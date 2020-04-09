BoletaPro Market

BoletaPro: Gestor Visual de Riesgos y Operaciones

¡Deje de perder tiempo calculando lotes manualmente! BoletaPro es la herramienta definitiva para los traders que buscan profesionalidad, rapidez y una gestión precisa del riesgo. Olvídese de las hojas de cálculo: calcule el tamaño de su lote automáticamente basándose en su Stop Loss visual en el gráfico.

Si usted es un Scalper o Day Trader, la velocidad de ejecución define sus resultados. Con BoletaPro, usted fija su riesgo en Dinero ($) o Porcentaje (%), hace clic en el gráfico, y el panel ajusta el volumen exacto para proteger su capital.

Características principales:

Auto Cálculo de Lote: Basado en el % de Riesgo (por ejemplo, 1% del saldo), Dinero ($) o Lote Fijo.

Ejecución Visual: Arrastre líneas en el gráfico para establecer Stop Loss y Take Profit antes de la entrada.

Gestión de posiciones (botones flotantes): Cada posición abierta dispone de botones específicos justo encima del precio: [X] : Cerrar posición al instante. [ BE] : Mover el Stop Loss al punto de equilibrio. [ RP] : Ejecutar Cierre Parcial inmediato. [ LP] : Crear una Línea Parcial Visual . Cuando el precio toca la línea, ¡se ejecuta automáticamente un cierre parcial!

Proyección de Ganancias: La Línea Parcial (LP) muestra exactamente cuánto dinero ($) se asegurará en ese nivel.

Temas Visuales: Elija entre Dark Pro, Light Clean, Drácula, Matrix y más.

🚀 Atajos inteligentes (Teclado + Ratón): Acelera tus operaciones sin abrir menús:

CTRL + Click: Crea la línea de STOP LOSS (Necesario para el cálculo).

SHIFT + Clic: Crea una línea de ENTRADA PENDIENTE (Tope o Límite de Compra/Venta).

Pulse 'Z' + Clic: Crea la línea TAKE PROFIT .

ESC: Borra todas las líneas de análisis.

Ajustes:

Modo de Riesgo Inicial (%, $, Lote).

Porcentaje Parcial por defecto.

Temas y Colores.

Actualice su MetaTrader 5 a un terminal profesional hoy mismo.