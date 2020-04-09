BoletaPro Market
- Utilidades
- Rodrigo Santos
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
BoletaPro: Gestor Visual de Riesgos y Operaciones
¡Deje de perder tiempo calculando lotes manualmente! BoletaPro es la herramienta definitiva para los traders que buscan profesionalidad, rapidez y una gestión precisa del riesgo. Olvídese de las hojas de cálculo: calcule el tamaño de su lote automáticamente basándose en su Stop Loss visual en el gráfico.
Si usted es un Scalper o Day Trader, la velocidad de ejecución define sus resultados. Con BoletaPro, usted fija su riesgo en Dinero ($) o Porcentaje (%), hace clic en el gráfico, y el panel ajusta el volumen exacto para proteger su capital.
Características principales:
-
Auto Cálculo de Lote: Basado en el % de Riesgo (por ejemplo, 1% del saldo), Dinero ($) o Lote Fijo.
-
Ejecución Visual: Arrastre líneas en el gráfico para establecer Stop Loss y Take Profit antes de la entrada.
-
Gestión de posiciones (botones flotantes): Cada posición abierta dispone de botones específicos justo encima del precio:
-
[X]: Cerrar posición al instante.
-
[BE]: Mover el Stop Loss al punto de equilibrio.
-
[RP]: Ejecutar Cierre Parcial inmediato.
-
[LP]: Crear una Línea Parcial Visual. Cuando el precio toca la línea, ¡se ejecuta automáticamente un cierre parcial!
-
-
Proyección de Ganancias: La Línea Parcial (LP) muestra exactamente cuánto dinero ($) se asegurará en ese nivel.
-
Temas Visuales: Elija entre Dark Pro, Light Clean, Drácula, Matrix y más.
🚀 Atajos inteligentes (Teclado + Ratón): Acelera tus operaciones sin abrir menús:
-
CTRL + Click: Crea la línea de STOP LOSS (Necesario para el cálculo).
-
SHIFT + Clic: Crea una línea de ENTRADA PENDIENTE (Tope o Límite de Compra/Venta).
-
Pulse 'Z' + Clic: Crea la línea TAKE PROFIT.
-
ESC: Borra todas las líneas de análisis.
Ajustes:
-
Modo de Riesgo Inicial (%, $, Lote).
-
Porcentaje Parcial por defecto.
-
Temas y Colores.
Actualice su MetaTrader 5 a un terminal profesional hoy mismo.