinger Bands based on SAR
- Indicadores
- Vladimir Mokrushin
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
El indicador muestra en el gráfico el valor promedio móvil del indicador Parabolic SAR, así como dos líneas de desviaciones estándar desplazadas según la configuración .
El propósito del indicador es determinar la tolerancia dentro de la cual es posible el movimiento de precios después de una reversión del indicador SAR.
Principio de construcción
- La línea central es un promedio móvil simple (SMA) del indicador SAR Parabólico .
- Las bandas superior e inferior son la misma media móvil, pero desplazadas varias desviaciones estándar. Se expanden cuando cambia la tendencia del SAR.
Ajustes
- Paso (paso) — Se configura de la misma manera que para el indicador SAR Parabólico . Valores de 0,01 a 0,2.
- Paso máximo (máximo) - Se configura de la misma manera que para el indicador SAR Parabólico . Valores de 0,1 a 0,2.
- B (Período) : indica el número de intervalos utilizados para calcular la línea promedio. El valor predeterminado es 16, pero para análisis de tendencias a largo plazo, puede configurarlo entre 40 y 60.
- OTKL (Coeficiente de Desviación ): determina el ancho de las bandas. El valor estándar es 2, pero a veces se utiliza 6; esto permite identificar el precio máximo o mínimo de una tendencia.
Solicitud
- Plano - Las líneas superior e inferior muestran el borde del plano .
- Tendencia alcista : la línea superior es el nivel de stop para las posiciones de COMPRA.
- Tendencia bajista : la línea inferior es el nivel de stop para las posiciones de VENTA.