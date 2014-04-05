Pivot Based Market Level
- Indikatoren
- Peham Murtaza
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Pivot-basierte Marktniveaus (sichtbarer Bereich)
Dieser Indikator identifiziert automatisch wichtige Marktniveaus (Zonen) auf der Grundlage von Pivot-Clustern innerhalb des sichtbaren Chartbereichs.
Er wurde entwickelt, um Bereiche hervorzuheben, in denen der Preis mehrfach reagiert hat, und hilft Händlern, sich auf relevante Strukturen statt auf unübersichtliche Unterstützungs-/Widerstandslinien zu konzentrieren.
📌 Der Indikator passt sich an jeden Zeitrahmen und jedes Symbol an und wird dynamisch aktualisiert, wenn sich der sichtbare Bereich ändert.
🔍 Wie die Levels erkannt werden
Verwendet Pivot-Hochs/Tiefs, um Preisreaktionspunkte zu finden
Gruppiert nahe gelegene Pivots in Zonen unter Verwendung von ATR-basiertem Clustering
Ordnet die Zonen nach der Anzahl der Berührungen (Stärke)
Zeigt nur die wichtigsten Zonen an, um das Diagramm übersichtlich zu halten
Dieser Ansatz ermöglicht es dem Indikator, mehrere Marktniveaus anzuzeigen, nicht nur eine Unterstützung und einen Widerstand.
⚙️ Hauptmerkmale
Erkennung auf Basis des sichtbaren Bereichs (kein fester Rückblick)
Pivot-Cluster-Logik für stärkere, klarere Zonen
ATR-skalierte Zonendicke (passt sich der Volatilität an)
Vollständig abstimmbare Parameter
Saubere Darstellung mit automatischer Ausdünnung beim Zoomen
Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern
EA-freundlich (Levels werden als Chart-Objekte gezeichnet)
👥 Für wen ist dieser Indikator geeignet?
Entwickelt für:
Scalper
Intraday-Händler
Swing-Händler
Trader mit einem Fondskonto
Dank der einstellbaren Eingaben können Händler den Indikator an ihre eigene Strategie und ihren Zeitrahmen anpassen.
⚠️ Wichtige Hinweise
Dieser Indikator malt keine historischen Zonen, aber die Zonen können aktualisiert werden, wenn sich der sichtbare Bereich ändert.
Es handelt sich um ein Level/Zonen-Tool, nicht um ein Handelssignalsystem
Am besten in Verbindung mit Preisaktionen, Eingängen oder Bestätigungswerkzeugen verwenden
📘 Anleitung zur Verwendung und Einstellung
Um diese Beschreibung übersichtlich zu halten, wird eine separate PDF-Anleitung zur Verfügung gestellt, die erklärt:
Was die einzelnen Eingaben bewirken
Wie man die Einstellungen für verschiedene Handelsstile abstimmt
Beispielkonfigurationen (Scalping vs. Swing)
📘 Benutzerhandbuch (PDF)
Ein vollständiges Benutzerhandbuch, das die Funktionsweise des Indikators erklärt,
seine Eingaben und die besten Praktiken bei der Verwendung erklärt, ist hier verfügbar: https: //drive.google.com/file/d/1ZEXu_Aq10rS4eZg-vkq6EoJsc41GDnLm/view?usp=sharing
Der Leitfaden wird zu Transparenz- und Bildungszwecken bereitgestellt.