BoletaPro Market

BoletaPro: Gestor Visual de Riesgos y Operaciones

¡Deje de perder tiempo calculando lotes manualmente! BoletaPro es la herramienta definitiva para los traders que buscan profesionalidad, rapidez y una gestión precisa del riesgo. Olvídese de las hojas de cálculo: calcule el tamaño de su lote automáticamente basándose en su Stop Loss visual en el gráfico.

Si usted es un Scalper o Day Trader, la velocidad de ejecución define sus resultados. Con BoletaPro, usted fija su riesgo en Dinero ($) o Porcentaje (%), hace clic en el gráfico, y el panel ajusta el volumen exacto para proteger su capital.

Características principales:

  • Auto Cálculo de Lote: Basado en el % de Riesgo (por ejemplo, 1% del saldo), Dinero ($) o Lote Fijo.

  • Ejecución Visual: Arrastre líneas en el gráfico para establecer Stop Loss y Take Profit antes de la entrada.

  • Gestión de posiciones (botones flotantes): Cada posición abierta dispone de botones específicos justo encima del precio:

    • [X]: Cerrar posición al instante.

    • [BE]: Mover el Stop Loss al punto de equilibrio.

    • [RP]: Ejecutar Cierre Parcial inmediato.

    • [LP]: Crear una Línea Parcial Visual. Cuando el precio toca la línea, ¡se ejecuta automáticamente un cierre parcial!

  • Proyección de Ganancias: La Línea Parcial (LP) muestra exactamente cuánto dinero ($) se asegurará en ese nivel.

  • Temas Visuales: Elija entre Dark Pro, Light Clean, Drácula, Matrix y más.

🚀 Atajos inteligentes (Teclado + Ratón): Acelera tus operaciones sin abrir menús:

  • CTRL + Click: Crea la línea de STOP LOSS (Necesario para el cálculo).

  • SHIFT + Clic: Crea una línea de ENTRADA PENDIENTE (Tope o Límite de Compra/Venta).

  • Pulse 'Z' + Clic: Crea la línea TAKE PROFIT.

  • ESC: Borra todas las líneas de análisis.

Ajustes:

  • Modo de Riesgo Inicial (%, $, Lote).

  • Porcentaje Parcial por defecto.

  • Temas y Colores.

Actualice su MetaTrader 5 a un terminal profesional hoy mismo.


