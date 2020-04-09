BoletaPro Market

BoletaPro: Visueller Risiko- und Handelsmanager

Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der manuellen Berechnung von Lots! BoletaPro ist das ultimative Werkzeug für Händler, die Professionalität, Geschwindigkeit und präzises Risikomanagement suchen. Vergessen Sie Tabellenkalkulationen: Berechnen Sie Ihre Losgröße automatisch auf der Grundlage Ihres visuellen Stop Loss im Chart.

Ob Sie Scalper oder Daytrader sind, die Ausführungsgeschwindigkeit bestimmt Ihre Ergebnisse. Mit BoletaPro legen Sie Ihr Risiko in Geld ($) oder Prozent (%) fest, klicken auf den Chart, und das Panel passt das exakte Volumen an, um Ihr Kapital zu schützen.

Hauptmerkmale:

Automatische Lot-Berechnung: Basierend auf Risiko % (z.B. 1% des Guthabens), Fixed Money ($) oder Fixed Lot.

Visuelle Ausführung: Ziehen Sie Linien auf dem Diagramm, um Stop Loss und Take Profit vor dem Einstieg festzulegen.

Positionsmanagement (schwebende Schaltflächen): Für jede offene Position gibt es eigene Schaltflächen direkt über dem Preis: [X] : Position sofort schließen. [ BE] : Stop Loss auf Breakeven verschieben. [ RP] : Sofortiges partielles Schließen ausführen. [LP] : Erstellen Sie eine visuelle Partial Line . Wenn der Kurs die Linie berührt, wird automatisch ein Partial Close ausgeführt!

Gewinnprojektion: Die Partial Line (LP) zeigt genau an, wie viel Geld ($) Sie auf diesem Niveau sichern werden.

Visuelle Themen: Wählen Sie zwischen Dark Pro, Light Clean, Dracula, Matrix und mehr.

🚀 Smart Shortcuts (Tastatur + Maus): Beschleunigen Sie Ihren Handel, ohne Menüs zu öffnen:

CTRL + Klick: Erzeugt die STOP LOSS-Linie (für die Berechnung erforderlich).

SHIFT + Klick: Erzeugt eine PENDING ENTRY-Linie (Buy/Sell Stop oder Limit).

Drücken Sie 'Z' + Klicken: Erzeugt die TAKE PROFIT-Linie .

ESC: Löscht alle Analyselinien.

Einstellungen:

Anfangsrisikomodus (%, $, Lot).

Standard-Teilprozentwert.

Themes und Farben.

Rüsten Sie Ihren MetaTrader 5 noch heute auf ein professionelles Terminal auf.