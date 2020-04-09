BoletaPro Market

BoletaPro: Visual Risk & Trade Manager



Pare de perder tempo calculando lotes na calculadora! A BoletaPro é a ferramenta definitiva para o trader que busca profissionalismo, agilidade e gestão de risco precisa. Esqueça as planilhas: calcule seu lote automaticamente baseando-se no seu Stop Loss visual no gráfico.

Seja você um Scalper ou Day Trader, a velocidade de execução define seu resultado. Com a BoletaPro, você define seu risco em Dinheiro ($) ou Porcentagem (%), clica no gráfico e a boleta ajusta o volume exato para proteger seu capital.

Principais Funcionalidades:

Cálculo Automático de Lote: Baseado em Risco % (ex: 1% da conta), Valor Fixo ($) ou Lote Fixo.

Execução Visual: Arraste linhas no gráfico para definir Stop Loss e Take Profit antes de entrar.

Gestão de Posição (Botões Flutuantes): Cada ordem aberta ganha botões dedicados logo acima do preço: [X] : Fecha a ordem instantaneamente. [BE] : Move o Stop Loss para o Breakeven (0 a 0). [RP] : Realiza Parcial imediata (conforme % configurada). [LP] : Cria uma Linha de Parcial Visual . Onde a linha tocar, a parcial é executada automaticamente!

Projeção de Lucro: A Linha de Parcial (LP) mostra exatamente quanto dinheiro ($) você vai colocar no bolso naquele nível.

Temas Visuais: Escolha entre Dark Pro, Light Clean, Dracula, Matrix e muito mais.

🚀 Atalhos Inteligentes (Teclado + Mouse): Agilize seu operacional sem abrir menus:

CTRL + Clique: Cria a linha de STOP LOSS (Obrigatório para cálculo).

SHIFT + Clique: Cria uma linha de ENTRADA PENDENTE (Buy/Sell Stop ou Limit).

Teclar 'Z' + Clique: Cria a linha de TAKE PROFIT .

ESC: Limpa todas as linhas de análise da tela.

Parâmetros Configuráveis:

Modo de Risco Inicial (%, $, Lote).

Porcentagem de Parcial Padrão.

Temas e Cores.

Transforme seu MetaTrader 5 em um terminal profissional hoje mesmo.