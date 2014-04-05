Pivot Based Market Level

Niveles de Mercado Basados en Pivotes (Rango Visible)





Este indicador identifica automáticamente niveles de mercado clave (zonas) basados en grupos de pivotes dentro del rango visible del gráfico.

Está diseñado para resaltar las áreas donde el precio ha reaccionado varias veces, ayudando a los operadores a centrarse en la estructura relevante en lugar de en las líneas de soporte/resistencia desordenadas.





📌 El indicador se adapta a cualquier marco temporal y símbolo y se actualiza dinámicamente a medida que cambia el rango visible.





🔍 Cómo se detectan los niveles





Utiliza pivotes máximos/mínimos para encontrar puntos de reacción del precio





Agrupa los pivotes cercanos en zonas utilizando agrupaciones basadas en ATR.





Clasifica las zonas por número de toques (fuerza)





Muestra sólo las zonas más relevantes para mantener limpio el gráfico





Este enfoque permite al indicador mostrar múltiples niveles de mercado, no sólo un soporte y una resistencia.





⚙️ Características principales





Detección basada en el rango visible (sin retroceso fijo)





Lógica de agrupación de pivotes para zonas más fuertes y limpias





Grosor de zona escalado por ATR (se adapta a la volatilidad)





Parámetros totalmente ajustables





Imágenes limpias con reducción automática del zoom





Funciona en todos los símbolos y plazos





Compatible con EA (los niveles se dibujan como objetos del gráfico)





👥 ¿Para quién es este indicador?





Diseñado para:





Scalpers





Traders intradía





Operadores Swing





Traders con cuentas financiadas





Gracias a sus entradas sintonizables, los operadores pueden adaptar el indicador a su propia estrategia y marco temporal.





⚠️ Notas importantes





Este indicador no repinta las zonas históricas, pero las zonas pueden actualizarse cuando cambia el rango visible.





Es una herramienta de niveles/zonas, no un sistema de señales de trading.





Se utiliza mejor junto con la acción del precio, entradas o herramientas de confirmación





📘 Guía de uso y ajuste





Para mantener esta descripción limpia, una guía PDF separada se proporciona explicando:





Qué hace cada entrada





Cómo ajustar la configuración para diferentes estilos de negociación





Ejemplos de configuración (scalping vs swing)





Guía del usuario (PDF)





Una guía de usuario completa que explica cómo funciona el indicador,

sus entradas, y las mejores prácticas de uso está disponible aquí: https: //drive.google.com/file/d/1ZEXu_Aq10rS4eZg-vkq6EoJsc41GDnLm/view?usp=sharing La guía se ofrece con fines educativos y de transparencia.



