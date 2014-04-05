Pivot Based Market Level

Pivot-basierte Marktniveaus (sichtbarer Bereich)

Dieser Indikator identifiziert automatisch wichtige Marktniveaus (Zonen) auf der Grundlage von Pivot-Clustern innerhalb des sichtbaren Chartbereichs.
Er wurde entwickelt, um Bereiche hervorzuheben, in denen der Preis mehrfach reagiert hat, und hilft Händlern, sich auf relevante Strukturen statt auf unübersichtliche Unterstützungs-/Widerstandslinien zu konzentrieren.

📌 Der Indikator passt sich an jeden Zeitrahmen und jedes Symbol an und wird dynamisch aktualisiert, wenn sich der sichtbare Bereich ändert.

🔍 Wie die Levels erkannt werden

Verwendet Pivot-Hochs/Tiefs, um Preisreaktionspunkte zu finden

Gruppiert nahe gelegene Pivots in Zonen unter Verwendung von ATR-basiertem Clustering

Ordnet die Zonen nach der Anzahl der Berührungen (Stärke)

Zeigt nur die wichtigsten Zonen an, um das Diagramm übersichtlich zu halten

Dieser Ansatz ermöglicht es dem Indikator, mehrere Marktniveaus anzuzeigen, nicht nur eine Unterstützung und einen Widerstand.

⚙️ Hauptmerkmale

Erkennung auf Basis des sichtbaren Bereichs (kein fester Rückblick)

Pivot-Cluster-Logik für stärkere, klarere Zonen

ATR-skalierte Zonendicke (passt sich der Volatilität an)

Vollständig abstimmbare Parameter

Saubere Darstellung mit automatischer Ausdünnung beim Zoomen

Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern

EA-freundlich (Levels werden als Chart-Objekte gezeichnet)

👥 Für wen ist dieser Indikator geeignet?

Entwickelt für:

Scalper

Intraday-Händler

Swing-Händler

Trader mit einem Fondskonto

Dank der einstellbaren Eingaben können Händler den Indikator an ihre eigene Strategie und ihren Zeitrahmen anpassen.

⚠️ Wichtige Hinweise

Dieser Indikator malt keine historischen Zonen, aber die Zonen können aktualisiert werden, wenn sich der sichtbare Bereich ändert.

Es handelt sich um ein Level/Zonen-Tool, nicht um ein Handelssignalsystem

Am besten in Verbindung mit Preisaktionen, Eingängen oder Bestätigungswerkzeugen verwenden

📘 Anleitung zur Verwendung und Einstellung

Um diese Beschreibung übersichtlich zu halten, wird eine separate PDF-Anleitung zur Verfügung gestellt, die erklärt:

Was die einzelnen Eingaben bewirken

Wie man die Einstellungen für verschiedene Handelsstile abstimmt

Beispielkonfigurationen (Scalping vs. Swing)

📘 Benutzerhandbuch (PDF)

Ein vollständiges Benutzerhandbuch, das die Funktionsweise des Indikators erklärt,

seine Eingaben und die besten Praktiken bei der Verwendung erklärt, ist hier verfügbar: https: //drive.google.com/file/d/1ZEXu_Aq10rS4eZg-vkq6EoJsc41GDnLm/view?usp=sharing

Der Leitfaden wird zu Transparenz- und Bildungszwecken bereitgestellt.


