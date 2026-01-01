Bollinger Bands based on SAR

El indicador muestra en el gráfico el valor promedio móvil del indicador Parabolic SAR, así como dos líneas de desviaciones estándar desplazadas según la configuración .

El propósito del indicador es determinar la tolerancia dentro de la cual es posible el movimiento de precios después de una reversión del indicador SAR.

Principio de construcción

La línea central es un promedio móvil simple (SMA) del indicador SAR Parabólico .

Las bandas superior e inferior son la misma media móvil, pero desplazadas varias desviaciones estándar. Se expanden cuando cambia la tendencia del SAR.

Ajustes

Paso (paso) — Se configura de la misma manera que para el indicador SAR Parabólico . Valores de 0,01 a 0,2.

Paso máximo (máximo) - Se configura de la misma manera que para el indicador SAR Parabólico . Valores de 0,1 a 0,2.

B (Período) : indica el número de intervalos utilizados para calcular la línea promedio. El valor predeterminado es 16, pero para análisis de tendencias a largo plazo, puede configurarlo entre 40 y 60.

OTKL (Coeficiente de Desviación ): determina el ancho de las bandas. El valor estándar es 2, pero a veces se utiliza 6; esto permite identificar el precio máximo o mínimo de una tendencia.

Solicitud