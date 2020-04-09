BoletaPro Market
- Utilitários
- Rodrigo Santos
- Versão: 1.0
BoletaPro: Visual Risk & Trade Manager
Pare de perder tempo calculando lotes na calculadora! A BoletaPro é a ferramenta definitiva para o trader que busca profissionalismo, agilidade e gestão de risco precisa. Esqueça as planilhas: calcule seu lote automaticamente baseando-se no seu Stop Loss visual no gráfico.
Seja você um Scalper ou Day Trader, a velocidade de execução define seu resultado. Com a BoletaPro, você define seu risco em Dinheiro ($) ou Porcentagem (%), clica no gráfico e a boleta ajusta o volume exato para proteger seu capital.
Principais Funcionalidades:
Cálculo Automático de Lote: Baseado em Risco % (ex: 1% da conta), Valor Fixo ($) ou Lote Fixo.
Execução Visual: Arraste linhas no gráfico para definir Stop Loss e Take Profit antes de entrar.
Gestão de Posição (Botões Flutuantes): Cada ordem aberta ganha botões dedicados logo acima do preço:
[X]: Fecha a ordem instantaneamente.
[BE]: Move o Stop Loss para o Breakeven (0 a 0).
[RP]: Realiza Parcial imediata (conforme % configurada).
[LP]: Cria uma Linha de Parcial Visual. Onde a linha tocar, a parcial é executada automaticamente!
Projeção de Lucro: A Linha de Parcial (LP) mostra exatamente quanto dinheiro ($) você vai colocar no bolso naquele nível.
Temas Visuais: Escolha entre Dark Pro, Light Clean, Dracula, Matrix e muito mais.
🚀 Atalhos Inteligentes (Teclado + Mouse): Agilize seu operacional sem abrir menus:
CTRL + Clique: Cria a linha de STOP LOSS (Obrigatório para cálculo).
SHIFT + Clique: Cria uma linha de ENTRADA PENDENTE (Buy/Sell Stop ou Limit).
Teclar 'Z' + Clique: Cria a linha de TAKE PROFIT.
ESC: Limpa todas as linhas de análise da tela.
Parâmetros Configuráveis:
Modo de Risco Inicial (%, $, Lote).
Porcentagem de Parcial Padrão.
Temas e Cores.
