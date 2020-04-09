BoletaPro Market

BoletaPro: Visual Risk & Trade Manager

Pare de perder tempo calculando lotes na calculadora! A BoletaPro é a ferramenta definitiva para o trader que busca profissionalismo, agilidade e gestão de risco precisa. Esqueça as planilhas: calcule seu lote automaticamente baseando-se no seu Stop Loss visual no gráfico.

Seja você um Scalper ou Day Trader, a velocidade de execução define seu resultado. Com a BoletaPro, você define seu risco em Dinheiro ($) ou Porcentagem (%), clica no gráfico e a boleta ajusta o volume exato para proteger seu capital.

Principais Funcionalidades:

  • Cálculo Automático de Lote: Baseado em Risco % (ex: 1% da conta), Valor Fixo ($) ou Lote Fixo.

  • Execução Visual: Arraste linhas no gráfico para definir Stop Loss e Take Profit antes de entrar.

  • Gestão de Posição (Botões Flutuantes): Cada ordem aberta ganha botões dedicados logo acima do preço:

    • [X]: Fecha a ordem instantaneamente.

    • [BE]: Move o Stop Loss para o Breakeven (0 a 0).

    • [RP]: Realiza Parcial imediata (conforme % configurada).

    • [LP]: Cria uma Linha de Parcial Visual. Onde a linha tocar, a parcial é executada automaticamente!

  • Projeção de Lucro: A Linha de Parcial (LP) mostra exatamente quanto dinheiro ($) você vai colocar no bolso naquele nível.

  • Temas Visuais: Escolha entre Dark Pro, Light Clean, Dracula, Matrix e muito mais.

🚀 Atalhos Inteligentes (Teclado + Mouse): Agilize seu operacional sem abrir menus:

  • CTRL + Clique: Cria a linha de STOP LOSS (Obrigatório para cálculo).

  • SHIFT + Clique: Cria uma linha de ENTRADA PENDENTE (Buy/Sell Stop ou Limit).

  • Teclar 'Z' + Clique: Cria a linha de TAKE PROFIT.

  • ESC: Limpa todas as linhas de análise da tela.

Parâmetros Configuráveis:

  • Modo de Risco Inicial (%, $, Lote).

  • Porcentagem de Parcial Padrão.

  • Temas e Cores.

Transforme seu MetaTrader 5 em um terminal profissional hoje mesmo.


Produtos recomendados
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Indicador Daily Change - Exibição de Variação de Mercado em Tempo Real Visão Geral O Daily Change Indicator é uma ferramenta de trading profissional desenvolvida para MetaTrader 5 que fornece monitoramento em tempo real das variações diárias de preço diretamente no seu gráfico. Este indicador leve porém poderoso exibe a variação de preço do dia atual tanto em pontos absolutos quanto em termos percentuais, posicionado convenientemente próximo à linha de preço Bid para avaliação imediata do merca
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitários
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilitários
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Defina TP e SL por Preço – Modificador Automático de Ordens para MT5 Define automaticamente níveis precisos de TP e SL em qualquer operação ️ Funciona com todos os pares e EAs, podendo filtrar por símbolo ou número mágico Este Expert Advisor permite-lhe definir e aplicar níveis exactos de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) às suas operações, usando valores de preço directo (ex.: 1.12345 no EURUSD). Sem pontos, sem pips. Apenas gestão limpa e precisa das suas ordens, globalmente ou filtradas
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Indicadores
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Utilitários
Equity Shield Pro 1.1 NEW VERSION  Equity Shield Pro 1.1 is a powerful utility EA designed to safeguard your trading account by actively monitoring and enforcing equity protection and profit management rules. Whether you’re trading personal accounts or working through proprietary firm challenges, this EA ensures strict adherence to risk and profit targets, enabling you to maintain discipline and consistency. Fully compatible with all challenge types, Equity Shield Pro 1.1 is specifically craft
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
LT Round Numbers MT5
Thiago Duarte
4.89 (18)
Utilitários
Números redondos (ou níveis chave) é uma estratégia incrível. Estes números são fortes níveis de suporte e resistência. Então o que este indicador faz é desenhar linhas horizontais no gráfico para ajudar você a encontrar estes níveis. Configurações: Key levels -  distância entre as linhas. Color -   cor das linhas. Style -   estilo das linhas. Width -  espessura das linhas. Display at background -  desenha as linhas à frente ou atrás do gráfico. Selectable -   habilita ou desabilita a seleção da
FREE
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilitários
SLTPSetter - StopLoss Take Profit Setter HOW DOES IT WORK? Risk and account management is a very critical aspect of trading. Before entering a position, you must be fully aware how much you will be willing to loss both in percentage and value. This is where SLTPSetter gets you covered.  All you need to do is attach the indicator on the chart and PRESS BUY OR SELL automatically, all parameters needed for placing the trades will be provided at the top left corner of the screen. Feel free to adjust
PZ Trade Pad MT5
PZ TRADING SLU
4.41 (22)
Utilitários
This simple visual expert advisor allows you to trade easily from the chart. It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades, saving time and making risk-management for each individual trade easier.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade easily from the chart Trade with precise risk management, hassle free Trade pending order with drag and drop price selection Set SL and TP levels with drag and drop pr
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
Smart Calculator
Renato Fiche Junior
4.71 (21)
Utilitários
Utilitário simples para calcular a margem e o valor financeiro de acordo com a quantidade de lotes e de pontos informados pelo usuário. Este é mais um produto desenvolvido por Renato Fiche Junior e disponível a todos os usuários do MetaTrader 5! Parceiros: " Águia Traders " da  Larissa Sihle  #aguiatraders #larissasihle Parâmetros de Entrada - Balance : Saldo da conta. O percentual da margem será calculada com base no saldo informado pelo usuário.
FREE
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
MT5 EezeOrder
Tawanda Tinarwo
3.75 (4)
Utilitários
Open Multiple Trades on MT5 in 1 click at one price. Enter the Symbol you want to trade Enter the Lot size Specify the number of trades you want to open Choose from a dropdown list whether you want to buy, sell, sell limit, sell stop, buy limit, buy stop If they are pending orders, state the number of pips away from the current price that you want to set  the trades.  Once you are done, click Ok and see the script open your trades in an instant What to Always Note Check the minimum stop levels f
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (26)
Indicadores
Este indicador de informação será útil para quem quer estar sempre atento à situação atual da conta. -   Indicadores mais úteis O indicador exibe dados como lucro em pontos, porcentagem e moeda, bem como o spread do par atual e o tempo até o fechamento da barra no período atual. Existem várias opções para colocar a linha de informação no gráfico: À direita do preço (corre atrás do preço); Como comentário (no canto superior esquerdo do gráfico); No canto selecionado da tela. Também é possível se
FREE
TP SL Bot MT5
Ruslan Brezovskiy
Utilitários
TP SL Bot - uma ferramenta que automaticamente estabelece o Stop Loss e Take Profit para novas ordens abertas de várias maneiras de acordo com suas instruções. Ele também tem a função de calcular o volume necessário para abrir uma negociação para atingir o lucro desejado com o tamanho de stop loss/take profit especificado.   Existem várias formas de calcular o tamanho e configurar os parâmetros: 1. Configurações com base na quantidade especificada pelo usuário em percentagem do saldo atual da co
Nebula Trading Manager
Sina Mohammadamin Shahriari Moghadam
Utilitários
This expert advisor named   TradeManager   provides a manual trading management panel in MetaTrader 5 that allows precise control over open positions. It is designed for traders who want dynamic management of Stop Loss (SL), Take Profit (TP), Break Even (BE), and Partial Close functionality. Key Features: Dynamic Trade Management : Manually set or drag-and-drop SL, TP, and BE levels. Supports partial closing at different profit levels (1:1, 1:1.5, 1:2). Automated Drawing : Automatically draw
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.66 (50)
Utilitários
Já sentiu falta de algumas ferramentas ou atalhos no Meta Trader? Coisas simples que facilitariam muito seu dia a dia? Temos a solução para você! Nosso Trade Panel (painel de negociação) ou, como o pessoal da Bovespa conhece, Boleta . Essa é uma ferramenta em forma de EA (Expert Advisor) que, se configurada para controlar todos os ativos, precisa ser carregada ser carregada apenas uma vez. Essa é a versão Lite (gratuita) da nossa ferramenta. Versão profissional:   https://www.mql5.com/pt/market/
FREE
EasyTradePad for MT5
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitários
EasyTradePad – Painel de Negociação para MetaTrader 5 O EasyTradePad   é uma ferramenta para negociação manual e semiautomática. O painel permite o gerenciamento rápido de ordens e posições, bem como cálculos de gerenciamento de risco com um clique. Características do painel: Abra e feche negociações com risco predefinido (% ou moeda de depósito) Defina SL e TP em pontos, porcentagens ou valores monetários Calcular automaticamente a relação risco-recompensa Mover stop loss para o ponto de equil
Price Ray
Keni Chetankumar Gajanan -
5 (7)
Utilitários
Price Ray indicator is a utility that will improve the way you trade. Primarily, it shows the Bid, Ask or Last price as a line ray which beams till the current candle, last visible chart candle or extended to all candle bars. The enhanced features in this indicator provide information in an area where you focus most, right next to the current candle. You can select text to be shown above or below the Price ray. The indicator is fully customizable, allowing it to fit any strategy requirements. Th
FREE
DYJMobileGamingTradingWinner
Daying Cao
Experts
O DYJ MOBILE GAMING TRADING WINNER pode usar seus vários terminais (MOBILE PHONE, WEB, TRADINGVIEW, MT5) para negociação manual e, em seguida, processado automaticamente pela EA. A negociação móvel pode usar os vários modos de grade da EA, modo de couro cabeludo, modo de arbitragem de hedge e modo de ordem independente para abrir posições manualmente, A EA pode definir automaticamente o stop loss para abertura móvel. E use seu celular para abrir uma grade, couro cabeludo e ordens de hedge. A
Martingale panel MT5
Mohammadbagher Ramezan Akbari
Utilitários
In this article, we would like to introduce the trade panel product with the Martingale panel. This panel is made in such a way that it can meet the needs of traders to a great extent. This trade panel actually consists of two trade panels at the same time, with the first one you can take positions with certain profit and loss limits, and with the second one, you can have positions with profit limits but without loss limits. When positions lose, a new position will be added based on the settings
FXPosition Size Calculator
Meshack M Masinda
Utilitários
Risk Properly with FXPosition Size Calculator which calculated the optimal Lot sSize based on your desired Risk Percentage and Stop-Loss, ensuring precise Risk Management. Enter your account balance, risk percentage, and Stop-Loss(either in points or price levels), and the calculator instantly determines the required lot size so that you don't risk too much. Protect your capital and trade with confidence with Accurate Position Sizing and Simplicity.
FREE
Basic Renko MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.63 (8)
Indicadores
O indicador básico Renko é uma ferramenta poderosa para os comerciantes que procuram uma perspetiva de mercado clara e concisa. O nosso indicador não só simplifica a visualização de tendências, como também oferece alertas precisos para inversões, proporcionando uma vantagem estratégica na sua negociação /   Versão MT4 gratuita Características Totalmente personalizável:   Adapte o indicador às suas preferências comerciais com opções avançadas de personalização. Desde as cores às definições do
FREE
ARC Automatic Position Size Calculator
Vitor Martins De Sousa
2.5 (2)
Utilitários
MANAGING YOUR FOREX TRADING LIKE A PROFESSIONAL WITH   POSITION SIZE   CALCULATOR Position Size Calculator – an MT5 indicator, is a user-friendly tool that allows you to determine your required forex trading size for each trade based on how much you want to risk and available capital in your forex trading account. Load the calculator onto your chart and simply draglines to show your stop loss and take profit level. The calculator will automatically calculate the trade size instantly. This indica
Bneu Prop Firm Challenge Manager Pro
Marvinson Salavia Caballero
Utilitários
**Bneu Prop Firm Challenge Manager Pro** is a trading utility for MetaTrader 5 designed to assist traders participating in proprietary trading firm evaluation challenges. The utility monitors account metrics, tracks challenge progress, and provides protection features to help maintain compliance with challenge rules. **Main Features** **Prop Firm Presets** - Pre-configured rule sets for common proprietary trading firms - FTMO preset with corresponding rule parameters - MyForexFunds (MFF) pres
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indicadores
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
AutoShield SL TP Manager
Muhammad Nadeem Satti
Utilitários
Take the manual stress out of risk management with AutoShield. This utility automatically applies Stop Loss and Take Profit levels to every trade you open, ensuring no position is ever left unprotected . Universal Protection: Automatically detects and updates both active positions and pending orders . Multi-Pair Compatibility: Choose to manage only the current chart or every open symbol on your account simultaneously . Clean Visual Interface: Features a customizable on-chart display showing your
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação   -   Instruções para a aplicação   -   Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características ad
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (119)
Utilitários
Experimente uma cópia de negociação excepcionalmente rápida com o Local Trade Copier EA MT5 . Com sua fácil configuração de 1 minuto, este copiador de negociações permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador Windows ou em um Windows VPS com velocidades de cópia ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Seja você um trader iniciante ou profissional, o   Local Trade Copier EA MT5   oferece uma ampla gama de opções para personalizá-lo de acordo com suas ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (109)
Utilitários
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilitários
Trade Copier é um utilitário profissional projetado para copiar e sincronizar negociações entre contas de negociação. A cópia ocorre da conta / terminal do fornecedor para a conta / terminal do destinatário, instalada no mesmo computador ou vps. Antes de comprar, você pode testar a versão demo em uma conta demo. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Principais funcionalidades e benefícios: Suporta a cópia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incluindo contas "MT5 netting". Os mod
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilitários
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-profit  functions - Invalidation leves - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Works with any assets and account types Really feels
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitários
Copiadora de comércio para MT5 é um  comércio   copiadora para a plataforma МetaТrader 5 . Ele copia negociações forex  entre   qualquer conta   MT5  - MT5, MT4  - MT5 para a versão COPYLOT MT5 (ou MT4  - MT4 MT5  - MT4 para a versão COPYLOT MT4) Copiadora confiável! Versão MT 4 Descrição completa +DEMO +PDF Como comprar Como instalar    Como obter arquivos de log    Como testar e otimizar    Todos os produtos da Expforex Você também pode copiar negociações no terminal МТ4 ( МТ4  - МТ4, МТ5  -
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitários
Copie os sinais de qualquer canal do qual você seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT5.  Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações. Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do usuário + Demo  | Versão MT4 | Versão Discord Se deseja experimentar
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitários
"Grid Manual" é um painel comercial para trabalhar com uma grade de ordens. O utilitário é universal, possui configurações flexíveis e uma interface intuitiva. Ele trabalha com uma grade de ordens não apenas na direção da média das perdas, mas também na direção do aumento dos lucros. O trader não precisa criar e manter uma grade de ordens, tudo será feito pelo ""Grid Manual". Basta abrir um orden e o "Grid manual" criará automaticamente uma grade de ordens para ele e trabalhará com ele até que s
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilitários
Auto Trade Copier é projetado para copiar comércios entre contas MT5 / terminais múltiplos com uma precisão absoluta. Com esta ferramenta , você pode agir como quer provedor ( fonte ) ou receptor (destino). Cada ações negociadas será clonado a partir de provedor para o receptor sem demora. A seguir são características de destaque :     Alternar entre Provider ou papel Receiver dentro de uma ferramenta.     Um provedor pode copiar comércios de contas da multi- receptor.     Absoluto compatível
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitários
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitários
Cerberus the Equity Watcher é uma ferramenta de gerenciamento de risco que monitora constantemente o patrimônio da sua conta e evita grandes perdas, causadas por EAs defeituosos ou por seu comportamento emocional. É extremamente útil para traders sistemáticos que dependem de EAs que podem conter bugs ou que podem não ter um bom desempenho em condições de mercado inesperadas. Cerberus permite que você defina um valor mínimo de patrimônio e (opcionalmente) um valor máximo, se qualquer um deles for
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitários
Telegram para MT5:   A solução definitiva para cópia de sinais Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais características Integração direta da API do Telegram A
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitários
Seconds Chart — uma ferramenta exclusiva para criar gráficos de segundos no MetaTrader 5 . Com o Seconds Chart , você pode criar gráficos com períodos definidos em segundos, proporcionando flexibilidade e precisão ideais para análise, indisponíveis em gráficos padrão de minutos ou horas. Por exemplo, o período S15 indica um gráfico com velas de 15 segundos. Você pode usar qualquer indicador ou Expert Advisor com suporte a símbolos personalizados. Trabalhar com eles é tão conveniente quanto negoc
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitários
Painel de negociação para negociação em 1 clique. Trabalhando com posições e pedidos! Negociar a partir do gráfico ou do teclado. Com nosso painel de negociação, você pode executar negociações com um único clique diretamente no gráfico e realizar operações de negociação 30 vezes mais rápido do que com o controle MetaTrader padrão. Cálculos automáticos de parâmetros e funções tornam a negociação mais rápida e conveniente para os traders. Dicas gráficas, rótulos informativos e informações completa
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitários
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitários
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitários
O Expert Advisor Risk Manager para MT5 é um programa muito importante e, na minha opinião, necessário para todos os traders. Com este Expert Advisor você poderá controlar o risco em sua conta de negociação. O controle de risco e lucro pode ser realizado tanto em termos monetários quanto em termos percentuais. Para que o Expert Advisor funcione, basta anexá-lo ao gráfico de pares de moedas e definir os valores de risco aceitáveis ​​na moeda de depósito ou em % do saldo atual. [Instruction for
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário